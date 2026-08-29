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फरीदाबाद में डिलीवरी बॉय बनकर सास-बहू से सोने की ज्वैलरी लूटी, यूपी का आरोपी अरेस्ट

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में डिलीवरी बॉय बनकर घर में घुसे युवक ने महिला और उसकी सास को चाकू के बल पर डराकर सोने के आभूषण लूट लिए. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध शाखा सेक्टर-48 और एनआईटी की टीम ने तकनीकी सहायता और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

उत्तरप्रदेश का रहने वाला है आरोपी : गिरफ्तार आरोपी की पहचान वीरप्रताप सिंह उर्फ वीरू के रूप में हुई है. वो मूल रूप से गांव कुंभपुरा, फतेहाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वर्तमान में गणपति कॉलोनी, फरीदाबाद में रह रहा था.

फरीदाबाद में डिलीवरी बॉय बनकर सास-बहू से सोने की ज्वैलरी लूटी (ETV Bharat)

पहले पार्सल की जानकारी लेने पहुंचा, फिर की लूट : एसीपी क्राइम 2 वरुण कुमार दहिया ने बताया कि ग्रीनफील्ड कॉलोनी निवासी महिला ने 28 अगस्त को थाना सूरजकुंड में शिकायत दी थी. महिला के अनुसार, 26 अगस्त को वह अपनी सास के साथ घर पर मौजूद थी. सुबह करीब 10 बजे एक युवक उनके घर आया और पार्सल रिसीव होने के संबंध में जानकारी लेने के बाद वहां से चला गया. इसके करीब डेढ़ घंटे बाद सुबह 11:30 बजे एक अन्य युवक डिलीवरी बॉय बनकर घर पहुंचा. महिला की सास ने उसे डिलीवरी बॉय समझकर दरवाजा खोल दिया. वो अपनी बहू को बुलाने के लिए घर के अंदर गईं. इसी दौरान युवक घर के अंदर दाखिल हो गया और चाकू दिखाकर दोनों महिलाओं को डराने लगा.

महिलाओं से सोने के आभूषण उतरवाए : आरोपी ने दोनों महिलाओं से सोने के आभूषण उतरवा लिए और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया. शिकायत के आधार पर थाना सूरजकुंड में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की.