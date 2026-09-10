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Road Accident: फरीदाबाद-दिल्ली मथुरा रोड पर भीषण सड़क हादसा,दो की मौत

नई दिल्‍ली/फरीदाबाद: फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले मुख्य मथुरा रोड पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसा रात करीब 2:50 बजे हुआ, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही हादसे की जांच शुरू कर दी है.

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ. दुर्घटना के पीछे तेज रफ्तार, लापरवाही या किसी अन्य वजह की भी जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हादसे की पूरी वजह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी.

दिल्ली : गगन विहार में स्कूल वैन पलटी, दो बच्‍चे घायल

इसी सप्‍ताह नेशनल विक्टर स्कूल के नौ बच्चों को लेकर जा रही ओमनी वैन कार्करी मोड़ फ्लाईओवर, गगन विहार के पास पलट गई.इस हादसे में दो बच्चों को चोटें आईं. दोनों बच्चों की मेडिकल जांच कराई गई. पुलिस ने वैन चालक की पहचान हर्ष, निवासी शाहदरा के रूप में की . इस संबंध में जगतपुरी थाने में कानून की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.