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Road Accident: फरीदाबाद-दिल्ली मथुरा रोड पर भीषण सड़क हादसा,दो की मौत

फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले मुख्य मथुरा रोड पर देर रात सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Faridabad-Delhi Mathura Road Witnesses Horrific Road Accident
मथुरा रोड पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 10, 2026 at 11:20 AM IST

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Updated : September 10, 2026 at 11:39 AM IST

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नई दिल्‍ली/फरीदाबाद: फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले मुख्य मथुरा रोड पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसा रात करीब 2:50 बजे हुआ, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही हादसे की जांच शुरू कर दी है.

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ. दुर्घटना के पीछे तेज रफ्तार, लापरवाही या किसी अन्य वजह की भी जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हादसे की पूरी वजह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी.

दिल्ली : गगन विहार में स्कूल वैन पलटी, दो बच्‍चे घायल

इसी सप्‍ताह नेशनल विक्टर स्कूल के नौ बच्चों को लेकर जा रही ओमनी वैन कार्करी मोड़ फ्लाईओवर, गगन विहार के पास पलट गई.इस हादसे में दो बच्चों को चोटें आईं. दोनों बच्चों की मेडिकल जांच कराई गई. पुलिस ने वैन चालक की पहचान हर्ष, निवासी शाहदरा के रूप में की . इस संबंध में जगतपुरी थाने में कानून की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.

थार ने बाइक सवार दो लोगों को कुचला, मौत

दिल्ली कैंट इलाके में तेज रफ्तार थार ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद थार चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे गाड़ी समेत पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

सड़क हादसे से बचने के लिए ध्‍यान रखें जरूरी टिप्‍स

  • रात में वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें, खासकर हाईवे और मुख्य सड़कों पर
  • ओवरस्पीडिंग से बचें और आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें.
  • रात में वाहन चलाते समय लो-बीम/हाई-बीम का सही इस्तेमाल करें.
  • थकान या नींद आने पर ड्राइव न करें. जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थान पर रुककर आराम करें.
  • कार में सीट बेल्ट और बाइक पर हेलमेट जरूर पहनें.
  • ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें
  • बारिश या कम दृश्यता की स्थिति में रफ्तार और कम कर दें.
  • अचानक लेन बदलने और गलत दिशा में वाहन चलाने से बचें.
  • वाहन की ब्रेक, टायर और लाइट्स नियमित रूप से चेक करें.
  • किसी हादसे की स्थिति में तुरंत **112 पर पुलिस/इमरजेंसी को कॉल करें.

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Last Updated : September 10, 2026 at 11:39 AM IST

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