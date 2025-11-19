ETV Bharat / state

फरीदाबाद में कमरे में बंद मिला 45 वर्षीय व्यक्ति का शव, शराब से मौत की आशंका

फरीदाबाद: फरीदाबाद के पर्वतीय चौकी क्षेत्र में मंगलवार रात एक व्यक्ति का शव मिला. 45 वर्षीय अनिल भारद्वाज जवाहर कॉलोनी रोड स्थित नैन चौक गली नंबर-1 खंड-बी में अपने ही कमरे में मृत अवस्था में मिला. मृतक अनिल इसी मकान में अपने परिवार के साथ रहता था. घटना की सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को उस समय दी, जब उन्होंने लंबे समय तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर शक जताया.

सुबह से बंद था कमरा: इस बारे में पड़ोसी राकेश दीवान ने बताया कि, "गली में एक शादी का कार्यक्रम था और अनिल को कार्यक्रम में शामिल करने के लिए पड़ोसी उसे बुलाने पहुंचे. कई बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई आवाज नहीं आई. सुबह से उसने दरवाजा नहीं खोला था, जबकि सामान्य दिनों में वह बाहर दिखाई दे जाता था. दिन भर प्रतिक्रिया नहीं मिलने और शादी में न आने पर उन्हें अनहोनी का शक हुआ और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई."

फरीदाबाद में कमरे में बंद मिला 45 वर्षीय व्यक्ति का शव (Etv Bharat)

बेड पर पड़ा था शव: इधर, घटना की सूचना मिलते ही पर्वतीय चौकी की पुलिस टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई. दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण पुलिस ने उसे तोड़ दिया. इसके बाद पुलिस कमरे में प्रवेश किया. अंदर अनिल भारद्वाज बेड पर मृत पड़ा मिला. पुलिस ने बताया कि शरीर पर किसी प्रकार की चोट का निशान नहीं मिला है, जिससे हत्या की संभावना कम लग रही है.