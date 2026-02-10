सूरजकुंड मेला हादसे के बाद हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन, DCP मकसूद अहमद का तबादला
फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में झूला गिरने के हादसे के बाद फरीदाबाद के डीसीपी एनआईटी मकसूद अहमद का तबादला कर दिया गया है.
Published : February 10, 2026 at 4:33 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में झूला गिरने के हादसे के बाद हरियाणा सरकार ने एक्शन लेते हुए ऑफिसर मकसूद अहमद का तुरंत ट्रांसफर कर दिया है, जो अभी फरीदाबाद DCP (NIT) के तौर पर काम कर रहे थे. ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक, उन्हें SP, पुलिस हेडक्वार्टर, पंचकूला के तौर पर पोस्ट किया गया है.
झूला गिरने के बाद ट्रांसफर : मकसूद अहमद का ट्रांसफर फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला ग्राउंड में झूला गिरने की घटना के ठीक बाद हुआ है, जिसमें बचाव के दौरान एक ऑन-ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी, और 12 लोग घायल हो गए थे. इस घटना के सिलसिले में रविवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि विपक्ष ने इस हादसे के लिए सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया था.
सुरेश कुमार का भी ट्रांसफर : IPS ऑफिसर मकसूद अहमद के ट्रांसफर ऑर्डर के अलावा, राज्य सरकार ने हरियाणा पुलिस सर्विस के ऑफिसर सुरेश कुमार का भी ट्रांसफर किया है. कुमार, जो अभी DSP, 2nd बटालियन, इंडिया रिजर्व बटालियन, नूंह में हैं, उनका ट्रांसफर कर उन्हें DSP, होडल (पलवल) के तौर पर पोस्टेड किया गया है.
