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फरीदाबाद के साइकिल ट्रैक पर अवैध कब्जा, ट्रैफिक सुधार की योजना हुई फेल, झुग्गी-झोपड़ी वालों ने जमाया डेरा

फरीदाबाद सेक्टर 12 में साइकिल ट्रैक पर अतिक्रमण से ट्रैफिक समस्या बढ़ गई है.

Faridabad cycle track encroachment
फरीदाबाद साइकिल ट्रैक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 25, 2026 at 3:39 PM IST

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फरीदाबाद: फरीदाबाद के सेक्टर 12 की मुख्य सड़क और उसके साथ बनाया गया साइकिल ट्रैक आज अपनी बदहाली के कारण चर्चा में है. करीब 7 करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना का उद्देश्य शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करना और लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करना था. लेकिन अब यह ट्रैक अपने मूल उद्देश्य से पूरी तरह भटक चुका है और अतिक्रमण की चपेट में आ गया है.

साइकिल ट्रैक पर झोपड़ियों का कब्जा: साल 2016 में बने इस साइकिल ट्रैक पर आज झोपड़ियां बन चुकी हैं. ट्रैक के किनारों पर धीरे-धीरे लोगों ने कब्जा कर लिया और अब हालत यह है कि पूरा रास्ता बाधित हो चुका है. जहां कभी साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित जगह थी, वहां अब पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. यह स्थिति न केवल असुविधाजनक है बल्कि खतरनाक भी बन चुकी है.

फरीदाबाद के साइकिल ट्रैक पर अवैध कब्जा (ETV Bharat)

धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेकर बचाव: अतिक्रमण करने वालों ने प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है. कई जगहों पर भगवान की मूर्तियां और धार्मिक तस्वीरें स्थापित कर दी गई हैं. इससे प्रशासन अक्सर कार्रवाई करने से हिचकता है, क्योंकि मामला संवेदनशील हो जाता है. इस वजह से अवैध कब्जा हटाना और भी कठिन हो गया है.

अतिक्रमण करने वालों ने बयां किया अपना दर्द: साइकिल ट्रैक पर रह रही महिला गुनगुन ने कहा कि, "मैं पिछले 15-20 सालों से यहां रह रही हूं क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है. जब यह साइकिल ट्रैक बना था, तब लोग यहां साइकिल चलाते थे, लेकिन अब कोई नहीं आता. मैंने यहां एक छोटा सा मंदिर भी बना लिया है और किसी भी हालत में यहां से नहीं जाऊंगी." वहीं, दूसरी महिला मंजू ने कहा कि, "हम कुछ दिन पहले ही यहां आए हैं. कमाने-खाने के लिए आए थे और यहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगे. हमें नहीं पता था कि यह साइकिल ट्रैक है."

Faridabad cycle track encroachment
साइकिल ट्रैक पर अवैध कब्जा (ETV Bharat)

प्रशासन का दावा: इस पूरे मामले में प्रशासन का दावा है कि अतिक्रमण हटाने के बाद ये वापस यहां कब्जा कर लेते हैं. इस बारे में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी विकास ढांडा ने बताया कि, "कई बार अतिक्रमण हटाया गया है, लेकिन लोग बार-बार वापस आ जाते हैं. एक बार फिर अभियान चलाकर इसे पूरी तरह खाली कराया जाएगा और साइकिल ट्रैक को चालू किया जाएगा."

स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानी: स्थानीय निवासी सुमित ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि, "साइकिल ट्रैक बनने से पहले काफी राहत मिली थी, लेकिन अब यह पूरी तरह बेकार हो गया है. ट्रैक बंद होने के कारण साइकिल चालकों को सड़क पर चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है."

प्रशासन की अनदेखी पर सवाल: खास बात यह है कि इसी सड़क से जिले के बड़े अधिकारी और न्यायिक पदाधिकारी रोज गुजरते हैं, इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया है. इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. अब जरूरत है सख्त कदम उठाने की ताकि इस परियोजना को फिर से जीवित किया जा सके. वहीं, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और लोगों को सुरक्षित विकल्प देने के लिए साइकिल ट्रैक को फिर से चालू करना जरूरी है. इसके लिए प्रशासन को न केवल अतिक्रमण हटाना चाहिए, बल्कि दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए स्थायी समाधान भी करना चाहिए.

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