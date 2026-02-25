CAG से रिटायर अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी, पुणे से 3 आरोपी गिरफ्तार
हरियाणा के फरीदाबाद में रिटायर्ड कैग ऑफिसर को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा गया है.
Published : February 25, 2026 at 8:02 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में बल्लभगढ़ साइबर क्राइम की टीम ने CAG से रिटायर एक बड़े अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. रिटायर अधिकारी से 2 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी की गई थी, जिनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पुणे से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके फरीदाबाद लाया गया है. यहां तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर ले लिया गया है. पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 256 मोबाइल के सिम कार्ड और कई मशीनरी भी बरामद की है.
2 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी : पुलिस ने तीन शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जिन्होंने CAG से रिटायर एक बड़े अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और 2 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे दिया. पुलिस के मुताबिक 30 जनवरी 2026 को पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना बल्लभगढ़ को अपने साथ हुई साइबर क्राइम की वारदात की लिखित शिकायत दी जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने 1 करोड़ 25 लाख की रकम बैंक में ही फ्रीज करा दी और इसमें 3 आरोपियों को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है.
पुणे से 3 आरोपी गिरफ्तार : बल्लभगढ़ साइबर क्राइम सेल इंचार्ज जसवंत सिंह ने बताया की पुणे से गिरफ्तार तीनों आरोपी अंतर्राष्ट्रीय कॉल को कंवर्टर के जरिये लोकल कॉल में तब्दील कर देते थे और ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे. इनके पास से कॉल कनवर्टर, सिम बॉक्स, कॉलिंग डिवाइस भी बरामद की गई है, इनके पास से 256 के लगभग सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं. फिलहाल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करना अभी बाकी है. अभी इनसे पूछताछ कर ये जाना जायेगा की इन्होंने कितने और लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है. साइबर ठगी से बचने के लिए पुलिस समय-समय पर अवेयरनेस कैंप भी लगाती है और लोगों को जागरूक करने का काम करती है. जागरूकता ही ऐसी ठगी से बचा सकती है.
