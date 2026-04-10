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फरीदाबाद कोर्ट में सख्त पहरा, परिसर में सुरक्षा जांच के लिए हुआ मॉक ड्रिल, प्रशासन अलर्ट

फरीदाबाद कोर्ट परिसर में पुलिस ने मॉक ड्रिल कर सघन जांच की. हालांकि जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

Faridabad Court Mock Drill
परिसर में सुरक्षा जांच के लिए हुआ मॉक ड्रिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 10, 2026 at 3:10 PM IST

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फरीदाबाद: फरीदाबाद के जिला अदालत परिसर में शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस ने मॉक ड्रिल किया. इस दौरान पूरे कोर्ट परिसर में कांबिंग सर्च ऑपरेशन चलाया गया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटने की तैयारियों को परखा जा सके.

संयुक्त टीम ने संभाली कमान: इस अभियान में क्राइम ब्रांच, डॉग स्क्वायड और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही. टीम ने कोर्ट बिल्डिंग, सभी कोर्ट रूम और वकीलों के चेंबरों में जाकर बारीकी से तलाशी ली. हर कोने की जांच कर यह सुनिश्चित किया गया कि परिसर पूरी तरह सुरक्षित है.

Faridabad Court Mock Drill
प्रशासन अलर्ट (ETV Bharat)

संदिग्ध गतिविधियों पर नजर: इस बारे में सेंट्रल थाना के एसएचओ रणवीर सिंह ने कहा कि, "चेकिंग के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई. कोर्ट के सभी प्रवेश द्वारों पर आने-जाने वाले लोगों के बैग और सामान की गहन जांच की गई. साथ ही कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन कोई भी संदिग्ध नहीं पाया गया."

फरीदाबाद कोर्ट में सख्त पहरा (ETV Bharat)

बढ़ते खतरे के बीच एहतियात: वहीं, फरीदाबाद बार एसोसिएशन के प्रधान राजेश बैसला ने कहा कि, "अन्य जिलों में अदालत परिसरों को उड़ाने की मिल रही धमकियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. " उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को जरूरी और सराहनीय बताया.

सुरक्षा को लेकर सतर्क प्रशासन: इस मॉक ड्रिल के जरिए पुलिस प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखकर आमजन और न्यायिक व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी.

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