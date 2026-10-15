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लाखों का विदेशी पैकेज छोड़ देश लौटे नरेंद्र-सोनिया, तैयार किया "मिल्को" ऐप, दूधियों को घर बैठे दिला रहे ग्राहक, अचार-पापड़ तक पहुंचा रहे ग्राहकों के घर

फरीदाबाद: विदेश में बड़ी कंपनियों में नौकरी, लाखों रुपये का पैकेज और बेहतर करियर की संभावनाएं होने के बावजूद कुछ युवा अपने देश में रहकर कुछ अलग करने का सपना देखते हैं. इसी सोच के साथ फरीदाबाद के नरेंद्र, उनकी पत्नी सोनिया और उनके दोस्त कृष्ण ने विदेश में स्थापित करियर छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया. तीनों ने मिलकर "मिल्को" नाम से एक डिजिटल ऐप विकसित किया, जिसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों को सीधे ग्राहकों से जोड़ना और उनके उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है.

दूध कारोबारियों की परेशानी बनी स्टार्टअप की प्रेरणा: दरअसल, मिल्को की शुरुआत दूध कारोबारियों की समस्याओं को ध्यान में रखकर की गई. छोटे डेयरी संचालकों को ग्राहकों तक पहुंचने के लिए सुबह-सुबह कॉलोनियों और सोसायटियों में जाना पड़ता है. नए ग्राहक बनाना, पुराने ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना और नियमित रूप से दूध पहुंचाना उनके रोजमर्रा के काम का हिस्सा है. इसके बावजूद कई कारोबारियों के सामने अपना व्यवसाय बढ़ाने की चुनौती बनी रहती है. नरेंद्र ने इसी समस्या का तकनीकी समाधान तलाशने की कोशिश की, ताकि दूध बेचने वालों को ग्राहक खोजने के लिए बार-बार भटकना न पड़े.

छोटे विक्रेताओं को जोड़ने की कोशिश: सोनिया ने कहा कि, "डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने वाले छोटे विक्रेताओं के लिए लागत भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. कुछ प्लेटफॉर्म पर लगने वाला कमीशन उनके मुनाफे को प्रभावित कर सकता है. इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए मिल्को में कम मार्जिन रखने की रणनीति अपनाई गई है. इसका उद्देश्य छोटे विक्रेताओं को अपने उत्पाद बेचने का अवसर देना और ग्राहकों के लिए भी उचित कीमत पर सामान उपलब्ध कराने की कोशिश करना है. हालांकि, रियल बचत और कारोबार पर इसका असर उत्पादों, कीमतों तथा प्लेटफॉर्म की शर्तों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है."

"शुरुआत में कई सवाल थे, लेकिन भरोसा था": ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सोनिया ने कहा कि, "विदेश में अच्छी नौकरी छोड़कर भारत लौटने का फैसला आसान नहीं था. बाजार में पहले से कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद थे, ऐसे में यह समझना जरूरी था कि मिल्को को दूसरे विकल्पों से अलग कैसे बनाया जाए और छोटे कारोबारियों को इससे क्या लाभ मिलेगा. जब नरेंद्र ने मुझे इस विचार के बारे में बताया, तो मुझे लगा कि इस दिशा में काम किया जा सकता है. शुरुआत में कई सवाल थे, लेकिन हमने अपने दोस्त कृष्ण को साथ जोड़ा और मिलकर ऐप विकसित करने का निर्णय लिया. हमने भारत में रहकर अपना स्टार्टअप आगे बढ़ाने का रास्ता चुना."

आईटी प्रोफेशनल सोनिया ने संभाली तकनीकी जिम्मेदारी: नरेंद्र की पत्नी सोनिया आईटी क्षेत्र से जुड़ी हैं. वह दक्षिण-पूर्व एशिया में एक बड़ी कंपनी के साथ काम कर रही थीं और ऐप डेवलपमेंट तथा कोडिंग से संबंधित कार्यों का अनुभव रखती थीं. स्टार्टअप के विचार पर चर्चा होने के बाद उन्होंने भी नौकरी से आगे बढ़कर अपना उद्यम शुरू करने का निर्णय लिया. ऐप तैयार करने और उसे उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने में उनका तकनीकी अनुभव महत्वपूर्ण रहा.

पत्नी और दोस्त को साथ लेकर की शुरुआत: नरेंद्र ने बताया कि, " मैंने अपने विचार को पत्नी सोनिया के साथ साझा किया. इसके बाद दोस्त कृष्ण भी इस योजना से जुड़े. हम तीनों ने मिलकर मिल्को ऐप डेवलप करने पर काम शुरू किया. इस पहल में कारोबार की जमीनी समझ के साथ तकनीकी जानकारी को भी शामिल किया गया. मेरा लक्ष्य ऐसा डिजिटल मंच तैयार करना था, जहां छोटे विक्रेता अपने उत्पादों की जानकारी उपलब्ध करा सकें और ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार ऑर्डर दे सकें."

"मैंने देखा कि दूध बेचने वाले छोटे कारोबारियों को नए ग्राहक बनाने के लिए सुबह-सुबह अलग-अलग कॉलोनियों और सोसायटियों में घूमना पड़ता है. इसमें उनका काफी समय और मेहनत लगती है. मैंने सोचा कि क्यों न ऐसा ऐप बनाया जाए, जिसके माध्यम से ये कारोबारी सीधे ग्राहकों तक पहुंच सकें." - नरेंद्र, मिल्को के संस्थापक

"कारोबारियों की समस्या का समाधान करना था उद्देश्य": मिल्को के संस्थापक नरेंद्र ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि, "पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने विदेश की एक बड़ी कंपनी में नौकरी की थी, लेकिन मेरे मन में अपना व्यवसाय शुरू करने और देश के लिए योगदान देने की इच्छा हमेशा बनी रही. मेरा पारिवारिक जुड़ाव डेयरी कारोबार से रहा है, इसलिए मैं दूध विक्रेताओं की चुनौतियों को करीब से समझता था."

दूध के साथ अचार-चिप्स भी ऐप पर उपलब्ध: सोनिया ने बताया कि, "मिल्को को शुरुआत में दूध कारोबारियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, लेकिन ग्राहकों की मांग के साथ इसका दायरा बढ़ाया गया. अब इस प्लेटफॉर्म पर दूध, दही, घी और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों के अलावा घर में तैयार किए जाने वाले अचार, चिप्स और अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले विक्रेताओं को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है. इससे उन छोटे कारोबारियों को डिजिटल माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर मिल सकता है, जो सीमित संसाधनों में अपने उत्पाद तैयार करते हैं. घरों में बनने वाले पारंपरिक खाद्य उत्पादों की बिक्री करने वालों के लिए भी यह अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का एक अतिरिक्त माध्यम बन सकता है."

कश्मीर से कन्याकुमारी तक नेटवर्क बढ़ाने का दावा: नरेंद्र ने कहा कि, "मिल्को से अलग-अलग क्षेत्रों के विक्रेता और ग्राहक जुड़ रहे हैं. इस प्लेटफॉर्म पर हजारों विक्रेताओं और ग्राहकों की भागीदारी है और इसका नेटवर्क कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच रहा है. हमारा लक्ष्य आने वाले समय में इस नेटवर्क का विस्तार करना और अधिक छोटे कारोबारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ना है."

"मिल्को" ऐप सो दूधियों को घर बैठे दिला रहे ग्राहक (ETV Bharat)

डेयरी कारोबारी रामवीर को घर बैठे मिलने लगे ऑर्डर: मिल्को से जुड़े डेयरी कारोबारी रामवीर का अनुभव इस प्लेटफॉर्म की उपयोगिता को समझने का एक उदाहरण है. रामवीर ने बताया कि पहले उन्हें नए ग्राहकों की तलाश में अलग-अलग कॉलोनियों और सोसायटियों में जाना पड़ता था. घर-घर दूध पहुंचाने के साथ नए ग्राहक बनाना भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण था. इस प्रक्रिया में समय और मेहनत दोनों खर्च होते थे. रामवीर को जब मिल्को ऐप के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया और विक्रेता के रूप में पंजीकरण कराया. इसके बाद उन्हें ऐप के माध्यम से ऑर्डर मिलने लगे. इससे उन्हें अपने उत्पादों को नए ग्राहकों तक पहुंचाने का एक अतिरिक्त माध्यम मिला. डेयरी कारोबारी रामवीर ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद उनके काम करने के तरीके में सुविधा आई है.

"पहले मुझे ग्राहक ढूंढने के लिए अलग-अलग कॉलोनियों और सोसायटियों में जाना पड़ता था. अब ऐप के माध्यम से ऑर्डर मिलने से काम काफी आसान हो गया है. हमारी जिम्मेदारी ग्राहकों तक शुद्ध और ताजा दूध, दही, पनीर और घी पहुंचाने की रहती है.ऐप के जरिए नए ग्राहकों तक पहुंचने का विकल्प मिलने से समय बच रहा है. इससे कारोबार को व्यवस्थित करने और संभावित ग्राहकों का दायरा बढ़ाने में मदद मिल सकती है." -रामवीर

छोटे कारोबारियों को बड़े बाजार तक पहुंचाने की पहल: सोनिया का कहना है कि, "हमारा उद्देश्य केवल एक ऐप संचालित करना नहीं, बल्कि छोटे कारोबारियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना है. कई ऐसे लोग हैं, जो घरों में खाद्य सामग्री तैयार करते हैं या छोटे स्तर पर डेयरी व्यवसाय चलाते हैं. हमारे पास उत्पाद बनाने का अनुभव होता है, लेकिन प्रचार, मार्केटिंग और नए ग्राहकों तक पहुंचने के साधन सीमित रहते हैं. ऐसे में डिजिटल मंच उन्हें संभावित ग्राहकों से जोड़ने में मदद कर सकता है. ग्राहकों के लिए भी यह सुविधा उपयोगी हो सकती है, क्योंकि वे अपने आसपास उपलब्ध विक्रेताओं और उत्पादों की जानकारी लेकर अपनी जरूरत के अनुसार सामान मंगा सकते हैं. स्थानीय कारोबारियों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संपर्क बढ़ने से छोटे व्यवसायों को अपने क्षेत्र में पहचान बनाने का अवसर मिल सकता है."

ये है सबसे बड़ी चुनौती: नरेन्द्र और सोनिया की मानें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार के साथ कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं. दूध, दही और पनीर जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता, ताजगी और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है. इसके अलावा विक्रेताओं का सत्यापन, स्वच्छता के मानकों का पालन, समय पर डिलीवरी और शिकायतों का समाधान भी ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं. खासकर खाद्य उत्पादों के मामले में ग्राहकों को स्पष्ट जानकारी मिलना जरूरी है कि सामान किसने तैयार किया है, उसे किस तरह सुरक्षित रखा गया है और उसकी आपूर्ति कैसे होगी. मिल्को जैसे प्लेटफॉर्म के लिए इन पहलुओं पर ध्यान देना उसके विस्तार और विश्वसनीयता की दिशा में अहम होगा.

बता दें कि विदेश में नौकरी से लेकर भारत में स्टार्टअप शुरू करने तक नरेंद्र, सोनिया और कृष्ण का सफर उद्यमिता की एक अलग कहानी पेश करता है. अब इनकी कोशिश मिल्को के नेटवर्क का विस्तार करने और अधिक छोटे कारोबारियों को इससे जोड़ने की है.

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