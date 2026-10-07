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फरीदाबाद के दंपती ने बनाया R19 सोशल मीडिया ऐप, आधार वेरिफिकेशन से फर्जी प्रोफाइल पर लगेगी लगाम

फरीदाबाद: सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को परेशान करने, अभद्र संदेश भेजने, धोखाधड़ी करने और पहचान छिपाकर लोगों से संपर्क करने की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद के दंपती दीपक नागपाल और उनकी पत्नी मनप्रीत ने करीब एक साल की मेहनत के बाद R19 सोशल मीडिया ऐप तैयार किया है. दंपती का दावा है कि ऐप की सबसे बड़ी खासियत यूजर की पहचान का सत्यापन है, जिसके लिए डिजिलॉकर के माध्यम से आधार आधारित वेरिफिकेशन की व्यवस्था की गई है.

पिनकोड के जरिए आसपास के लोगों से जुड़ने की सुविधा : ऐप में पिनकोड आधारित कनेक्टिविटी का फीचर भी दिया गया है. दीपक के मुताबिक यूजर किसी पिनकोड को डालकर उस क्षेत्र में R19 इस्तेमाल करने वाले लोगों से जुड़ सकता है. इससे स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच संवाद और सूचना साझा करने की सुविधा मिल सकती है.

चैट से लेकर रील और वीडियो तक कई फीचर: R19 में ग्रुप चैट, मैसेजिंग, रील्स, फोटो और वीडियो शेयरिंग, स्टेटस और न्यूज जैसे फीचर उपलब्ध होने का दावा किया गया है. यूजर लंबे वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं. यानी ऐप को केवल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के बजाय एक कंप्लीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित करने की कोशिश की गई है.

"सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान का इस्तेमाल कई बार साइबर फ्रॉड, अभद्र व्यवहार और ऑनलाइन उत्पीड़न के लिए किया जाता है. R19 में सत्यापित पहचान को प्राथमिकता देने का उद्देश्य यूजर्स को अधिक जवाबदेह बनाना है." -दीपक नागपाल, R19 के सह-संस्थापक

मोबाइल नंबर पर आए कोड से होगा सत्यापन: दीपक ने बताया कि, "यूजर को डिजिलॉकर के जरिए आधार कार्ड से सत्यापन करना होगा. इसके बाद आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कोड आएगा. उस कोड को दर्ज करने के बाद अकाउंट क्रिएट होगा. इस व्यवस्था से फर्जी नाम और फर्जी पहचान के आधार पर अकाउंट बनाने की संभावना कम होगी. वेरिफिकेशन के बाद प्रोफाइल में यूजर की सत्यापित जानकारी प्रदर्शित की जाती है. इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर पहचान छिपाकर बनाए जाने वाले अकाउंट और फर्जी प्रोफाइल की समस्या को कम करना है."

समस्या का समाधान बनाने का आया विचार: दीपक ने आगे कहा कि, "पत्नी की परेशानी सुनने के बाद हम दोनों ने ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार करने का फैसला किया, जहां यूजर की पहचान को ज्यादा भरोसेमंद तरीके से सत्यापित किया जा सके. इसी विचार से R19 की शुरुआत हुई. करीब एक साल की मेहनत के बाद ऐप तैयार किया गया और इसके बाद इसे यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया. R19 में प्रोफाइल बनाने के दौरान यूजर की पहचान सत्यापित करने की व्यवस्था की गई है. इसके लिए डिजिलॉकर के माध्यम से आधार आधारित वेरिफिकेशन किया जाता है. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यूजर की प्रोफाइल सत्यापित पहचान से जुड़ जाती है."

"पत्नी को फर्जी प्रोफाइल से किया परेशान": ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान R19 के सह-संस्थापक दीपक नागपाल ने बताया कि, "मेरी पत्नी मनप्रीत सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हैं और उनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं. वह ब्रांड प्रमोशन, रील और मोटिवेशनल वीडियो बनाती हैं. लोकप्रियता बढ़ने के साथ उनके नाम से कई फर्जी प्रोफाइल बनाए जाने लगे और उन्हें अभद्र संदेश भी मिलने लगे. कई लोग मेरी पत्नी के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते थे. कुछ लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे, जबकि कुछ मामलों में धोखाधड़ी की कोशिश भी सामने आई."

R19 ऐप (ETV Bharat)

पिनकोड ग्रुप में सिर्फ स्थानीय यूजर्स तक पहुंचेगा मैसेज: वहीं, दीपक की पत्नी मनप्रीत ने कहा कि, "पिनकोड फीचर के जरिए किसी खास इलाके के लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सकता है. अगर आप कोई पिनकोड डालते हैं तो आप उस पिनकोड के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और वहां के लोगों से बातचीत कर सकते हैं. उस ग्रुप में डाला गया मैसेज उसी पिनकोड के यूजर्स पढ़ सकेंगे. फर्जी अकाउंट के कारण महिलाओं और लड़कियों को सोशल मीडिया पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. सत्यापित पहचान की व्यवस्था से ऐसे मामलों में फर्जी पहचान बनाकर लोगों को संपर्क करने और भ्रमित करने की गुंजाइश कम होगी."

लोकप्रियता के साथ बढ़ी परेशानियां: मनप्रीत ने कहा कि, "सोशल मीडिया पर मेरी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं और उन्हें लोगों का समर्थन मिलता है, लेकिन लोकप्रियता बढ़ने के साथ फर्जी अकाउंट और अभद्र संदेशों की समस्या भी बढ़ी. इन घटनाओं से मैं परेशान हो गई थी और इसका असर अपने काम पर भी महसूस करने लगी थी. भारत में स्वदेशी उत्पादों और तकनीक को बढ़ावा देने की सोच से भी हमें R19 तैयार करने की प्रेरणा मिली. हमारा उद्देश्य लोगों को एक ज्यादा भरोसेमंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देना है. इसी सोच के साथ हमने अपना स्वदेशी ऐप बनाया है, जो लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है."

Android और Apple दोनों पर उपलब्ध: R19 ऐप को Android और Apple दोनों प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है. फिलहाल इसे भारत में लॉन्च किया गया है. ऐप की टैगलाइन "Purely Bharat Made" रखी गई है. संस्थापकों का कहना है कि आगे यूजर्स की संख्या बढ़ाने के साथ नए फीचर भी जोड़े जाएंगे.

जिम ट्रेनर ने बताया फर्जी अकाउंट के खिलाफ बेहतर विकल्प: R19 इस्तेमाल कर रहे जिम ट्रेनर रणधीर ठाकुर ने बताया कि, "मैं पहले से सोशल मीडिया पर सक्रिय था. रील और वीडियो बनाता था. ऐप के बारे में जानकारी मिलने के बाद मैंने इसे डाउनलोड कर इस्तेमाल करना शुरू किया. मुझे ऐप की सबसे खास बात यह लगी कि यहां पहचान छिपाकर अकाउंट बनाने की संभावना कम है. जब यूजर को पता रहता है कि उसकी प्रोफाइल सत्यापित पहचान से जुड़ी है तो वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोच सकता है. "

लड़की बनकर बात करने वाले शख्स से हुआ था संपर्क: वहीं, सेहतपुर निवासी राहुल प्रजापति ने बताया कि, " मैं पहले दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता था. एक बार एक व्यक्ति ने लड़की बनकर मुझसे बातचीत शुरू की और धीरे-धीरे पैसे की मांग करने लगा. प्रोफाइल पर पर्याप्त जानकारी नहीं मिलने के कारण मुझे शक हुआ और मैंने बातचीत आगे नहीं बढ़ाई. उस घटना के बाद मुझे महसूस हुआ कि सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान एक बड़ी समस्या है. R19 में सत्यापित पहचान की व्यवस्था होने के कारण मुझे यह प्लेटफॉर्म ज्यादा भरोसेमंद लगा."

हजारों यूजर्स जुड़ने का दावा: दीपक नागपाल के मुताबिक R19 लॉन्च होने के बाद अब तक हजारों लोग इससे जुड़ चुके हैं. उनका कहना है कि आने वाले समय में यूजर्स की संख्या लाखों तक पहुंचने की उम्मीद है. कंपनी का फोकस फिलहाल भारत में ऐप का विस्तार करने और नए फीचर जोड़ने पर है.

फरीदाबाद से शुरू हुआ स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म: R19 के संस्थापक दीपक नागपाल और मनप्रीत का कहना है कि, "हमारा उद्देश्य केवल एक और सोशल मीडिया ऐप तैयार करना नहीं है. वे ऐसा भारतीय प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, जहां फर्जी पहचान, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अभद्र व्यवहार जैसी समस्याओं को कम किया जा सके. आने वाले समय में R19 में नए फीचर जोड़े जाएंगे और यूजर बेस बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा. हमारा लक्ष्य ऐसा स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जहां लोग सत्यापित पहचान के साथ जुड़ें और स्थानीय स्तर पर भी एक-दूसरे से संवाद कर सकें."

पहचान सत्यापन पर टिका पूरा मॉडल: ऐप की पूरी अवधारणा सत्यापित पहचान पर आधारित है. संस्थापकों का दावा है कि आधार आधारित वेरिफिकेशन, पिनकोड कनेक्टिविटी और सामान्य सोशल मीडिया फीचर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर R19 को अलग पहचान देने की कोशिश की गई है. हालांकि ऐप के सुरक्षा और डेटा-गोपनीयता संबंधी दावों का वास्तविक प्रभाव इसके व्यापक इस्तेमाल और स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन के बाद ही स्पष्ट होगा.

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