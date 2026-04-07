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फरीदाबाद सिविल अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, प्रीमेच्योर बच्ची को 25 मिनट तक नहीं मिली ऑक्सीजन, एंबुलेंस स्टाफ बना मसीहा

फरीदाबाद सिविल अस्पताल में प्रीमेच्योर बच्ची को 25 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिली. परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

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फरीदाबाद सिविल अस्पताल पर लापरवाही का आरोप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 7, 2026 at 11:27 AM IST

4 Min Read
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फरीदाबाद: फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. दरअसल, यहां एक प्रीमेच्योर नवजात बच्ची को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की इमरजेंसी में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था, जिसके चलते बच्ची को करीब 20 से 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा.

प्रीमेच्योर जन्म के बाद बढ़ी परेशानी: नगला डबुआ निवासी रंजीत ने बताया कि, "मेरी चाची ने करीब चार से आठ दिन पहले छह महीने में ही बच्ची को जन्म दिया था. बच्ची का जन्म समय से पहले होने के कारण उसकी हालत नाजुक थी. इसी वजह से उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ. निजी अस्पताल में इलाज का खर्च बहुत ज्यादा था, जिससे परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ता गया. कुछ दिन बाद डॉक्टरों ने बच्ची को दूसरे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया. वहां भी इलाज का खर्च अधिक होने के कारण परिवार के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो गया."

प्रीमेच्योर बच्ची को 25 मिनट तक नहीं मिली ऑक्सीजन (Etv Bharat)

मजबूरी में सिविल अस्पताल का रुख: रंजीत ने आगे कहा कि, "हमने मजबूरी में बच्ची की मां को डिस्चार्ज करवा लिया, लेकिन बच्ची का इलाज जारी रखना जरूरी था. इसी दौरान किसी परिचित ने सिविल अस्पताल में प्रीमेच्योर बच्चों के लिए सुविधा होने की जानकारी दी, जिसके बाद हम बच्ची को वहां ले आए. जब हम सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे तो बच्ची को वार्ड तक ले जाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी. अस्पताल स्टाफ ने एक छोटा सिलेंडर दिया, लेकिन वह पूरी तरह खाली निकला. जब सिलेंडर लगाया तो उसमें ऑक्सीजन ही नहीं थी, जिससे हम घबरा गए."

25 मिनट तक नहीं मिली मदद: परिवार का कहना है कि उन्होंने तुरंत दूसरा सिलेंडर मांगने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक कोई व्यवस्था नहीं हो सकी. करीब 20 से 25 मिनट तक हमें इमरजेंसी गेट पर इंतजार करना पड़ा, लेकिन कोई कर्मचारी मदद के लिए सामने नहीं आया.

स्टोर रूम में लगा था ताला: परिजनों का आरोप है कि जब स्टोर रूम से सिलेंडर लाने की बात कही गई तो वहां ताला लगा हुआ था और कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था. इस दौरान अस्पताल का कोई भी व्यक्ति सक्रिय नहीं दिखा, जिससे हमारी चिंता और बढ़ गई.

एंबुलेंस स्टाफ बना सहारा: रंजीत ने बताया कि, "आखिरकार जिस निजी अस्पताल की एंबुलेंस से बच्ची लाई गई थी, उसी के स्टाफ ने मदद की. एंबुलेंस स्टाफ ने तुरंत अपने सिलेंडर से ऑक्सीजन दी और बच्ची को सुरक्षित वार्ड तक पहुंचाया."

बड़ी लापरवाही का आरोप: परिजनों का कहना है कि इमरजेंसी में खाली सिलेंडर होना बेहद गंभीर लापरवाही है. उनका मानना है कि अस्पताल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपातकालीन उपकरण हमेशा तैयार हालत में हों. अगर एंबुलेंस स्टाफ मदद नहीं करता तो स्थिति और खराब हो सकती थी.

प्रशासन ने दिए जांच के आदेश: इस पूरे मामले पर डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. राम भगत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, "यह मामला पहले मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन अब जानकारी मिलने के बाद मैं खुद इसकी जांच करूंगा. ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ से पूछताछ की जाएगी. अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मरीजों को बेहतर सुविधा देना प्राथमिकता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे."

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