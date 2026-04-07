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फरीदाबाद सिविल अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, प्रीमेच्योर बच्ची को 25 मिनट तक नहीं मिली ऑक्सीजन, एंबुलेंस स्टाफ बना मसीहा

फरीदाबाद: फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. दरअसल, यहां एक प्रीमेच्योर नवजात बच्ची को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की इमरजेंसी में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था, जिसके चलते बच्ची को करीब 20 से 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा.

प्रीमेच्योर जन्म के बाद बढ़ी परेशानी: नगला डबुआ निवासी रंजीत ने बताया कि, "मेरी चाची ने करीब चार से आठ दिन पहले छह महीने में ही बच्ची को जन्म दिया था. बच्ची का जन्म समय से पहले होने के कारण उसकी हालत नाजुक थी. इसी वजह से उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ. निजी अस्पताल में इलाज का खर्च बहुत ज्यादा था, जिससे परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ता गया. कुछ दिन बाद डॉक्टरों ने बच्ची को दूसरे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया. वहां भी इलाज का खर्च अधिक होने के कारण परिवार के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो गया."

प्रीमेच्योर बच्ची को 25 मिनट तक नहीं मिली ऑक्सीजन (Etv Bharat)

मजबूरी में सिविल अस्पताल का रुख: रंजीत ने आगे कहा कि, "हमने मजबूरी में बच्ची की मां को डिस्चार्ज करवा लिया, लेकिन बच्ची का इलाज जारी रखना जरूरी था. इसी दौरान किसी परिचित ने सिविल अस्पताल में प्रीमेच्योर बच्चों के लिए सुविधा होने की जानकारी दी, जिसके बाद हम बच्ची को वहां ले आए. जब हम सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे तो बच्ची को वार्ड तक ले जाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी. अस्पताल स्टाफ ने एक छोटा सिलेंडर दिया, लेकिन वह पूरी तरह खाली निकला. जब सिलेंडर लगाया तो उसमें ऑक्सीजन ही नहीं थी, जिससे हम घबरा गए."

25 मिनट तक नहीं मिली मदद: परिवार का कहना है कि उन्होंने तुरंत दूसरा सिलेंडर मांगने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक कोई व्यवस्था नहीं हो सकी. करीब 20 से 25 मिनट तक हमें इमरजेंसी गेट पर इंतजार करना पड़ा, लेकिन कोई कर्मचारी मदद के लिए सामने नहीं आया.