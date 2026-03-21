फरीदाबाद सिविल अस्पताल में 2 साल से बंद पड़े हार्ट सेंटर का शुभारंभ, मेडिट्रिना एजेंसी को जिम्मा पर उठे सवाल
फरीदाबाद सिविल अस्पताल में हार्ट सेंटर का उद्घाटन, Meditrina एजेंसी को जिम्मा, पहले से केस दर्ज होने पर उठे सवाल, मंत्री बोले- 'जांच जारी'.
Published : March 21, 2026 at 2:59 PM IST
फरीदाबाद: कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद सिविल अस्पताल में नए हार्ट सेंटर का विधिवत शुभारंभ किया. ये हार्ट सेंटर कई विवादों में होने के चलते लगभग 2 साल पहले बंद हो गया था. अब इसे दोबारा जनता के लिए खोल दिया गया है. पहले इसका उद्घाटन तत्कालीन सीएम मनोहर लाल ने किया था. अब इसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने किया. दावा है कि पीपीपी मोड पर चलने वाले इस हार्ट सेंटर में किफायती दामों पर लोगों को सुविधा दी जाएगी.
Meditrina एजेंसी को फिर मिला जिम्मा, उठे सवाल: इस हार्ट सेंटर का संचालन Meditrina नाम की एजेंसी कर रही है. खास बात ये है कि इस एजेंसी के अस्पताल संचालक और स्टाफ पर पहले से करीब 7 मुकदमे दर्ज हैं. इसके बावजूद एक बार फिर इसी एजेंसी को सेंटर चलाने की जिम्मेदारी दी गई है. बताया जा रहा है कि सरकार और एजेंसी के बीच मई 2027 तक का एग्रीमेंट पहले से लागू है, जिसके चलते उसी आधार पर इसे दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई.
एजेंसी पर लगे आरोपों पर मंत्री का जवाब: हार्ट सेंटर के उद्घाटन के दौरान मंत्री विपुल गोयल से जब एजेंसी पर लगे आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि "मामलों की जांच जारी है. सेंटर को दोबारा शुरू करने से पहले सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं. आरोप किसी पर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार नियमों के तहत काम कर रही है और जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना प्राथमिकता है."
सस्ती दरों पर इलाज का दावा: जिला सिविल सर्जन जयंत आहूजा ने बताया कि "इस सेंटर में हार्ट सर्जरी के अलावा अन्य जरूरी सुविधाएं भी शुरू कर दी गई हैं. उन्होंने कहा कि इलाज बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा और मरीजों का उपचार शुरू हो चुका है. लोग अब सीधे यहां आकर अपना इलाज करवा सकते हैं, जिससे उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है."
नवरात्रों में मीट दुकानों पर सख्ती: उद्घाटन के दौरान मंत्री विपुल गोयल ने नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि "जो भी दुकानदार लाइसेंस लेकर नियमों के तहत काम करेगा, उसे ही दुकान चलाने की अनुमति होगी. बिना परमिशन के किसी को भी मीट बेचने या दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी. प्रशासन इस मामले में सख्ती बरतेगा."
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