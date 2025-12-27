ETV Bharat / state

फरीदाबाद के "चोटी वाले बाबा" की खास कचौड़ियां, आपने खाई क्या... स्वाद में लाजवाब, दाम भी कम,  दूर-दूर से आते हैं लोग

फरीदाबाद के चोटी वाले बाबा होशियार सिंह अपनी सस्ती, स्वादिष्ट कचौड़ियों और खास अंदाज के कारण काफी फेमस हैं.

Faridabad Choti Wale Baba Kachoris
फरीदाबाद के "चोटी वाले बाबा" की खास कचौड़ियां (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 27, 2025 at 10:34 AM IST

|

Updated : December 27, 2025 at 11:16 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: कचौड़ियां तो आपने कई जगहों की खाई होंगी. कुछ जगहों की कचौड़ियां महज अच्छी होती हैं, हालांकि कुछ जगहों की कचौड़ियां इतनी फेमस होती हैं कि लोग दूर-दूर से उस कचौड़ी का लुत्फ उठाने आते हैं.

चोटी वाले बाबा की कचौड़ियां मशहूर: दरअसल, हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद के चोटी वाले बाबा की कचौड़ियों की. जी हां, फरीदाबाद जिले के ओल्ड फरीदाबाद मार्केट के कचौड़ी वाले होशियार सिंह अपनी लंबी चोटी को लेकर मशहूर हैं. यही कारण है कि लोग उन्हें चोटी वाले बाबा के नाम से जानते हैं. इतना ही नहीं, ग्राहकों के साथ हंसी-मजाक और कचौड़ी बेचने के अपने खास अंदाज के कारण होशियार सिंह क्षेत्र में काफी फेमस भी हैं. यही वजह है कि उनकी कचौड़ी की दुकान पर लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती है.

Faridabad Choti Wale Baba Kachoris
फरीदाबाद के "चोटी वाले बाबा" (ETV Bharat)

यूपी के हैं होशियार सिंह:होशियार सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन के रहने वाले हैं. होशियार सिंह ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में अपनी कचौड़ी की दुकान लगाते हैं. उनकी दुकान सुबह 9:00 से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक खुली रहती है. जितनी देर दुकान खुली रहती है, ग्राहकों की भीड़ भी लगी रहती है. उनके बनाए कचौड़ियां न सिर्फ टेस्टी होती हैं, बल्कि कचौड़ियों के साथ रायते का कॉम्बिनेशन लोगों को बेहद पसंद आता है.

"चोटी वाले बाबा" की खास कचौड़ियां (ETV Bharat)

कचौड़ियों के स्वाद के साथ चोटी से हुए फेमस:ईटीवी भारत की टीम चोटी वाले बाबा कचौड़ी वाले होशियार सिंह की दुकान पहुंची और उनसे बातचीत की. बातचीत के दौरान होशियार सिंह ने बताया कि, "मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं. कई सालों पहले ही फरीदाबाद शिफ्ट हो गया था. यहां पर मैं कचौड़ी की दुकान लगाता हूं. लोग मुझे चोटी वाले बाबा के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरी चोटी काफी लंबी है. सनातन धर्म में चोटी रखना शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने चोटी रखी है. हालांकि हंसी-मजाक में मैं कह देता हूं कि मेरी जो चोटी है, उसमें एक चोटी बीएसएनएल का है, एक एयरटेल का टावर है, एक जियो का है और जब पूरा मिला लेता हूं तो यह वाई-फाई बन जाता है. तो मैं अपने सिर पर वाई-फाई लेकर बैठा हूं. मेरी दुकान राधेश्याम के नाम से है क्योंकि मैं हमेशा राधा नाम जपता हूं. इसी नाम से मैंने अपनी दुकान का नाम रखा है, लेकिन लोग मेरी कचौड़ियों के स्वाद और मेरी चोटी की वजह से मुझे जानते हैं."

दूर-दूर से कचौड़ियां खाने आते हैं लोग:होशियार सिंह ने आगे बताया कि, "मैं यहां पर 15 सालों से दुकान लगा रहा हूं. इसी काम से मैंने अपने बच्चों की शादी की है. अच्छी पढ़ाई करवायी है. मैं इस दुकान को संभालता हूं. हालांकि मैं इतना ज्यादा फेमस नहीं था, लेकिन किसी ने मजाक-मजाक में मेरी वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर डाल दी. इसके बाद लोग दूर-दूर से यहां आने लगे और उसके बाद मेरी चोटी की वजह से मैं फेमस हो गया. अब लोग मुझे चोटी वाले बाबा के नाम से जानते हैं. लोगों का इतना प्यार है कि प्यार की वजह से लोग अलग-अलग जगह से भी मेरी कचौड़ी खाने आते हैं. मेरी बनाई कचौड़ी गोल है, जैसे कृष्ण भगवान बचपन में गोल गेंद से खेलते थे. उसी तरह मेरी कचौड़ी भी गेंद की तरह गोल है और सबसे अलग है. यहां पर लोग कचौड़ी खाने आते हैं तो उनसे हंसी-मजाक भी हो जाता है."

ग्राहकों को भी पसंद हैं इनकी कचौड़ियां:

कचौड़ी खाने आए रॉकी ने बताया कि, "मैं पिछले 2 सालों से यहां पर आ रहा हूं. बाबा काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं. कभी भी खाने का मन करता है तो इनकी कचौड़ी खाने आ जाता हूं. इनकी कचौड़ी का कोई जवाब नहीं है. सबसे अलग और स्वादिष्ट है, इसलिए मुझे जब भी कचौड़ी खाने का मन करता है, मैं चोटी वाले बाबा के पास आ जाता हूं और यहां पर कचौड़ी खाता हूं."

  • इसके अलावा ग्राहक सुंदर ने बताया कि, "मैं भी लगभग 1 साल से यहां पर कचौड़ी खाने आ रहा हूं. इनका स्वाद अलग है और इनका हंसी-मजाक करने का तरीका भी अलग है. लोग चोटी वाले बाबा के नाम से इन्हें जानते हैं. यही वजह है कि मैं जब भी आता हूं, इस मार्केट में चोटी वाले बाबा के पास आकर कचौड़ी जरूर खाता हूं."
  • वहीं, कचौड़ी खाने आए शगुन ने बताया कि, "मैं भी काफी सालों से यहां पर आ रहा हूं. उनका स्वाद सबसे अलग है. सबसे बड़ी बात बाबा काफी फेमस हैं. इनकी कचौड़ी सस्ती भी है, इसलिए जब भी मैं आता हूं, जरूर कचौड़ी खाकर जाता हूं."
  • इसके अलावा कचौड़ी खाने आए दीपक ने बताया कि, "बाबा काफी फेमस हैं. अपनी कचौड़ियों के स्वाद को लेकर और अपनी चोटी को लेकर. मैं भी काफी समय से यहां पर आ रहा हूं. इनकी कचौड़ी खाता हूं. स्वाद लाजवाब है और सबसे लाजवाब हमारे चोटी वाले बाबा हैं."

होशियार सिंह की कचौड़ी और उनका हंसी-मजाक करने का अंदाज लोगों को काफी पसंद आता है. यही कारण है कि वे सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस होते जा रहे हैं. ग्राहकों की मानें तो इनके बनाए कचौड़ी टेस्टी होने के साथ ही सस्ती भी हैं. यही कारण है कि लोग दूर-दूर से इनके बनाए कचौड़ियों का स्वाद चखने आते हैं.

ये भी पढ़ें:20 हजार की लागत से 50 लाख की कमाई, कुरुक्षेत्र के दंपति ने किया ऐसा बिजनेस, जिसकी डिमांड नहीं हो रही कम

Last Updated : December 27, 2025 at 11:16 AM IST

TAGGED:

FARIDABAD KACHORI WALE BABA
BEST KACHORI IN FARIDABAD
CHOTI WALE BABA KACHORI
UP STYLE KACHORI FARIDABAD
FARIDABAD CHOTI WALE BABA KACHORI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.