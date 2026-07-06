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निमोनिया नहीं, फेफड़े में छिपी थी सुपारी... वेंटिलेटर पर पहुंचे 4 साल के मासूम की फरीदाबाद के डॉक्टरों ने बचाई जान

फरीदाबाद में चार साल के बच्चे के फेफड़े में एक महीने तक फंसी सुपारी डॉक्टरों ने सर्जरी कर निकालकर उसकी जान बचाई.

FARIDABAD CHILD LUNG SURGERY
4 साल के मासूम की सफल सर्जरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 6, 2026 at 5:27 PM IST

5 Min Read
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फरीदाबाद: फरीदाबाद में चार साल के एक बच्चे की जान डॉक्टरों ने सर्जरी कर बचाई. दरअसल, डॉक्टरों ने उसके फेफड़े में करीब एक महीने से फंसी सुपारी को सर्जरी से निकाल दिया. शुरुआत में बच्चे की लगातार खांसी और बुखार को निमोनिया समझकर इलाज किया जाता रहा. अलग-अलग अस्पतालों में एंटीबायोटिक दवाएं दी गईं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ. यहां तक कि टीबी की आशंका के चलते एंटी-ट्यूबरकुलर थेरेपी भी शुरू कर दी गई, फिर भी बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती चली गई.

सुपारी ने दोनों फेफड़ों को किया प्रभावित: परिजनों के अनुसार खेलते समय गलती से सुपारी बच्चे की सांस की नली में चली गई थी. शुरुआत में यह दाईं ओर की श्वास नली में फंस गई, जिससे दाएं फेफड़े में गंभीर संक्रमण और निमोनिया हो गया. बाद में सुपारी खिसककर बाईं मुख्य श्वास नली में पहुंच गई, जहां वह पूरी तरह अटक गई. इसके कारण बाएं फेफड़े तक हवा पहुंचनी बंद हो गई और पूरा फेफड़ा बैठ गया. इस स्थिति ने बच्चे की जान को गंभीर खतरे में डाल दिया.

FARIDABAD CHILD LUNG SURGERY
वेंटिलेटर पर पहुंचे 4 साल के मासूम की फरीदाबाद के डॉक्टरों ने बचाई जान (ETV Bharat)

सांस लेने में हुई गंभीर परेशानी: परिजनों के मुताबिक जैसे-जैसे श्वास मार्ग पूरी तरह बंद हुआ, बच्चे को सांस लेने में अधिक तकलीफ होने लगी. उसकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वह रेस्पिरेटरी फेल्योर का शिकार हो गया और उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा. जांच में पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि सांस की नली में कोई चीज फंसी हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्चे को बेहतर विशेषज्ञ सुविधाओं के लिए अमृता अस्पताल, फरीदाबाद रेफर किया गया. परिजनों का कहना है कि कुछ अस्पतालों ने आवश्यक विशेषज्ञ सुविधा नहीं होने के कारण इलाज करने से इनकार कर दिया था.

अमृता अस्पताल पहुंचते ही शुरू हुआ इलाज: परिजनों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने के समय बच्चा 100 प्रतिशत ऑक्सीजन सपोर्ट पर वेंटिलेटर पर था, लेकिन बायां फेफड़ा पूरी तरह बैठ जाने के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी. स्थिति को देखते हुए पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर, पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी और इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी की विशेषज्ञ टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया. जांच में सामने आया कि सुपारी के चारों ओर पस, संक्रमण और सूजनयुक्त ऊतक की परत बन चुकी थी.

आधुनिक तकनीक से निकाली गई सुपारी: विशेषज्ञ टीम ने मिनिमल इनवेसिव एयरवे प्रक्रिया अपनाई और अत्याधुनिक क्रायोप्रोब तकनीक की मदद से सांस की नली में मजबूती से फंसी सुपारी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इसके साथ ही बंद श्वास मार्ग को दोबारा खोल दिया गया. प्रक्रिया सफल रहने के बाद धीरे-धीरे बच्चे के बाएं फेफड़े ने दोबारा काम करना शुरू किया और उसकी स्थिति में तेजी से सुधार आने लगा.

धीरे-धीरे सामान्य हुई बच्चे की हालत: इलाज के बाद बच्चे की ऑक्सीजन की जरूरत लगातार कम होती गई. कुछ दिनों बाद उसे वेंटिलेटर से हटाया गया और हाई-फ्लो ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया. बाद में वह बिना किसी ऑक्सीजन सहायता के सामान्य रूप से सांस लेने लगा. पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद डॉक्टरों ने उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी. इस सफल उपचार ने एक बार फिर समय पर सही जांच और विशेषज्ञ इलाज की अहमियत साबित कर दी.

"यह बेहद चुनौतीपूर्ण और जानलेवा मामला था": मामले में फरीदाबाद के अमृता अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी डॉ. सौरभ पाहुजा ने कहा कि, "यह बेहद चुनौतीपूर्ण और जानलेवा मामला था. किसी वस्तु ने बच्चे की सांस की नली पूरी तरह बंद कर दी थी और पूरा बायां फेफड़ा बैठ चुका था. हर मिनट महत्वपूर्ण था. पीडियाट्रिक आईसीयू, पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया और इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी की टीम के बेहतर समन्वय तथा आधुनिक एयरवे तकनीक और क्रायोप्रोब की मदद से हमने सुपारी को सुरक्षित बाहर निकालकर बच्चे की सांस दोबारा सामान्य कर दी."

अभिभावकों के लिए सलाह: डॉ. पाहुजा ने कहा कि, "पांच साल से कम उम्र के बच्चे अक्सर छोटी चीजें मुंह में डाल लेते हैं. यदि दम घुटने की किसी घटना के बाद लगातार खांसी बनी रहे, बार-बार निमोनिया हो या सांस लेने में परेशानी हो, तो इसे सामान्य संक्रमण समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार सांस की नली में फंसी विदेशी वस्तु लंबे समय तक छिपी रहती है और गंभीर संक्रमण या फेफड़ा बैठने जैसी जानलेवा स्थिति पैदा कर सकती है. ऐसे मामलों में समय रहते विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क करना जीवन बचा सकता है."

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