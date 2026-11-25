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शादियों में बदला फैशन का अंदाज, तड़क-भड़क की जगह सादगी पर जोर, बजट का भी रखा जा रहा ख्याल

फरीदाबाद की शादियों में बदला फैशन का अंदाज ( ETV Bharat )

फरीदाबाद : शादी का सीजन शुरू होते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है. दूल्हा-दुल्हन के कपड़ों से लेकर शादी में इस्तेमाल होने वाली सजावटी चीजों तक, हर तरफ नए फैशन की चर्चा है. हालांकि इस बार शादियों के ट्रेंड में एक खास बदलाव देखने को मिल रहा है. पहले जहां शादी में भव्यता और भारी सजावट को प्राथमिकता दी जाती थी, वहीं अब लोग कम खर्च में आकर्षक और सादगी भरे डिजाइन पसंद कर रहे हैं. इसका असर दूल्हे की शेरवानी, दुल्हन के लहंगे और शादी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की सजावट पर भी साफ नजर आ रहा है.

दूल्हे की गाड़ी में अब कम फूलों से सजावट : शादी में दूल्हे की एंट्री के लिए सजाई जाने वाली गाड़ी हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती है. पहले गाड़ी को चारों तरफ से फूलों, चुनरी और अलग-अलग सजावटी सामान से कवर किया जाता था. कई बार पूरी कार फूलों से ढक दी जाती थी. लेकिन अब ग्राहक इस तरह की भारी सजावट से दूरी बना रहे हैं. गाड़ी सजाने वाले दीपक बताते हैं कि वह पिछले 20 साल से फूलों के कारोबार और वेडिंग कार डेकोरेशन से जुड़े हैं. उनके मुताबिक, हर साल शादी के सीजन में सजावट का ट्रेंड बदलता है. पिछले साल तक ग्राहक गाड़ी पर अधिक फूल, बुके और दूसरी सजावटी चीजें लगवाना पसंद करते थे, लेकिन इस बार हल्की और आकर्षक सजावट की मांग ज्यादा है.

शादियों में बदला फैशन का अंदाज (ETV Bharat) हल्के फूलों से सजावट : दीपक के अनुसार, अब ज्यादातर लोग गाड़ी पर दो से तीन बुके लगवाकर उसके साथ हल्के फूलों की सजावट करवाते हैं. इसके पीछे एक वजह गाड़ी की सुरक्षा भी है. भारी सजावट के दौरान कई बार कार की सतह पर निशान या स्क्रैच आने की शिकायत मिलती है. बाद में इन्हें ठीक करवाने में भी काफी खर्च आता है. ऐसे में ग्राहक अब ऐसी सजावट चुन रहे हैं, जो देखने में अच्छी हो और गाड़ी को नुकसान पहुंचने का खतरा भी कम रहे. उन्होंने बताया कि एक कार को सजाने में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है. सजावट की शुरुआती कीमत 1500 रुपये है, जबकि डिजाइन और ग्राहक की पसंद के हिसाब से इसका खर्च बढ़ सकता है. सजावट में इस्तेमाल होने वाले फूल गाजीपुर मंडी से लाए जाते हैं. नोटों की माला की अलग डिजाइन (ETV Bharat) भाई की शादी में इस बार चुनी सिंपल सजावट : अपने भाई की शादी के लिए कार सजवाने पहुंचे निश्चल भी इस बदलते ट्रेंड की मिसाल हैं. उन्होंने बताया कि पिछले साल परिवार में शादी के दौरान गाड़ी पर काफी ज्यादा फूल और सजावटी सामान लगवाया गया था. उस समय सजावट के बाद गाड़ी पर स्क्रैच और निशान आने की परेशानी हुई थी. निश्चल के मुताबिक, इस बार उन्होंने जानबूझकर कम सजावट का विकल्प चुना है. उनका मानना है कि सिंपल डिजाइन भी आकर्षक दिखता है और इससे गाड़ी को नुकसान होने की आशंका भी कम रहती है. इसी वजह से इस बार गाड़ी को सीमित फूलों और हल्के डेकोरेशन के साथ तैयार करवाया जा रहा है. आकर्षक और सादगी भरे डिजाइन (ETV Bharat) भारी शेरवानी की जगह रॉ सिल्की डिजाइन की मांग : सिर्फ गाड़ियों की सजावट ही नहीं, दूल्हे के पहनावे में भी बदलाव आया है. पहले जहां चमकदार कपड़े और हैवी डिजाइन वाली शेरवानी का चलन था, वहीं अब हल्के और सादे लुक को प्राथमिकता दी जा रही है. सूरदास मार्केट में कोट-ब्लेजर और लहंगों की दुकान चलाने वाले साहिल खान के मुताबिक, इस सीजन में दूल्हों के बीच रॉ सिल्की शेरवानी की मांग बढ़ी है. ग्राहक ऐसे डिजाइन पसंद कर रहे हैं, जो देखने में स्टाइलिश हों, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा चमक-दमक न हो. दुल्हनों के लहंगों में भी सादगी और आकर्षक डिजाइन का मेल देखने को मिल रहा है. साहिल खान बताते हैं कि बाजार में फिलहाल 12 हजार से 30 हजार रुपये तक की शेरवानी उपलब्ध हैं. वहीं दुल्हन के लहंगों की कीमत 15 हजार से 40 हजार रुपये तक है.