शादियों में बदला फैशन का अंदाज, तड़क-भड़क की जगह सादगी पर जोर, बजट का भी रखा जा रहा ख्याल
Faridabad Change in Wedding Trends : हरियाणा के फरीदाबाद में शादियों के सीजन में नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है.
Published : November 25, 2026 at 6:12 PM IST
फरीदाबाद : शादी का सीजन शुरू होते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है. दूल्हा-दुल्हन के कपड़ों से लेकर शादी में इस्तेमाल होने वाली सजावटी चीजों तक, हर तरफ नए फैशन की चर्चा है. हालांकि इस बार शादियों के ट्रेंड में एक खास बदलाव देखने को मिल रहा है. पहले जहां शादी में भव्यता और भारी सजावट को प्राथमिकता दी जाती थी, वहीं अब लोग कम खर्च में आकर्षक और सादगी भरे डिजाइन पसंद कर रहे हैं. इसका असर दूल्हे की शेरवानी, दुल्हन के लहंगे और शादी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की सजावट पर भी साफ नजर आ रहा है.
दूल्हे की गाड़ी में अब कम फूलों से सजावट : शादी में दूल्हे की एंट्री के लिए सजाई जाने वाली गाड़ी हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती है. पहले गाड़ी को चारों तरफ से फूलों, चुनरी और अलग-अलग सजावटी सामान से कवर किया जाता था. कई बार पूरी कार फूलों से ढक दी जाती थी. लेकिन अब ग्राहक इस तरह की भारी सजावट से दूरी बना रहे हैं. गाड़ी सजाने वाले दीपक बताते हैं कि वह पिछले 20 साल से फूलों के कारोबार और वेडिंग कार डेकोरेशन से जुड़े हैं. उनके मुताबिक, हर साल शादी के सीजन में सजावट का ट्रेंड बदलता है. पिछले साल तक ग्राहक गाड़ी पर अधिक फूल, बुके और दूसरी सजावटी चीजें लगवाना पसंद करते थे, लेकिन इस बार हल्की और आकर्षक सजावट की मांग ज्यादा है.
हल्के फूलों से सजावट : दीपक के अनुसार, अब ज्यादातर लोग गाड़ी पर दो से तीन बुके लगवाकर उसके साथ हल्के फूलों की सजावट करवाते हैं. इसके पीछे एक वजह गाड़ी की सुरक्षा भी है. भारी सजावट के दौरान कई बार कार की सतह पर निशान या स्क्रैच आने की शिकायत मिलती है. बाद में इन्हें ठीक करवाने में भी काफी खर्च आता है. ऐसे में ग्राहक अब ऐसी सजावट चुन रहे हैं, जो देखने में अच्छी हो और गाड़ी को नुकसान पहुंचने का खतरा भी कम रहे. उन्होंने बताया कि एक कार को सजाने में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है. सजावट की शुरुआती कीमत 1500 रुपये है, जबकि डिजाइन और ग्राहक की पसंद के हिसाब से इसका खर्च बढ़ सकता है. सजावट में इस्तेमाल होने वाले फूल गाजीपुर मंडी से लाए जाते हैं.
भाई की शादी में इस बार चुनी सिंपल सजावट : अपने भाई की शादी के लिए कार सजवाने पहुंचे निश्चल भी इस बदलते ट्रेंड की मिसाल हैं. उन्होंने बताया कि पिछले साल परिवार में शादी के दौरान गाड़ी पर काफी ज्यादा फूल और सजावटी सामान लगवाया गया था. उस समय सजावट के बाद गाड़ी पर स्क्रैच और निशान आने की परेशानी हुई थी. निश्चल के मुताबिक, इस बार उन्होंने जानबूझकर कम सजावट का विकल्प चुना है. उनका मानना है कि सिंपल डिजाइन भी आकर्षक दिखता है और इससे गाड़ी को नुकसान होने की आशंका भी कम रहती है. इसी वजह से इस बार गाड़ी को सीमित फूलों और हल्के डेकोरेशन के साथ तैयार करवाया जा रहा है.
भारी शेरवानी की जगह रॉ सिल्की डिजाइन की मांग : सिर्फ गाड़ियों की सजावट ही नहीं, दूल्हे के पहनावे में भी बदलाव आया है. पहले जहां चमकदार कपड़े और हैवी डिजाइन वाली शेरवानी का चलन था, वहीं अब हल्के और सादे लुक को प्राथमिकता दी जा रही है. सूरदास मार्केट में कोट-ब्लेजर और लहंगों की दुकान चलाने वाले साहिल खान के मुताबिक, इस सीजन में दूल्हों के बीच रॉ सिल्की शेरवानी की मांग बढ़ी है. ग्राहक ऐसे डिजाइन पसंद कर रहे हैं, जो देखने में स्टाइलिश हों, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा चमक-दमक न हो. दुल्हनों के लहंगों में भी सादगी और आकर्षक डिजाइन का मेल देखने को मिल रहा है. साहिल खान बताते हैं कि बाजार में फिलहाल 12 हजार से 30 हजार रुपये तक की शेरवानी उपलब्ध हैं. वहीं दुल्हन के लहंगों की कीमत 15 हजार से 40 हजार रुपये तक है.
पिछले साल के मुकाबले 15 फीसदी तक बढ़े दाम : शादी के फैशन में बदलाव के साथ इस बार ग्राहकों को महंगाई का सामना भी करना पड़ रहा है. दुकानदारों के अनुसार, पिछले साल की तुलना में शादी के सामान की कीमतों में करीब 15 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है. शेरवानी की कीमतों में आए बदलाव को देखें तो पिछले साल 9 हजार रुपये में मिलने वाली शेरवानी अब करीब 12 हजार रुपये की हो गई है. 20 हजार रुपये वाली शेरवानी के लिए अब 22 हजार रुपये और 25 हजार रुपये वाली के लिए करीब 27 हजार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. इसी तरह 27 हजार रुपये की शेरवानी की कीमत बढ़कर 30 से 31 हजार रुपये तक पहुंच गई है. लहंगों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है. पिछले साल 10 हजार रुपये में मिलने वाला लहंगा अब करीब 12 हजार रुपये का हो गया है. 20 हजार रुपये वाला लहंगा 22 हजार रुपये और 30 हजार रुपये वाला लहंगा करीब 33 हजार रुपये में मिल रहा है.
नोटों की माला में भी खास डिजाइन की डिमांड : शादी के दौरान दूल्हे को पहनाई जाने वाली नोटों की माला में भी इस बार अलग-अलग डिजाइन देखने को मिल रही है. खास तौर पर तीन चक्र वाली नोटों की माला ग्राहकों को पसंद आ रही है. इसकी कीमत में नोटों के कुल मूल्य के अलावा करीब 500 रुपये डिजाइन और बनाने के लिए अतिरिक्त देने पड़ते हैं. वहीं सामान्य नोटों की मालाएं 200 से 300 रुपये में भी उपलब्ध हैं.
फैशन का फोकस बदला : कुल मिलाकर इस शादी सीजन में फैशन का फोकस बदलता दिखाई दे रहा है. दूल्हे की गाड़ी हो या शेरवानी, ग्राहक अब जरूरत से ज्यादा सजावट के बजाय सादगी, आकर्षक डिजाइन और बजट को ध्यान में रखकर खरीदारी कर रहे हैं. बाजार के कारोबारियों को भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शादी के फैशन में कुछ और नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
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