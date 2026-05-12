ETV Bharat / state

फरीदाबाद में सुबह-सुबह आग का तांडव, खाली मैदान में खड़ी 5 गाड़ियां जलकर हुई खाक, जांच में जुटी पुलिस

फरीदाबाद: फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी और प्रेस कॉलोनी के बीच स्थित एक खाली मैदान में मंगलवार तड़के कई गाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई. घटना सुबह करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है. आग इतनी तेजी से फैली कि मैदान में खड़ी पांच गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं और पूरी तरह जलकर खाक हो गईं. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

एक गाड़ी से उठे धुएं के बाद भड़की आग: प्रत्यक्षदर्शी सोनू ने बताया कि, "सबसे पहले एक गाड़ी से धुआं उठता दिखाई दिया. कुछ ही देर में आग तेजी से फैल गई और आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियां भी जलने लगीं. कई वाहन सीएनजी से चलने वाले थे, जिसके कारण आग ने और विकराल रूप ले लिया. आग लगने के दौरान तेज धमाकों जैसी आवाजें भी सुनाई दीं, जिससे आसपास रहने वाले लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए."

दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू: घटना की सूचना मिलते ही एनआईटी फायर स्टेशन की दमकल टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. राहत एवं बचाव कार्य लंबे समय तक चलता रहा ताकि आग आसपास के क्षेत्र में न फैल सके. आग बुझाने के दौरान पूरे इलाके में धुएं का गुबार छाया रहा, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना रहा.