फरीदाबाद में कार में लगी आग, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में सेक्टर-91 स्थित ग्यासी कोठी रोड पर अचानक एक कार में आग लग गई. कार चालक राजकुमार अपनी डैटसन रेडी गो कार से सेहतपुर की ओर से घर लौट रहे थे. इस दौरान अचानक आग लग गई और कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित हो गया. हालांकि समय रहते आग पर काबू पाया गया. गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.

कार इंजन में लगी आग: देर रात चलती कार में अचानक आग लगने से सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. कार मालिक राजकुमार ने बताया कि "जैसे ही वह सेक्टर-91 के ग्यासी रोड के मोड़ पर पहुंचे. उनकी कार अचानक अधिक गर्म होने लगी और बीच सड़क पर ही बंद हो गई. कार रुकते ही बाहर आकर इंजन देखा तो धुंआ निकल रहा था. देखते ही देखते इंजन में आग लग गई. मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने में मदद की. स्थानीय लोगों ने घरों से पानी की बाल्टियां लाकर आग बुझाने का प्रयास किया. सड़क पर जमा बारिश का पानी और कीचड़ भी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया".

स्थानीय लोगों ने की मदद: राजुकमार ने बताया कि "गाड़ी पेट्रोल से चलती है और शायद शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी. घटना के दौरान इतनी अफरा-तफरी मच गई थी कि फायर ब्रिगेड या पुलिस तक को बुलाने का भी मौका नहीं मिल पाया. सभी लोग तुरंत आग बुझाने में जुट गए थे. स्थानीय लोगों की सूझबूझ के चलते हादसा टल गया. इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है. लेकिन कार का इंजन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है".