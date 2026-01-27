ETV Bharat / state

फरीदाबाद में अमीरजादों का हंगामा, चौकी पहुंचकर पुलिसकर्मियों पर उड़ाए नोट, तेज रफ्तार कार इंपाउंड

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में तेज रफ्तार में कार भगाने वाले युवकों का चालान कटने के बाद पुलिस चौकी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. चौकी में पहुंचे कार सवार युवकों ने पुलिस वालों के साथ जमकर बवाल काटा. मामला तब सबकी नजरों में आ गया, जब एक युवक ने पुलिस चौकी में 500-500 रुपये के नोटों की गड्डिया निकालकर धौंस दिखाई और नोट उड़ाने लगा. काफी देर तक हंगामा होता रहा. पुलिस युवक को समझाने का प्रयास करते रहे. इसकी एक वीडियो भी सामने आई है.

युवक ने पुलिसकर्मियों पर उड़ाए नोट: दरअसल, रविवार-सोमवार की रात कुछ युवक हाई-स्पीड गाड़ी चलाकर एक अस्पताल में घुस गए. मौके पर गश्त कर रही पुलिस ने गाड़ी के दस्तावेज मांगे तो युवकों ने दिखाने से इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर दिया. इसके बाद युवक पुलिस चौकी पहुंचे और जमकर बवाल काटा. इस दौरान अमीरजादे युवक ने पुलिस और मीडिया पर 500-500 रुपये के नोट उड़ेल दिए.

गाड़ी को किया इंपाउंड: पुलिसकर्मी ज्योति प्रकाश ने बताया कि "गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस अस्पताल के पास तैनात की गई थी. तभी हाई स्पीड कार अस्पताल में घुस गई और गाड़ी में तेज आवाज में म्यूजिक भी बज रहा था. कार चालक को रुकने का इशारा किया तो युवकों ने गाड़ी नहीं रोकी. कुछ दूरी पर पुलिसकर्मियों ने उनकी गाड़ी को रोका. कार चेकिंग के दौरान शराब की खाली बोतलें भी मिली. गाड़ी के दस्तावेज दिखाने को कहा तो युवकों ने दस्तावेज भी दिखाने से इनकार कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को इंपाउंड कर दिया. कार का नंबर पलवल जिले में रजिस्टर है. जिसके बाद तीन युवक चौकी पहुंच गए और हंगामा करने लगे".