ETV Bharat / state

फरीदाबाद में अंग्रेजों के जमाने के पुल 150 साल बाद भी अडिग, 1873 में बने पुलों पर आज भी दौड़ रही जिंदगी

फरीदाबाद में ब्रिटिशकालीन तीन पुल आज भी मजबूत हैं. इन पुलों की गुणवत्ता, बेहतरीन इंजीनियरिंग और मजबूती आज मिसाल बनी हुई है.

Faridabad British Era Bridge
ब्रिटिशकालीन पुलों का कमाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 15, 2026 at 11:00 AM IST

|

Updated : July 15, 2026 at 12:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: आधुनिक तकनीक और करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाले पुलों के बीच फरीदाबाद के करीब 150 साल पुराने ब्रिटिशकालीन पुल आज भी मजबूती की मिसाल बने हुए हैं. साल 1873 में अंग्रेजों के शासनकाल में बने ये पुल आज भी हजारों लोगों के आवागमन का जरिया हैं. समय के साथ इनके समानांतर नए और चौड़े पुल जरूर बनाए गए, लेकिन पुराने पुलों को बंद नहीं किया गया. उनकी मजबूत संरचना और बेहतरीन निर्माण गुणवत्ता आज भी लोगों को आकर्षित करती है.

Faridabad British Era Bridge
फरीदाबाद में अंग्रेजों के जमाने के पुल (ETV Bharat)

तीन ऐतिहासिक पुल आज भी अडिग: फरीदाबाद में ऐसे तीन ब्रिटिशकालीन पुल मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल आज भी स्थानीय लोग नियमित रूप से करते हैं. हालांकि आधुनिक यातायात को देखते हुए नए पुलों का निर्माण किया गया, लेकिन पुराने पुल अब भी सुरक्षित और उपयोगी हैं. पत्थरों और ईंटों की मजबूत चिनाई इन पुलों को इंजीनियरिंग की अनूठी विरासत बनाती है. इन पुलों की बनावट उस दौर की निर्माण तकनीक और दूरदर्शी योजना की गवाही देती है.

फरीदाबाद में ब्रिटिशकालीन तीन पुल आज भी मजबूत (ETV Bharat)

"बचपन से देख रहा हूं, आज भी पहले जैसे मजबूत": ईटीवी भारत से बातचीत में फरीदाबाद के स्थानीय निवासी 78 वर्षीय बीरपाल सिंह ने बताया कि, "मैं बचपन से इस पुल को देख रहा हूं. हमारे बुजुर्ग बताते थे कि इसका निर्माण 1873 में हुआ था और इसे बनने में कई साल लगे. शायद यही वजह है कि आज भी इसकी मजबूती बरकरार है. रोजाना हजारों लोग इस पुल से गुजरते हैं, लेकिन इसकी संरचना में कोई खास बदलाव नजर नहीं आता. उस समय भारी-भरकम पत्थर और निर्माण सामग्री ढोने के लिए बैल, ऊंट और अन्य पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था. आधुनिक मशीनें नहीं थीं, फिर भी निर्माण कार्य बेहद मजबूत और टिकाऊ तरीके से किया गया."

Faridabad British Era Bridge
873 में बने पुलों पर आज भी दौड़ रही जिंदगी (ETV Bharat)

"पुल संकरा जरूर है, लेकिन मजबूती में कोई कमी नहीं": वहीं, स्थानीय निवासी मंगल सिंह ने कहा कि, "मैं भी बचपन से इस पुल को देखता आ रहा हूं. मेरी उम्र 56 साल है, लेकिन आज भी पुल पहले की तरह मजबूत दिखाई देता है. इसकी चौड़ाई जरूर कम है, क्योंकि उस समय यातायात की जरूरतें अलग थीं. इसके बावजूद पुल पूरी तरह सुरक्षित है और लोग लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं. फरीदाबाद के पुराने और नए दोनों पुल अच्छी स्थिति में हैं."

"लंबी उम्र को ध्यान में रखकर होता था निर्माण": वहीं, इन पुलों के बारे में सिविल इंजीनियर जयप्रकाश ने कहा कि, "ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे और व्यापार उनकी प्राथमिकता थे. इसलिए पुलों का निर्माण लंबी अवधि को ध्यान में रखकर किया जाता था. उस समय मोटे स्टील गर्डर, तराशे हुए पत्थर, उच्च गुणवत्ता वाली ईंटें और मजबूत चूना-आधारित गारे का इस्तेमाल किया जाता था. निर्माण के दौरान गुणवत्ता की कड़ी निगरानी रखी जाती थी और कई पुलों को 100 से 150 साल या उससे अधिक समय तक चलने के लक्ष्य के साथ बनाया जाता था."

Faridabad British Era Bridge
अंग्रेजों के जमाने के पुल 150 साल बाद भी अडिग (ETV Bharat)

आधुनिक पुलों के लिए भी गुणवत्ता और रखरखाव जरूरी: जयप्रकाश ने आगे कहा कि, "आज पुल आधुनिक इंजीनियरिंग, सीमेंट-कंक्रीट और अत्याधुनिक मशीनों से बनाए जाते हैं. यदि सही डिज़ाइन, गुणवत्तापूर्ण सामग्री और नियमित रखरखाव हो तो आधुनिक पुल भी कई दशकों तक सुरक्षित रह सकते हैं. लेकिन जल्दबाज़ी, घटिया सामग्री, गुणवत्ता नियंत्रण में कमी, क्षमता से अधिक भार, पानी का रिसाव और रखरखाव की अनदेखी कई बार पुलों को समय से पहले कमजोर कर देती है."

इतिहास, इंजीनियरिंग और गुणवत्ता की जीवंत विरासत: बता दें कि फरीदाबाद के ये ब्रिटिशकालीन पुल केवल आवागमन का साधन नहीं हैं, बल्कि इतिहास, इंजीनियरिंग और गुणवत्तापूर्ण निर्माण की जीवंत मिसाल भी हैं. करीब डेढ़ सदी बाद भी इन पुलों का सुरक्षित और उपयोगी बने रहना यह साबित करता है कि मजबूत निर्माण केवल आधुनिक तकनीक से नहीं, बल्कि गुणवत्ता, ईमानदारी और दूरदर्शी योजना से संभव होता है. यही वजह है कि ये पुल आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा और इंजीनियरिंग विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं.

ये भी पढ़ें:फ़रीदाबाद में 3 साल पुराना पुल धंसा, ट्रैफिक डायवर्ट, निर्माण गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल

Last Updated : July 15, 2026 at 12:25 PM IST

TAGGED:

1873 BRIDGE FARIDABAD
HERITAGE BRIDGE HARYANA
BRITISH PERIOD BRIDGE
HISTORICAL BRIDGES FARIDABAD
FARIDABAD BRITISH ERA BRIDGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.