नाना और मौसी की प्रेरणा से स्नेहा बनी रेसलर, ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीतने की कर रही तैयारी
स्नेहा दहिया ने अपनी प्रतिभा के बल पर फिर से एक मेडल जीता है. अब स्नेहा का मुख्य लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना.
Published : January 10, 2026 at 3:05 PM IST
फरीदाबादः रेसलिंग खिलाड़ी स्नेहा दहिया ने एक बार फिर से अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है. मूल रूप से सोनीपत निवासी स्नेहा दहिया कुश्ती के क्षेत्र में लगातार मेडल जीत रही है. फिलहाल फरीदाबाद में रहकर नाना के एकेडमी में कुश्ती का ट्रेनिंग ले रही है. 3 से 5 जनवरी को विशाखापट्टनम में हुए नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में स्नेहा ने गोल्ड मेडल जीता है. स्नेहा दहिया इससे पहले भी कई मेडल अपने नाम कर चुकी है. स्नेहा इस साल होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई हो चुकी है. स्नेहा का लक्ष्य ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल करना है.
कई नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीत चुकी है स्नेहा: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान स्नेहा दहिया ने बताया कि "विशाखापट्टनम में 3 से 5 जनवरी को रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था. इस चैंपियनशिप में 100 से ज्यादा महिला पहलवान शामिल हुई थीं और उस चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल जीता है. इससे पहले दिसंबर महीने में थाईलैंड में संपन्न एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता था. उससे पहले नेशनल में भी मेरा गोल्ड मेडल है यानी दो बार मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है और एक बार एशियन चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड है. इससे पहले स्टेट लेवल में भी कई चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर चुकी हूं और उसमें भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हूं."
4 साल से खेल रही है स्नेहा: स्नेहा ने बताया कि "रेसलिंग करते हुए मुझे 4 साल हो गए. मेरे नाना और मौसी भी इंटरनेशनल रेसलर रह चुके हैं. उन्हीं को देखकर मैंने रेसलिंग की शुरुआत की. बचपन से ही मैंने अपने नाना जी को कुश्ती खेलते हुए देखा है. इसके अलावा मेरी मौसी नेहा राठी भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं. यही वजह है कि मैं रेसलिंग में आ गई. मेरे नाना जागरूक राठी और मौसी नेहा राठी ही आज मेरे कोच हैं."
स्नेहा मूल रूप से सोनीपत की निवासी है: स्नेहा ने बताया कि "मूल रूप से मैं सोनीपत की रहने वाली हूं लेकिन रेसलिंग की वजह से फरीदाबाद में रह रही हूं क्योंकि फरीदाबाद में ही नानाजी की रेसलिंग एकेडमी है. यही वजह है कि मैं यहीं पर रहकर प्रैक्टिस कर रही हूं. रेसलिंग में मेरे परिवार वालों का भी काफी ज्यादा सपोर्ट रहा है. मेरे पिता सुशील दहिया, माता लक्ष्मी दहिया, मेरे दादा-दादी और मेरे मामा जोगिंदर राठी का विशेष रूप से सहयोग रहा है."
खेल के साथ पढ़ाई भी जारी: स्नेहा ने कहा "आने वाले दिनों में वर्ल्ड चैंपियनशिप है जिसको लेकर मैं तैयारी कर रही हूं और उसके बाद मेरा सपना है ओलंपिक में देश को गोल्ड दिलाना जिसके लिए मैं लगातार प्रैक्टिस कर रही हूं. प्रैक्टिस के साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही है. मैं अभी बीए थर्ड ईयर में हूं."
परिवार का मिल रहा सपोर्ट : आपको बता दें स्नेहा दहिया के नाना जगरूप राठी हैं जो खेल कोटे से पुलिस में भर्ती हुए . उन्हीं के नाम पर फरीदाबाद में श्री जगरूप राठी इंटरनेशनल रेसलिंग एकेडमी चल रही है. उसी एकेडमी में स्नेहा दहिया की मौसी नेहा राठी भी बच्चों को रेसलिंग का दांव-पेंच सिखाती हैं. नेहा राठी भी एक इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुकी हैं और खेल कोटे से इंस्पेक्टर है. यही वजह है कि स्नेहा दहिया अपने नाना और मौसी के साथ रेसलिंग के गुर सीख रही है.