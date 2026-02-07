ETV Bharat / state

हरियाणा में BJP विधायक ट्रैफिक जाम में बुरी तरह फंसे, गाड़ी से उतरकर रास्ता कराना पड़ा क्लियर

हरियाणा के फरीदाबाद में बीजेपी विधायक सतीश फागना खुद ही जाम में फंस गए. इसके बाद वे सड़क पर उतरे और जाम को खुलवाया.

Faridabad Bjp MLA Satish Fagna got the traffic jam cleared video
हरियाणा में BJP विधायक ट्रैफिक जाम में बुरी तरह फंसे (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 7, 2026 at 10:20 PM IST

|

Updated : February 7, 2026 at 10:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में बीजेपी विधायक सतीश फागना का वीडियो वायरल है, जिसमें वो ट्रैफिक जाम खुलवाते नजर आ रहे हैं. जाम के चलते विधायक जी को करीब दो किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा. इसके बाद वो खुद पुलिस कर्मचारी के साथ मिलकर जाम खुलवाने में लग गए.

जाम में फंसे बीजेपी विधायक : फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सतीश फागना का रोड जाम को खुलवाते हुए वीडियो सामने आया है. विधायक को खुद करीब पौने घंटे जाम में फंसे रहना पड़ा और 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा जिसके बाद पुलिस कर्मचारियों के साथ मिलकर उन्होंने जाम को खुलावाया और उसके बाद अपने डेस्टिनेशन के लिए वे रवाना हुए.

हरियाणा में BJP विधायक ट्रैफिक जाम में बुरी तरह फंसे (Etv Bharat)

विधायक सतीश फागना ने खुलवाया जाम : बीजेपी विधायक सतीश फागना ने बताया कि वीडियो 5 फरवरी की रात 10 बजे का है. वे अपनी कार से दिल्ली से फरीदाबाद आ रहे थे. तभी गुरुग्राम पाली रोड पर वे ट्रैफिक जाम में फंस गए. जब जाम खुलता हुआ दिखाई नही दिया तो वे खुद ही गाड़ी से बाहर निकलकर आ गए और सड़क पर उतरकर जाम खुलवाने में लग गए. शादियों का सीज़न होने के चलते जाम लग गया था. इस दौरान वे कुछ गाड़ियों को रोकते और निकालते हुए नजर आये. इस दौरान विधायक के साथ उनके स्टाफ के लोग और गनमैन भी गाड़ियों को आगे पीछे कराते रहे ताकि जाम को खुलवाया जा सके. उन्होंने कहा कि इस रोड पर कई गलत कट बने हुए हैं उन्हें सही करवाने का काम करेंगे. इस रोड पर एक एलिवेटेड फ्लाईओवर बनना है, तब तक ट्रैफिक सुचारू रूप से चले इसके लिए उन्होंने 17 फरवरी को अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है.

Last Updated : February 7, 2026 at 10:32 PM IST

TAGGED:

FARIDABAD MLA SATISH FAGNA
BJP MLA SATISH FAGNA
सतीश फागना
विधायक ने ट्रैफिक जाम खुलवाया
FARIDABAD MLA SATISH FAGNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.