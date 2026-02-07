हरियाणा में BJP विधायक ट्रैफिक जाम में बुरी तरह फंसे, गाड़ी से उतरकर रास्ता कराना पड़ा क्लियर
हरियाणा के फरीदाबाद में बीजेपी विधायक सतीश फागना खुद ही जाम में फंस गए. इसके बाद वे सड़क पर उतरे और जाम को खुलवाया.
Published : February 7, 2026 at 10:20 PM IST|
Updated : February 7, 2026 at 10:32 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में बीजेपी विधायक सतीश फागना का वीडियो वायरल है, जिसमें वो ट्रैफिक जाम खुलवाते नजर आ रहे हैं. जाम के चलते विधायक जी को करीब दो किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा. इसके बाद वो खुद पुलिस कर्मचारी के साथ मिलकर जाम खुलवाने में लग गए.
जाम में फंसे बीजेपी विधायक : फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सतीश फागना का रोड जाम को खुलवाते हुए वीडियो सामने आया है. विधायक को खुद करीब पौने घंटे जाम में फंसे रहना पड़ा और 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा जिसके बाद पुलिस कर्मचारियों के साथ मिलकर उन्होंने जाम को खुलावाया और उसके बाद अपने डेस्टिनेशन के लिए वे रवाना हुए.
विधायक सतीश फागना ने खुलवाया जाम : बीजेपी विधायक सतीश फागना ने बताया कि वीडियो 5 फरवरी की रात 10 बजे का है. वे अपनी कार से दिल्ली से फरीदाबाद आ रहे थे. तभी गुरुग्राम पाली रोड पर वे ट्रैफिक जाम में फंस गए. जब जाम खुलता हुआ दिखाई नही दिया तो वे खुद ही गाड़ी से बाहर निकलकर आ गए और सड़क पर उतरकर जाम खुलवाने में लग गए. शादियों का सीज़न होने के चलते जाम लग गया था. इस दौरान वे कुछ गाड़ियों को रोकते और निकालते हुए नजर आये. इस दौरान विधायक के साथ उनके स्टाफ के लोग और गनमैन भी गाड़ियों को आगे पीछे कराते रहे ताकि जाम को खुलवाया जा सके. उन्होंने कहा कि इस रोड पर कई गलत कट बने हुए हैं उन्हें सही करवाने का काम करेंगे. इस रोड पर एक एलिवेटेड फ्लाईओवर बनना है, तब तक ट्रैफिक सुचारू रूप से चले इसके लिए उन्होंने 17 फरवरी को अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में क्रैश हुआ झूला, इंस्पेक्टर की मौत, 12 लोग घायल
ये भी पढ़ें : सूरजकुंड मेले में कलाकारों ने फिर दोहराया इतिहास, सारंगी की धुन कर देगी मदहोश, सदियों पुरानी कला देख उत्साहित हुए लोग
ये भी पढ़ें : फरीदाबाद की प्रियंका गर्ग का अनोखा बुक बैंक, जहां UPSC से नर्सरी तक की सारी किताबें फ्री