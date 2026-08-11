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फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल की पुलिस चौकी खुद बीमार, जर्जर कमरे में बैठकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी, दीवारों में दरारें, बारिश में भरता है पानी

बादशाह खान अस्पताल की पुलिस चौकी खुद बीमार ( ETV Bharat )