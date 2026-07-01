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कभी होती थी फिल्मों की शूटिंग, आज जलकुंभी, गंदगी और सरकारी सुस्ती बनी पहचान, क्यों लेट हो रहा बड़खल झील का नवीनीकरण?

झील में पानी की व्यवस्था: सबसे बड़ा काम झील में सालभर पानी बनाए रखने की व्यवस्था करना है. इसके लिए शहर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी से शोधित पानी पाइपलाइन के जरिए झील तक पहुंचाया जा रहा है. इसके अलावा झील के चारों ओर मजबूत रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है, ताकि पानी का संरक्षण हो सके. पर्यटकों के लिए वॉकिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, बैठने की जगह, आधुनिक लाइटिंग, पार्किंग, लैंडस्केपिंग और हरित क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं.

100 करोड़ की लागत से हो रहा बड़खल झील का नवीनीकरण: झील को फिर से जीवित करने के उद्देश्य से फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने वर्ष 2018 में एक महत्वाकांक्षी पुनर्जीवन परियोजना शुरू की. शुरुआती अनुमान लगभग 79 करोड़ रुपये का था, लेकिन बाद में परियोजना का दायरा बढ़ने के साथ इसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. अब सवाल है कि इस परियोजना के तहत आखिर हो क्या रहा है?

फरीदाबाद: बड़खल झील एक समय हरियाणा के सबसे बड़े पर्यटन केंद्रों में गिनी जाती थी. वीकेंड पर यहां हजारों लोग घूमने आते थे. झील में बोट का आनंद लेते थे. चारों ओर हरियाली रहती थी. सर्दियों में यहां प्रवासी पक्षी भी दिखाई देते थे, लेकिन समय के साथ अरावली के पर्यावरण में बदलाव, लगातार घटते भूजल स्तर और जलग्रहण क्षेत्र में अवैध खनन के कारण झील का प्राकृतिक जल स्रोत खत्म होने लगा. नतीजा ये हुआ कि कुछ वर्षों में बड़खल झील पूरी तरह सूख गई.

वर्षा जल संरक्षण पर जोर: इसके साथ ही झील के कैचमेंट एरिया में वर्षा जल संरक्षण, मिट्टी के कटाव को रोकने और प्राकृतिक जल प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए भी अलग-अलग कार्य किए जा रहे हैं. विशेषज्ञ संस्थानों की सलाह पर झील के पारिस्थितिकी तंत्र को दोबारा विकसित करने की दिशा में भी काम चल रहा है. भविष्य में यहां बोटिंग, ओपन कैफेटेरिया, व्यूइंग डेक और अन्य पर्यटन सुविधाएं शुरू करने की भी योजना है.

झील में जलकुंभी सबसे बड़ी समस्या (ETV Bharat)

सबसे बड़ी चुनौती बनी जलकुंभी: शोधित पानी आने के बाद झील में जलकुंभी तेजी से फैल गई है. ये पौधा पानी की सतह पर फैलकर ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है और जलीय जीवों के लिए खतरा बन जाता है. प्रशासन का कहना है कि जलकुंभी हटाने के लिए मशीनों और कर्मचारियों की मदद से नियमित सफाई की जा रही है. साथ ही इसके स्थायी समाधान के लिए वैज्ञानिक और जैविक तरीकों पर भी काम किया जा रहा है. हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई के कुछ ही दिनों बाद जलकुंभी फिर से फैल जाती है, जिससे झील की सुंदरता और पर्यावरण दोनों प्रभावित हो रहे हैं.

100 से ज्यादा पेड़ टूटे (ETV Bharat)

'कभी यहां होती थी फिल्मों की शूटिंग': बड़खल झील पर घूमने आए पर्यटक जितेंद्र ने बताया कि "मैं काफी सालों से यहां पर आ रहा हूं. पहले यहां फिल्मों की शूटिंग होती थी. बोट चलती थी. अब पूरी झील में जलकुंभी उग गई है. ऐसे में बोट कहां से चलेगी? इसके अलावा जो पानी झील में डाला गया है. वो काला पानी है और काफी गंदा पानी है. कई सालों से यहां पर काम चल रहा है, लेकिन पता नहीं ये काम कब पूरा होगा. प्रशासन को चाहिए कि काम को जल्दी खत्म करें और जलकुंभी को हटाया ताकि यहां पर ज्यादा संख्या में टूरिस्ट आ सकें."

चारों तरफ गंदगी और अव्यवस्था (ETV Bharat)

पंजाब से आए युवक ने जानें क्या कहा: इसके अलावा दूसरे पर्यटक मृत्युंजय ने बताया कि "मैं पंजाब का रहने वाला हूं. जब मैं फरीदाबाद आया, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप वहां पर जाओ. काफी अच्छी जगह है, लेकिन जब मैं इस झील के पास आया तो, काफी गंदगी नजर आई. साफ-सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है. झील में काला पानी है. जलकुंभी पूरी झील में उग गई है. प्रशासन को चाहिए कि इस पर संज्ञान ले. सुना है कि 100 करोड़ की लागत से इसका नवीकरण हो रहा है. देखकर तो नहीं लगता कि इसमें 100 करोड़ लगा है."

झील का पानी भी गंदा है. (ETV Bharat)

100 करोड़ की लागत से हो रहा झील का नवीनीकरण (ETV Bharat)

डीसी ने दी सफाई: वहीं इस मामले को लेकर डीसी आयुष सिंह ने बताया कि "नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखा गया है और उनसे विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है साथ ही झील की स्थिति को सुधारने के लिए भी कहा गया है." इतनी बड़ी परियोजना होने के बावजूद इसका काम तय समय पर पूरा नहीं हो पाया. प्रशासन इसकी वजह वन विभाग की मंजूरियों में देरी, कोविड-19 महामारी, तकनीकी बदलाव और निर्माण संबंधी चुनौतियों को बताता है. यही कारण है कि कई बार समय-सीमा बढ़ानी पड़ी, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत के बाद ये परियोजना सिर्फ निर्माण कार्य तक सीमित रहेगी, या बड़खल झील वास्तव में अपने पुराने प्राकृतिक स्वरूप और गौरव को फिर से हासिल कर पाएगी?

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