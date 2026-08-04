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फरीदाबाद में एटीएम से चोरी मामला, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल निकला मास्टरमाइंड, 5 आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद पुलिस ने ATM काटकर लाखों रुपये की चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है.

ATM theft case in Faridabad
फरीदाबाद में एटीएम से चोरी मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 4, 2026 at 5:01 PM IST

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Updated : August 4, 2026 at 7:24 PM IST

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फरीदाबादः हरियाणा के फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा सेक्टर-56 ने ATM मशीनों को गैस कटर से काटकर लाखों रुपये चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने दो अलग-अलग ATM चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड दिल्ली पुलिस में तैनात एक सिपाही निकला. वहीं एक अन्य आरोपी बिहार की जेल में बंद है, जिसे पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर फरीदाबाद लाकर पूछताछ करेगी.

6 लाख 53 हजार रुपये की हुई थी चोरीः एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि "पहली वारदात 3 और 4 जुलाई 2026 की रात थाना भूपानी क्षेत्र में हुई थी. भूपानी मोड़ स्थित एक दुकान में लगे Hitachi Money Spot एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखे 6 लाख 53 हजार 300 रुपये चोरी कर लिए गए थे. शिकायत मिलने के बाद थाना भूपानी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई."

एटीएम से चोरी मामला में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल निकला मास्टरमाइंड (ETV Bharat)

दिल्ली पुलिस के सिपाही ने रची थी पूरी साजिशः जांच के दौरान पुलिस ने बिहार के सिवान निवासी 24 साल के विकास कुमार, गांव अटाली निवासी 24 साल के हुकमचंद और 26 साल के अरविंद को गिरफ्तार किया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि हुकमचंद, जो दिल्ली पुलिस में सिपाही है, उसी ने पूरी साजिश रची थी. पुलिस के अनुसार हुकमचंद पर कर्ज था, जिसके चलते उसने अपने साथी अरविंद के साथ मिलकर ATM काटकर चोरी करने की योजना बनाई. इसके बाद बिहार के विकास और राजू को अपने साथ जोड़ा, जो गैस वेल्डिंग का काम करते थे. हुकमचंद ने ATM की रेकी की, गैस कटर और अन्य सामान की व्यवस्था की, जबकि विकास और राजू ने रात के समय ATM मशीन काटकर उसमें रखी नकदी चोरी कर ली.

गैस कटर से काटकर एटीएम से हुई थी चोरीः एसीपी क्राइम अमन यादव ने यह भी बताया कि "इस मामले का एक अन्य आरोपी राजू बिहार में मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में जेल में बंद है. उसे प्रोडक्शन वारंट पर फरीदाबाद लाकर पूछताछ की जाएगी. इसी गिरोह ने 26 और 27 जुलाई 2026 की रात थाना सेक्टर-58 क्षेत्र में भी एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया. JCB चौक के सामने पानी की टंकी के पास लगे Hitachi एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखे करीब 5 लाख 71 हजार रुपये चोरी कर लिए गए."

बिहार और यूपी से जुड़ा है गिरोह का तारः इस मामले में पुलिस ने विकास कुमार उसके भाई 19 साल के विशाल कुमार और 19 साल के अभिषेक कुमार को 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आलमबाग इलाके से गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि पहली वारदात के बाद राजू जेल चला गया था और विकास का हुकमचंद से संपर्क टूट गया. इसके बाद विकास ने अपने भाई विशाल और साथी अभिषेक को बिहार से बुलाया और उनके साथ मिलकर सेक्टर-58 में ATM चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

5 दिन के पुलिस रिमांड पर सभी आरोपीः एसीपी क्राइम अमन यादव ने प्रेस वार्ता में यह भी बताया कि "अपराध शाखा सेक्टर-56 की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और लगातार निगरानी के आधार पर आरोपियों की पहचान की. इसके बाद लखनऊ में दबिश देकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. फिलहाल सभी आरोपियों से पांच दिन के पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ की जा रही है." पुलिस का कहना है कि पूछताछ में इस गिरोह द्वारा अन्य राज्यों में की गई ATM चोरी की वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें-गुरुग्रामः ATM से चोरी की नाकाम कोशिश करने वाला बदमाश गिरफ्तार
Last Updated : August 4, 2026 at 7:24 PM IST

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