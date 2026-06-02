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फरीदाबाद के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय मंच पर लहराया जीत का परचम, 14 खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड सहित जीते 14 पदक

फरीदाबाद के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय मंच पर लहराया जीत का परचम ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद के खिलाड़ियों खासकर बेटियों ने एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है. दरअसल, दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन इंटरनेशनल खिलाड़ी चैंपियनशिप में फरीदाबाद के 14 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और सभी ने पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया. खिलाड़ियों ने कुल 14 पदक अपने नाम किए, जिनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं. इस उपलब्धि के बाद पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल है. कठिन मुकाबलों में दिखाई प्रतिभा: इंडिया ओपन इंटरनेशनल खिलाड़ी चैंपियनशिप में देश-विदेश से करीब 1500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था. इतने बड़े और प्रतिस्पर्धी आयोजन में फरीदाबाद के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, अनुशासन और मेहनत का शानदार प्रदर्शन किया. खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में मुकाबले खेले और हर चुनौती का सामना करते हुए पदक जीतने में सफलता हासिल की. फरीदाबाद के 14 खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड सहित जीते 14 पदक (ETV Bharat) चार खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण पदक: प्रतियोगिता में तनिषा, वेदांशी गुप्ता, कात्यानी रावत और दृष्टि ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने-अपने वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए. इन खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान आत्मविश्वास और बेहतरीन तकनीक का परिचय दिया. फाइनल मुकाबलों में उनके प्रदर्शन ने दर्शकों और खेल विशेषज्ञों को भी प्रभावित किया. रजत और कांस्य पदकों से बढ़ाया मान: स्वर्ण पदकों के अलावा ईशानी भास्कर और काव्या ने भी कड़े मुकाबलों के बीच रजत पदक जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया. दोनों खिलाड़ी फाइनल तक पहुंचीं और शानदार प्रदर्शन किया. वहीं, प्रतियोगिता में शामिल अन्य आठ खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीतकर फरीदाबाद की उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया. सभी खिलाड़ियों के सामूहिक प्रदर्शन ने जिले को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाई. कोच आशीष ने जताया गर्व: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान खिलाड़ियों की सफलता पर कोच आशीष ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि, "यह बेहद गर्व का क्षण है. लगभग 1500 खिलाड़ियों की मौजूदगी वाले इस बड़े आयोजन में फरीदाबाद के 14 बच्चों ने पदक जीतकर अपनी प्रतिभा साबित की है. खिलाड़ियों ने लंबे समय तक कठिन मेहनत की और उसी का परिणाम इन पदकों के रूप में सामने आया है." तनिषा ने मेहनत से हासिल किया गोल्ड: वहीं, स्वर्ण पदक विजेता तनिषा ने बताया कि, "प्रतियोगिता का स्तर काफी कठिन था, लेकिन उन्होंने हर मुकाबले में अपना शत-प्रतिशत देने का प्रयास किया. वह पिछले दो वर्षों से इस उपलब्धि के लिए लगातार मेहनत कर रही थीं और आखिरकार उन्हें गोल्ड मेडल के रूप में उसका फल मिला." तनिषा ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और कोच के मार्गदर्शन को दिया.