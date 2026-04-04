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फरीदाबाद में 988 करोड़ का विकास बजट मंजूर, शहर को मिलेगा नया रूप

फरीदाबाद में 988 करोड़ का विकास बजट मंजूर ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद में शहर के विकास को तेज करने के लिए फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की सातवीं बैठक सूरजकुंड में आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की. बैठक में वित्त वर्ष 2026–27 के लिए 988 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई. इस दौरान सीएम ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "इस बजट के जरिए शहर में सीवर व्यवस्था, पानी की सप्लाई, बारिश के पानी की निकासी, सड़कों के सुधार और हरित क्षेत्र बढ़ाने जैसे काम किए जाएंगे." विकास कार्यों की निगरानी होगी कड़ी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की समय पर निगरानी की जाए. शहरी विकास प्राधिकरण के प्रधान सलाहकार डी.एस. ढेसी संबंधित विभागों के साथ हर 15 दिन में बैठक करेंगे और काम की प्रगति की समीक्षा करेंगे. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी परियोजनाएं तय समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरी हों. फरीदाबाद में 988 करोड़ का विकास बजट (ETV Bharat) सीवेज प्लांट को मिलेगा नया रूप: सीएम ने कहा कि, "बैठक में यह फैसला लिया गया कि प्रतापगढ़, मिर्जापुर और बादशाहपुर में मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा. इन तीनों प्लांटों की कुल क्षमता 205 एमएलडी है. इस काम पर करीब 85 करोड़ रुपये खर्च होंगे. साफ किए गए पानी का इस्तेमाल खेती और सिंचाई में किया जा सकेगा, जिससे मीठे पानी की बचत होगी."