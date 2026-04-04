फरीदाबाद में 988 करोड़ का विकास बजट मंजूर, शहर को मिलेगा नया रूप
फरीदाबाद में 988 करोड़ का विकास बजट को मंजूरी मिल गई है. सूरजकुंड और मिर्जापुर में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आधुनिक तकनीक से अपग्रेड होगा.
Published : April 4, 2026 at 12:23 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद में शहर के विकास को तेज करने के लिए फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की सातवीं बैठक सूरजकुंड में आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की. बैठक में वित्त वर्ष 2026–27 के लिए 988 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई. इस दौरान सीएम ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "इस बजट के जरिए शहर में सीवर व्यवस्था, पानी की सप्लाई, बारिश के पानी की निकासी, सड़कों के सुधार और हरित क्षेत्र बढ़ाने जैसे काम किए जाएंगे."
विकास कार्यों की निगरानी होगी कड़ी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की समय पर निगरानी की जाए. शहरी विकास प्राधिकरण के प्रधान सलाहकार डी.एस. ढेसी संबंधित विभागों के साथ हर 15 दिन में बैठक करेंगे और काम की प्रगति की समीक्षा करेंगे. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी परियोजनाएं तय समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरी हों.
सीवेज प्लांट को मिलेगा नया रूप: सीएम ने कहा कि, "बैठक में यह फैसला लिया गया कि प्रतापगढ़, मिर्जापुर और बादशाहपुर में मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा. इन तीनों प्लांटों की कुल क्षमता 205 एमएलडी है. इस काम पर करीब 85 करोड़ रुपये खर्च होंगे. साफ किए गए पानी का इस्तेमाल खेती और सिंचाई में किया जा सकेगा, जिससे मीठे पानी की बचत होगी."
नए प्रोजेक्ट्स से बुनियादी सुविधाओं में सुधार: सीएम सैनी ने आगे कहा कि, "सूरजकुंड क्षेत्र में 20 एमएलडी क्षमता का नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा, जिस पर करीब 42.20 करोड़ रुपये खर्च होंगे. मिर्जापुर, बादशाहपुर और प्रतापगढ़ में मल कीचड़ उपचार संयंत्र बनाने के लिए 18 करोड़ रुपये की योजना भी मंजूर हुई. इसके अलावा, शहर में साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 21.24 करोड़ रुपये की लागत से 30 एमएलडी पानी शुद्ध करने की योजना बनाई गई है."
सड़कें, हरित क्षेत्र और ड्रेनेज योजना: सड़कों को लेकर सीएम ने कहा कि, "जलभराव की समस्या से निपटने के लिए 210 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए 98.69 करोड़ रुपये की ड्रेनेज योजना को मंजूरी दी गई. एनआईटी क्षेत्र में 7.33 किलोमीटर सड़कों को मॉडल सड़कों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिस पर करीब 67 करोड़ रुपये खर्च होंगे. वहीं, दिल्ली बॉर्डर सेक्टर-37 से सेक्टर-59 तक 18 किलोमीटर लंबा ग्रीन बेल्ट भी बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 26 करोड़ रुपये खर्च होंगे."
सरकार का उद्देश्य: मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि, "सरकार का उद्देश्य है कि शहर के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें और उनकी जीवनशैली में सुधार आए. सभी विकास कार्य समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएंगे, ताकि फरीदाबाद की तस्वीर जल्द ही बदल सके और यह एक मॉडल शहर बन सके."
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