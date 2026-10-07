अडानी गैस बिल के नाम पर APK भेजकर 5.12 लाख की ठगी, झारखंड से 7 साइबर ठग गिरफ्तार
अडानी गैस बिल के नाम पर APK भेजकर 5.12 लाख ठगने वाले सात आरोपियों को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है.
Published : October 7, 2026 at 2:34 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद में अडानी गैस का बिल जमा कराने के नाम पर APK फाइल भेजकर 5 लाख 12 हजार 334 रुपये की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का साइबर थाना सेंट्रल पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मामले में झारखंड से सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 10 हजार से अधिक लोगों का डेटा भी बरामद हुआ है.
मैसेज भेजकर गैस कनेक्शन काटने की धमकी: इस बारे में साइबर थाना प्रभारी बसंत ने बताया कि, "सेक्टर-37 निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने साइबर थाना सेंट्रल में शिकायत दी थी. उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया था, जिसमें अडानी गैस का बिल जमा कराने के लिए कहा गया. मैसेज में चेतावनी दी गई थी कि बिल जमा नहीं करने पर गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा. साथ ही संपर्क करने के लिए एक मोबाइल नंबर भी दिया गया था."
APK फाइल के जरिए खाते पर लगाया चूना: थाना प्रभारी बसंत ने आगे बताया कि, "शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की. आरोप है कि साइबर ठगों ने शिकायतकर्ता को बातों में फंसाकर APK फाइल भेजी. इसके बाद साइबर अपराधियों ने उनके साथ 5 लाख 12 हजार 334 रुपये की ठगी कर ली. पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए गिरोह से जुड़े आरोपियों तक पहुंच बनाई."
मास्टरमाइंड तक पहुंची पुलिस: थाना प्रभारी बसंत ने कहा कि, जांच के शुरुआती चरण में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. ये आरोपी केवल खाताधारक थे और इनके बैंक खातों में ठगी की रकम पहुंचाई जाती थी. पूछताछ और आरोपियों की निशानदेही के आधार पर पुलिस झारखंड पहुंची, जहां से गिरोह के दो कथित मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया. इस तरह मामले में कुल सात आरोपी पकड़े गए."
10 हजार से ज्यादा लोगों का डेटा मिला: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से संगठित तरीके से साइबर ठगी कर रहे थे. आरोपियों के पास से 10 हजार से अधिक लोगों का डेटा मिलने की बात सामने आई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह डेटा कहां से हासिल किया गया और इसके जरिए कितने लोगों को ठगी का निशाना बनाया गया.
अन्य सदस्यों की तलाश में पूछताछ जारी: साइबर थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों, ठगी के तरीकों और बैंक खातों के इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी जुटा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गिरोह ने अब तक कितनी रकम की ठगी की है और कितने लोग इसके शिकार हुए हैं.
अनजान APK और लिंक से रहें सावधान: साइबर थाना प्रभारी बसंत ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि, "किसी भी अनजान लिंक या APK फाइल पर क्लिक न करें और अपनी मेहनत की कमाई को साइबर ठगों के हाथों जाने से बचाएं."
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