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अडानी गैस बिल के नाम पर APK भेजकर 5.12 लाख की ठगी, झारखंड से 7 साइबर ठग गिरफ्तार

APK भेजकर 5.12 लाख की ठगी ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद में अडानी गैस का बिल जमा कराने के नाम पर APK फाइल भेजकर 5 लाख 12 हजार 334 रुपये की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का साइबर थाना सेंट्रल पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मामले में झारखंड से सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 10 हजार से अधिक लोगों का डेटा भी बरामद हुआ है.

मैसेज भेजकर गैस कनेक्शन काटने की धमकी: इस बारे में साइबर थाना प्रभारी बसंत ने बताया कि, "सेक्टर-37 निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने साइबर थाना सेंट्रल में शिकायत दी थी. उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया था, जिसमें अडानी गैस का बिल जमा कराने के लिए कहा गया. मैसेज में चेतावनी दी गई थी कि बिल जमा नहीं करने पर गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा. साथ ही संपर्क करने के लिए एक मोबाइल नंबर भी दिया गया था." APK फाइल के जरिए खाते पर लगाया चूना: थाना प्रभारी बसंत ने आगे बताया कि, "शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की. आरोप है कि साइबर ठगों ने शिकायतकर्ता को बातों में फंसाकर APK फाइल भेजी. इसके बाद साइबर अपराधियों ने उनके साथ 5 लाख 12 हजार 334 रुपये की ठगी कर ली. पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए गिरोह से जुड़े आरोपियों तक पहुंच बनाई." अडानी गैस बिल के नाम पर APK भेजकर 5.12 लाख की ठगी (ETV Bharat)