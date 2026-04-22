फरीदाबाद में मुफ्त एंबुलेंस योजना फेल! ड्राइवरों की कमी से धूल फांक रही गाड़ियां, मरीज बेहाल
फरीदाबाद में ड्राइवरों की कमी से एंबुलेंस सेवा प्रभावित हो रही है. वहीं, मरीजों को समय पर सुविधा नहीं मिलने से परेशान हैं.
Published : April 22, 2026 at 1:13 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही है. दरअसल, यहां अस्पताल परिसरों में खड़ी एंबुलेंस धूल फांक रही हैं, जबकि मरीजों को समय पर सुविधा नहीं मिल पा रही. खासकर जच्चा-बच्चा सेवाओं के लिए चलाई जा रही एंबुलेंस योजना प्रभावी साबित नहीं हो रही.
हकीकत में व्यवस्था कमजोर: स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त एंबुलेंस सुविधा देने का दावा किया जाता है. कागजों में यह व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा, जिससे लोगों में नाराजगी है.
ड्राइवरों की कमी बनी सबसे बड़ी परेशानी: दरअसल, जिले में एंबुलेंस की संख्या पर्याप्त है, लेकिन चालकों की भारी कमी सेवा को प्रभावित कर रही है. कुल 53 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 23 ड्राइवर कार्यरत हैं. इस कारण कई एंबुलेंस बेकार खड़ी हैं और धीरे-धीरे खराब होने की स्थिति में पहुंच रही हैं. इधर, समय पर एंबुलेंस न मिलने के कारण मरीजों के परिजन निजी वाहनों या किराए के साधनों का सहारा लेने को मजबूर हैं. इससे आर्थिक बोझ बढ़ता है और आपातकालीन स्थिति में मरीज की जान को भी खतरा बना रहता है.
टोल फ्री नंबर भी नहीं दे पा रहा राहत: वहीं, विभाग ने 112 टोल फ्री नंबर और कंट्रोल रूम की व्यवस्था की है, ताकि जरूरतमंद लोग तुरंत एंबुलेंस बुला सकें. लेकिन ड्राइवरों की कमी के चलते कॉल करने के बावजूद समय पर एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे व्यवस्था की पोल खुल रही है.
इन्हें मिलता है योजना का लाभ: इस योजना के तहत गर्भवती महिलाएं, सड़क दुर्घटना में घायल लोग, पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को निशुल्क एंबुलेंस सुविधा दी जाती है. लेकिन मौजूदा हालात में ये सुविधा प्रभावित होकर केवल कागजों तक सीमित होती नजर आ रही है.
स्वास्थ्य निदेशक का आश्वासन: इस पूरे मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य निदेशक ब्रह्मदीप सिंह ने कहा कि, "प्रदेश में एंबुलेंस सेवा सुचारु रूप से चलाई जा रही है. जहां भी ड्राइवरों की कमी सामने आएगी, उसे जल्द पूरा किया जाएगा." वहीं फरीदाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जयंत आहूजा से उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है.
सीएमओ ने माना ड्राइवर की कमी: वहीं, सीएमओ जयंत आहूजा ने कहा कि, "हमारे पास ड्राइवर की कमी है. इस समस्या से हमने अपने आला अधिकारियों को अवगत करवा दिया है. बात रही एंबुलेंस की तो कुछ एंबुलेंस अभी कंडम अवस्था में है, जिसे एडीसी की निगरानी में डिस्ट्रॉय किया जाएगा. हालांकि परिवहन विभाग समय-समय पर आकर एंबुलेंस की चेकिंग करता है. उन्हें जो एंबुलेंस खराब लगता है, उसे वह कंडम घोषित कर देते हैं."
ऐसे में अब देखना होगा कि विभाग कब तक ड्राइवरों की कमी दूर करता है और एंबुलेंस सेवा को पटरी पर लाकर आम लोगों को राहत देता है.
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