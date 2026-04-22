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फरीदाबाद में मुफ्त एंबुलेंस योजना फेल! ड्राइवरों की कमी से धूल फांक रही गाड़ियां, मरीज बेहाल

फरीदाबाद: फरीदाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही है. दरअसल, यहां अस्पताल परिसरों में खड़ी एंबुलेंस धूल फांक रही हैं, जबकि मरीजों को समय पर सुविधा नहीं मिल पा रही. खासकर जच्चा-बच्चा सेवाओं के लिए चलाई जा रही एंबुलेंस योजना प्रभावी साबित नहीं हो रही.

हकीकत में व्यवस्था कमजोर: स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त एंबुलेंस सुविधा देने का दावा किया जाता है. कागजों में यह व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा, जिससे लोगों में नाराजगी है.

ड्राइवरों की कमी बनी सबसे बड़ी परेशानी: दरअसल, जिले में एंबुलेंस की संख्या पर्याप्त है, लेकिन चालकों की भारी कमी सेवा को प्रभावित कर रही है. कुल 53 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 23 ड्राइवर कार्यरत हैं. इस कारण कई एंबुलेंस बेकार खड़ी हैं और धीरे-धीरे खराब होने की स्थिति में पहुंच रही हैं. इधर, समय पर एंबुलेंस न मिलने के कारण मरीजों के परिजन निजी वाहनों या किराए के साधनों का सहारा लेने को मजबूर हैं. इससे आर्थिक बोझ बढ़ता है और आपातकालीन स्थिति में मरीज की जान को भी खतरा बना रहता है.

फरीदाबाद में मुफ्त एंबुलेंस योजना फेल (ETV Bharat)

टोल फ्री नंबर भी नहीं दे पा रहा राहत: वहीं, विभाग ने 112 टोल फ्री नंबर और कंट्रोल रूम की व्यवस्था की है, ताकि जरूरतमंद लोग तुरंत एंबुलेंस बुला सकें. लेकिन ड्राइवरों की कमी के चलते कॉल करने के बावजूद समय पर एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे व्यवस्था की पोल खुल रही है.