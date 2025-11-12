ETV Bharat / state

अल फलाह यूनिवर्सिटी के VC की सफाई, बोले- "पढ़ाई और ट्रेनिंग में लैब का इस्तेमाल, केमिकल या विस्फोटक स्टोर नहीं किया"

हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर (VC) ने दो प्रोफेसरों की गिरफ्तारी के बाद बयान जारी किया है.

AL FALAH UNIVERSITY VC STATEMENT
फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 12, 2025 at 2:21 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 4:34 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी के दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी और दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए जांच का हॉट स्पॉट बन चुकी है. वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पूरे मामले में अपनी सफाई दी है.

अल फलाह यूनिवर्सिटी के VC ने दी सफाई: यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है. इन गिरफ्तारियों के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी खासी सुर्खियों में है और तभी से पुलिस समेत सुरक्षा एजेंसियों ने वहां अपना डेरा जमा लिया है. लगातार जांच-पड़ताल चल रही है और लोगों से पूछताछ की जा रही है. इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. भूपिंदर कौर आनंद ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि हमारे डो डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है. उनकी ड्यूटी के अलावा यूनिवर्सिटी का इससे कोई संबंध नहीं है. यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी तरह का केमिकल या विस्फोटक स्टोर नहीं किया गया है. हमारी लैब का इस्तेमाल सिर्फ एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाने और ट्रेनिंग देने के लिए होता है. यूनिवर्सिटी में हर काम कानून के हिसाब से किया जाता है.

अल फलाह यूनिवर्सिटी के VC की सफाई (Etv Bharat)

दिल्ली से विशेष टीम पहुंची यूनिवर्सिटी: इस बीच फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की ACP वरुण दहिया के नेतृत्व में टीमें बुधवार को फिर से अल-फलाह यूनिवर्सिटी और डॉ. मुजम्मिल के ठिकानों पर पहुंचीं. टीम ने धौज गांव में मुजम्मिल के मकान मालिक से भी पूछताछ की. जांच के लिए दिल्ली से भी विशेष टीमें यूनिवर्सिटी पहुंची हैं.

दिल्ली से विशेष टीम पहुंची यूनिवर्सिटी (Etv Bharat)

जांच में सहयोग कर रहा यूनिवर्सिटी प्रशासन: मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है. दोनों प्रोफेसरों के गिरफ्तार होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन सहयोग कर रहा है. हालांकि, वाइस चांसलर ने छात्रों और अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि अफवाहों से परेशान ना हों और जांच में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें.

डिटेल में पढ़िए कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने क्या कहा है ? :

2014 में विश्वविद्यालय बना : अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. भूपिंदर कौर आनंद ने जारी किए गए प्रेस नोट में कहा है कि "अल-फलाह समूह वर्ष 1997 से विभिन्न संस्थानों का प्रबंधन कर रहा है. ये वर्ष 2009 में स्वायत्त हो गया और वर्ष 2014 में एक विश्वविद्यालय बन गया. अल-फलाह यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत धारा 2 (एफ) और 12 (बी) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है. अल-फलाह अस्पताल साल 2014 से देखभाल और सेवा के लिए प्रतिबद्ध है. अल-फलाह विश्वविद्यालय 2019 से अपने मेडिकल कॉलेज का प्रबंधन कर रहा है और एसोसिएशन ऑफ़ इंडियन यूनिवर्सिटीज के सदस्यों में से एक है. हमारा विश्वविद्यालय विभिन्न शैक्षणिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है और 2019 से स्नातक एमबीबीएस छात्रों के तहत प्रशिक्षण दे रहा है. हमारे संस्थान से प्रशिक्षित और स्नातक डॉक्टर वर्तमान में भारत और विदेशों में प्रतिष्ठित अस्पतालों, संस्थानों और संगठनों में ज़िम्मेदार और प्रतिष्ठित पदों पर सेवा कर रहे हैं. इसके अलावा, स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम एमडी/एमएस विभिन्न विषय 2023 में विश्वविद्यालय में शुरू हुआ."

दो डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया : आगे उन्होंने कहा कि "हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम से बहुत दुखी और व्यथित हैं और इसकी निंदा करते हैं. हम घटनाओं से प्रभावित सभी निर्दोष लोगों के साथ हैं. हमें ये भी पता चला है कि हमारे दो डॉक्टरों को जांच एजेंसियों द्वारा हिरासत में लिया गया है. हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के साथ अपनी आधिकारिक क्षमताओं में काम करने के अलावा विश्वविद्यालय का उक्त व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है."

"भ्रामक कहानियों का प्रसार हो रहा" : प्रो. भूपिंदर कौर आनंद ने आगे लिखा कि "विश्वविद्यालय ये भी गहरी चिंता के साथ नोट करता है कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और सद्भावना को बदनाम करने के स्पष्ट इरादे से निराधार और भ्रामक कहानियों को प्रसारित कर रहे हैं. हम ऐसे सभी झूठे और अपमानजनक आरोपों की कड़ी निंदा करते हैं और स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं. ये स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी कोई भी रसायन या सामग्री, जैसा कि कुछ प्लेटफार्मों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, विश्वविद्यालय परिसर के भीतर उपयोग, संग्रहित या संभाला नहीं जा रहा है. विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं का उपयोग एमबीबीएस छात्रों और अन्य अधिकृत पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए किया जाता है. प्रत्येक प्रयोगशाला गतिविधि को नियामक प्राधिकरणों द्वारा अनिवार्य स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल, वैधानिक मानदंडों और नैतिक मानकों के सख़्त पालन में किया जाता है. हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक ज़िम्मेदार संस्थान के रूप में, हम राष्ट्र के साथ एकजुटता में खड़े हैं. इसके अलावा, विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले में संबंधित जांच अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग दे रहा है."

अल फलाह यूनिवर्सिटी के VC की सफाई (Etv Bharat)
