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फरीदाबाद की हवा में घुला जहर, निजी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म पर प्रदूषण 700 के पार, बाइक सवारों की आंखों से निकल रहा पानी

फरीदाबाद की हवा में घुला जहर ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर होता जा रहा है. शहर की हवा में घुला जहरीला धुआं और धूल अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगे हैं. सुबह और शाम के समय आसमान में धुंध की मोटी चादर दिखाई दे रही है. हालात ऐसे हैं कि घर से बाहर निकलते ही लोगों को आंखों में जलन, पानी आने और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सरकारी मॉनिटरिंग के आंकड़ों में शहर के अलग-अलग इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 से 428 के बीच दर्ज किया गया है. वहीं, कुछ निजी मॉनिटरिंग और मॉडलिंग प्लेटफॉर्म पर प्रदूषण का स्तर 700 के पार तक दिखाया गया है. हालांकि, निजी प्लेटफॉर्म के ये आंकड़े आधिकारिक CPCB AQI से अलग हैं.

एनआईटी में भी हवा बेहद खराब: वहीं, 13 नवंबर की सुबह फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा दर्ज किया गया. यहां AQI 428 तक पहुंच गया, जबकि एनआईटी क्षेत्र में 357 और सेक्टर-11 में 308 रिकॉर्ड किया गया. शहर का औसत AQI भी 300 के आसपास बना रहा. इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदूषण ने शहर के अलग-अलग हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है. खासकर औद्योगिक और व्यस्त यातायात वाले इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है. लोगों को लंबे समय तक खुले में रहने से परेशानी हो रही है.

निजी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म पर प्रदूषण 700 के पार (ETV Bharat) बाइक से सफर करना मुश्किल: प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर सड़क पर सफर करने वाले लोगों पर दिखाई दे रहा है. ईटीवी भारत से बातचीत में बाइक सवार गौरव ने बताया कि, "शहर में प्रदूषण काफी बढ़ गया है. सड़क पर निकलते ही आंखों में जलन होने लगती है और आंखों से पानी आने लगता है. सांस लेने में भी परेशानी महसूस होती है. सड़कों पर धूल ही धूल दिखाई देती है, लेकिन प्रशासन की ओर से पर्याप्त कदम उठते नजर नहीं आ रहे हैं. सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव होना चाहिए. सड़क किनारे और पेड़-पौधों पर जमा धूल को भी साफ किया जाना चाहिए, ताकि हवा में धूल के कण कम फैलें. यदि समय रहते प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है." आंखों में होने लगती है जलन: वहीं, शहर के दूसरे लोगों को भी इसी तरह की परेशानी हो रही है. फरीदाबाद निवासी पीयूष शर्मा ने बताया कि, " मैं कॉलेज से बाइक से घर लौटता हूं, लेकिन घर पहुंचने तक मेरी आंखों से पानी आने लगता है. सड़कों पर उड़ती धूल के कारण आंखों में जलन होती है और सांस लेने में भी परेशानी महसूस होती है. प्रदूषण का असर बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है. मेरी प्रशासन से मांग है कि इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए केवल कागजी कार्रवाई के बजाय जमीनी स्तर पर काम किया जाए." तीन निर्माण परियोजनाओं को कारण बताओ नोटिस: बढ़ते प्रदूषण के बीच जिला प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाली निर्माण परियोजनाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. उपायुक्त आयुष सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण स्थलों और औद्योगिक इकाइयों की नियमित निगरानी की जाए. प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. प्रशासन के अनुसार, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने धूल नियंत्रण पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने और निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने के चलते तीन निर्माण परियोजनाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. एसडीएम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त निगरानी: प्रशासन ने प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर नजर रखने के लिए निरीक्षण अभियान तेज किया है. एसडीएम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी संयुक्त रूप से निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं. आईएमटी समेत उन क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जहां निर्माण गतिविधियां अधिक हैं. अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण स्थलों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए निर्धारित उपाय अपनाए जाएं. नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित परियोजनाओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.