दिवाली के बाद जहरीली हुई फरीदाबाद की हवा, AQI पहुंचा 400 पार, लोगों से मास्क लगाने की अपील

दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के फरीदाबाद में दिवाली के बाद हवा जहरीली हो गई है और फरीदाबाद में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है.

Faridabad air becomes toxic after Diwali AQI crosses 400
दिवाली के बाद फरीदाबाद में जहरीली हुई हवा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 21, 2025 at 9:09 PM IST

फरीदाबाद : देशभर में दिवाली का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान लोगों ने खूब पटाखे भी जलाए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएंगे लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने अवैध पटाखे जलाए जिसकी वजह से दिवाली के अगले दिन दिल्ली एनसीआर में कई जगह हवा जहरीली हो गई

जहरीली हुई हवा : एयर क्वालिटी इंडेक्स की माने तो दिल्ली में AQI लेवल 900 के पार पहुंच गया जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है, वहीं दिल्ली से सटे एनसीआर की बात करें तो हरियाणा के कुछ जिलों में भी हवा काफी जहरीली हो गई. मुख्य तौर पर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में AQI लेवल 400 के ऊपर चला गया जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है. इसके अलावा गुरुग्राम में AQI लेवल 469 तक दर्ज किया गया, जो बेहद खराब है. सोनीपत की बात करें तो AQI लेवल 325 पहुंच गया. वहीं पानीपत में AQI लेवल 225 पहुंच गया. इसके अलावा करनाल की बात करें तो करनाल में AQI लेवल 200 के ऊपर पहुंच गया जो खतरनाक श्रेणी में आता है. पलवल जिले की बात करें तो पलवल जिले में AQI लेवल 250 तक पहुंच गया जो खतरनाक श्रेणी में आता है. इसके अलावा अंबाला में AQI लेवल 225 तक पहुंच गया. इसी क्रम में बहादुरगढ़ में भी AQI लेवल 350 के पार पहुंच गया. जींद जिले में AQI लेवल 350 तक पहुंच गया है. वहीं कुरुक्षेत्र में AQI लेवल 250 के पार पहुंच गया.

दिवाली के बाद हवा हुई जहरीली (Etv Bharat)

पॉल्यूशन से प्रॉब्लम : पॉल्यूशन विभाग की माने तो हर साल इन दिनों ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से हवा खराब हो जाती है. इसीलिए ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 की पाबंदियां तक लगाई जाती है. अमूमन दिवाली के बाद पटाखे जलाने की वजह से प्रदूषण फैलता है और ये हवा को खराब करती है. इस साल भी पटाखे जलाने की वजह से हवा काफी जहरीली हुई है. पॉल्यूशन की वजह से हवा में सांस लेना भी काफी मुश्किल हो रहा है. ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्क़त बच्चों और बुजुर्ग में देखी जा रही है और यही वजह है कि अस्पतालों में भी सांस संबंधित और आंखों में जलन संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. ऐसे में डॉक्टरों ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वो जरूरत पड़ने पर ही अपने घर से निकले और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें.

