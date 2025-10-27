ETV Bharat / state

फरीदाबाद में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने की खुदकुशी, AI से बनी अश्लील तस्वीरों से था परेशान, दो पर FIR

फरीदाबाद में युवक ने की खुदकुशी ( Etv Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद में एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्र ने AI से तैयार की गई फर्जी अश्लील तस्वीरों और वीडियो के जरिए की जा रही ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशी कर ली. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम फैल गया है. युवक के मोबाइल को हैक कर उसकी अश्लील फोटो और वीडियो तैयार की गई थी. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है. जानें पूरा मामला: ये पूरा मामला फरीदाबाद ओल्ड थाना क्षेत्र का है. ओल्ड थाना क्षेत्र की बसेलवा कॉलोनी में रहने वाला राहुल (19 साल ) DAV कॉलेज में सेकंड ईयर का छात्र था. राहुल के पिता मनोज भारती ने बताया कि, "करीब दो हफ्ते पहले राहुल का मोबाइल हैक कर लिया गया था. इसके बाद कुछ लोगों ने AI तकनीक का इस्तेमाल कर राहुल और उसकी बहनों की फर्जी न्यूड फोटो और वीडियो बना दीं. आरोपियों ने ये वीडियो व्हाट्सऐप पर भेजकर 20 हजार रुपये की मांग की. पैसे न देने पर धमकी दी कि वे यह कंटेंट सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे." फरीदाबाद में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने की खुदकुशी (Etv Bharat) ब्लैकमेलिंग से टूटा राहुल और दे दी जान: राहुल के पिता की मानें तो ब्लैकमेलिंग की वजह से राहुल मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगा. पिछले 15 दिनों से वह चुपचाप रहता था, खाना नहीं खाता था और कमरे में बंद रहता था. शनिवार शाम करीब 7 बजे राहुल ने अपने कमरे में खुदकुशी करने की कोशिश की. हालत बिगड़ने पर परिवार उसे अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.