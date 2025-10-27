फरीदाबाद में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने की खुदकुशी, AI से बनी अश्लील तस्वीरों से था परेशान, दो पर FIR
फरीदाबाद में एआई से अश्लील तस्वीर बनाए जाने और ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने खुदकुशी कर ली.
Published : October 27, 2025 at 11:48 AM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद में एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्र ने AI से तैयार की गई फर्जी अश्लील तस्वीरों और वीडियो के जरिए की जा रही ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशी कर ली. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम फैल गया है. युवक के मोबाइल को हैक कर उसकी अश्लील फोटो और वीडियो तैयार की गई थी. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है.
जानें पूरा मामला: ये पूरा मामला फरीदाबाद ओल्ड थाना क्षेत्र का है. ओल्ड थाना क्षेत्र की बसेलवा कॉलोनी में रहने वाला राहुल (19 साल ) DAV कॉलेज में सेकंड ईयर का छात्र था. राहुल के पिता मनोज भारती ने बताया कि, "करीब दो हफ्ते पहले राहुल का मोबाइल हैक कर लिया गया था. इसके बाद कुछ लोगों ने AI तकनीक का इस्तेमाल कर राहुल और उसकी बहनों की फर्जी न्यूड फोटो और वीडियो बना दीं. आरोपियों ने ये वीडियो व्हाट्सऐप पर भेजकर 20 हजार रुपये की मांग की. पैसे न देने पर धमकी दी कि वे यह कंटेंट सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे."
ब्लैकमेलिंग से टूटा राहुल और दे दी जान: राहुल के पिता की मानें तो ब्लैकमेलिंग की वजह से राहुल मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगा. पिछले 15 दिनों से वह चुपचाप रहता था, खाना नहीं खाता था और कमरे में बंद रहता था. शनिवार शाम करीब 7 बजे राहुल ने अपने कमरे में खुदकुशी करने की कोशिश की. हालत बिगड़ने पर परिवार उसे अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
चैट में मिला धमकी और आत्महत्या के लिए उकसाने का सबूत: पुलिस की मानें तो राहुल के मोबाइल की जांच में “साहिल” नाम के युवक के साथ लंबी चैटिंग मिली. चैट में साहिल ने राहुल की फर्जी तस्वीरें भेजीं और पैसे की डिमांड की थी. आखिरी चैट में साहिल ने लिखा कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह सारी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. चौंकाने वाली बात यह है कि चैट में साहिल ने राहुल को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले शब्द भी लिखे थे. परिजनों को शक है कि इस ब्लैकमेलिंग में राहुल का परिचित नीरज भारती भी शामिल हो सकता है, जिसके साथ उसकी आखिरी बात हुई थी.
पुलिस ने दर्ज की FIR: इस बारे में ओल्ड थाना प्रभारी विष्णु कुमार ने बताया कि, "मृतक के पिता की शिकायत पर दो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. यह मामला साइबर अपराध और AI तकनीक के दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण है. पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है."
परिवार में मातम: बेटे की मौत के बाद परिवार सदमे में है. राहुल के पिता मनोज भारती मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं. पिछले 50 वर्षों से फरीदाबाद में रह रहे हैं. मनोज ड्राइवरी का काम करते हैं. राहुल परिवार का सबसे छोटा बेटा था. परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा था. दो बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि एक अविवाहित है.
साइबर एक्सपर्ट की चेतावनी: इस घटना के बाद साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना एआई से ब्लैकमेलिंग का खतरनाक उदाहरण है. लोगों से मेरी अपील है कि किसी भी संदिग्ध लिंक या संदेश को क्लिक न करें और यदि ऐसी धमकियां मिलें तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या पुलिस को रिपोर्ट करें.
