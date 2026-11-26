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लैंडस्लाइड से पहले ही मिलेगा खतरे का अलर्ट, एआई तकनीक से लैस ड्रोन से आएगी रेस्क्यू ऑपरेशन में क्रांति

लैंडस्लाइड से पहले ही मिलेगा खतरे का अलर्ट ( ETV Bharat )

फरीदाबाद : पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा हो या किसी प्राकृतिक आपदा के बाद मलबे में दबे लोगों की तलाश, आने वाले समय में एआई से लैस ड्रोन तकनीक राहत और बचाव कार्यों की तस्वीर बदल सकती है. अब ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ आसमान से तस्वीरें लेने या किसी इलाके की निगरानी तक सीमित नहीं है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन और सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस ड्रोन आपदा से पहले संवेदनशील इलाकों की पहचान करने से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन और मेडिकल सहायता पहुंचाने तक काम कर सकते हैं.

तस्वीर बदल सकती है ड्रोन तकनीक : हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अमृता विश्व विद्यापीठम में आयोजित 7वें विश्व भूस्खलन मंच (WLF7) में दुनिया भर के विशेषज्ञ आपदाओं से निपटने के आधुनिक तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं. इसी आयोजन में प्रदर्शित एआई तकनीक से लैस ड्रोन तकनीक भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. यहां ऐसी तकनीक की जानकारी सामने आई है, जिसमें ड्रोन के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी, भूस्खलन प्रभावित इलाकों का सर्वे और राहत कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने की संभावनाएं दिखाई गई हैं. AI और साइबर सुरक्षा से जुड़ी तकनीक विकसित करने वाली कंपनी इन्सपार्क के प्रोडक्ट मैनेजर सिद्धेश ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि "उनकी कंपनी पिछले चार वर्षों से ड्रोन तकनीक पर काम कर रही है. कंपनी ने अलग-अलग परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से पांच तरह के ड्रोन तैयार किए हैं. इनमें सर्विलांस से लेकर मेडिकल सामग्री पहुंचाने की क्षमता वाले ड्रोन शामिल हैं."

लैंडस्लाइड से पहले ही मिलेगा खतरे का अलर्ट (ETV Bharat) ख़तरे को समय रहते पहचानना संभव : एआई तकनीक से लैस ड्रोन से आने वाले खतरे को समय रहते पहचानना अब संभव हो सकता है. आपदा से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अलर्ट देकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद कर सकता है. आपदा आने के बाद भी एआई तकनीक से लैस ड्रोन राहत पहुंचाने में क्रांति ला सकते हैं. इन्सपार्क के प्रोडक्ट मैनेजर सिद्धेश ने बताया कि "प्राकृतिक आपदा से पहले प्रकृति कई संकेत देती है. पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश, जमीन में दरारें, जमीन के भीतर होने वाली हलचल भूस्खलन के खतरे की जानकारी दे सकती हैं. अभी अलग-अलग एजेंसियों के पास मौजूद जानकारी एक जगह उपलब्ध नहीं होती." डिसास्टर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म तैयार : इन्सपार्क ने डिसास्टर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म तैयार किया है. इसमें जियोलॉजिकल सर्वे, एरियल ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, फील्ड रिपोर्ट और रिमोट सेंसर से मिलने वाले डेटा को एक जगह इकट्ठा किया जाता है. इसके बाद कंपनी के अपने ट्रेन किए हुए लोकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल की मदद से पुराने और नए आंकड़ों का विश्लेषण करती है. इस प्लेटफॉर्म में 100 साल तक के पुराने रिकॉर्ड भी शामिल किए जा सकते हैं. AI की मदद से किसी विशेष इलाके में पहले हुई घटनाओं, बारिश की मात्रा, जमीन की स्थिति और सेंसर से मिली जानकारी का मिलान करके खतरे का अनुमान लगाया जा सकता है. किसी क्षेत्र में अगर बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है तो वहां ख़तरे को पहचानकर सिस्टम अलर्ट दे सकता है. इससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है. ड्रोन (ETV Bharat) तीन चरणों में बदलेगा आपदा प्रबंधन का तरीका : सिद्धेश के मुताबिक "आपदा प्रबंधन में ड्रोन का इस्तेमाल तीन प्रमुख चरणों में किया जा सकता है. पहला, आपदा आने से पहले संभावित खतरे वाले क्षेत्रों की निगरानी. दूसरा, आपदा के दौरान सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और तीसरा, आपदा के बाद प्रभावित लोगों तक जरूरी राहत सामग्री पहुंचाना." पहाड़ों की निगरानी और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान : भूस्खलन की आशंका वाले पहाड़ी इलाकों में ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा सकती है. इससे ढलानों की स्थिति, संवेदनशील हिस्सों और संभावित खतरे वाले क्षेत्रों की जानकारी जुटाने में मदद मिलती है. ड्रोन से मिलने वाली तस्वीरों और डेटा का विश्लेषण कर विशेषज्ञ यह समझ सकते हैं कि किन स्थानों पर विशेष निगरानी और सुरक्षा उपायों की जरूरत है. इस तकनीक का फायदा यह है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में हर जगह कर्मचारियों को तैनात करने की जरूरत कम हो सकती है. ड्रोन कम समय में बड़े इलाके का सर्वे कर सकते हैं और वहां की जानकारी कंट्रोल सेंटर तक पहुंचा सकते हैं. मलबे में फंसे लोगों की तलाश : भूस्खलन या अन्य प्राकृतिक आपदा के बाद सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों तक पहुंचना होता है. कई बार सड़कें टूट जाती हैं और राहत दलों के लिए घटनास्थल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में ड्रोन आसमान से प्रभावित इलाके की निगरानी कर सकते हैं. सिद्धेश के अनुसार, "एक ड्रोन प्रभावित क्षेत्र का सर्वे कर सकता है, जबकि दूसरे ड्रोन की मदद से जरूरतमंदों तक मेडिकल सामग्री पहुंचाई जा सकती है. थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन कैमरों से रात के समय भी तलाशी अभियान में सहायता मिल सकती है". कंपनी का दावा है कि उसके ड्रोन से रेस्क्यू टीम को मलबे में फंसे लोगों की संभावित लोकेशन की जानकारी देने में मदद मिलती है. उन्होंने बताया कि कंपनी ने कुछ रेस्क्यू सेवाओं के साथ मिलकर भी काम किया है. इन अभियानों में मेडिकल सहायता पहुंचाने और प्रभावित क्षेत्र में लोगों की लोकेशन का पता लगाने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया इन्सपार्क कंपनी की टीम (ETV Bharat) दवाइयां और राहत सामग्री पहुंचाने में मदद : आपदा में कई बार प्रभावित इलाकों का सड़क संपर्क टूट जाता है. ऐसे में दवाइयां और दूसरी जरूरी सामग्री पहुंचाना चुनौती बन जाता है. कंपनी के मुताबिक, उसके कुछ ड्रोन करीब दो किलोग्राम तक मेडिकल सामग्री उठाकर प्रभावित स्थानों तक पहुंचा सकते हैं. ड्रोन के जरिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लाइव जानकारी प्राप्त की जा सकती है. कंपनी ने इसके लिए रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ ऐप और वेबसाइट आधारित व्यवस्था भी विकसित की है. इससे प्रभावित क्षेत्र की स्थिति देखकर राहत कार्यों की योजना बनाने में मदद मिल सकती है.