लैंडस्लाइड से पहले ही मिलेगा खतरे का अलर्ट, एआई तकनीक से लैस ड्रोन से आएगी रेस्क्यू ऑपरेशन में क्रांति
Faridabad AI Based Landslide Alert System : अब पहाड़ों में भूस्खलन से पहले एआई खतरे का अलर्ट देगा और ड्रोन तत्काल मदद पहुंचाएगा.
Published : November 26, 2026 at 5:51 PM IST
फरीदाबाद : पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा हो या किसी प्राकृतिक आपदा के बाद मलबे में दबे लोगों की तलाश, आने वाले समय में एआई से लैस ड्रोन तकनीक राहत और बचाव कार्यों की तस्वीर बदल सकती है. अब ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ आसमान से तस्वीरें लेने या किसी इलाके की निगरानी तक सीमित नहीं है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन और सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस ड्रोन आपदा से पहले संवेदनशील इलाकों की पहचान करने से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन और मेडिकल सहायता पहुंचाने तक काम कर सकते हैं.
तस्वीर बदल सकती है ड्रोन तकनीक : हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अमृता विश्व विद्यापीठम में आयोजित 7वें विश्व भूस्खलन मंच (WLF7) में दुनिया भर के विशेषज्ञ आपदाओं से निपटने के आधुनिक तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं. इसी आयोजन में प्रदर्शित एआई तकनीक से लैस ड्रोन तकनीक भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. यहां ऐसी तकनीक की जानकारी सामने आई है, जिसमें ड्रोन के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी, भूस्खलन प्रभावित इलाकों का सर्वे और राहत कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने की संभावनाएं दिखाई गई हैं. AI और साइबर सुरक्षा से जुड़ी तकनीक विकसित करने वाली कंपनी इन्सपार्क के प्रोडक्ट मैनेजर सिद्धेश ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि "उनकी कंपनी पिछले चार वर्षों से ड्रोन तकनीक पर काम कर रही है. कंपनी ने अलग-अलग परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से पांच तरह के ड्रोन तैयार किए हैं. इनमें सर्विलांस से लेकर मेडिकल सामग्री पहुंचाने की क्षमता वाले ड्रोन शामिल हैं."
ख़तरे को समय रहते पहचानना संभव : एआई तकनीक से लैस ड्रोन से आने वाले खतरे को समय रहते पहचानना अब संभव हो सकता है. आपदा से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अलर्ट देकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद कर सकता है. आपदा आने के बाद भी एआई तकनीक से लैस ड्रोन राहत पहुंचाने में क्रांति ला सकते हैं. इन्सपार्क के प्रोडक्ट मैनेजर सिद्धेश ने बताया कि "प्राकृतिक आपदा से पहले प्रकृति कई संकेत देती है. पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश, जमीन में दरारें, जमीन के भीतर होने वाली हलचल भूस्खलन के खतरे की जानकारी दे सकती हैं. अभी अलग-अलग एजेंसियों के पास मौजूद जानकारी एक जगह उपलब्ध नहीं होती."
डिसास्टर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म तैयार : इन्सपार्क ने डिसास्टर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म तैयार किया है. इसमें जियोलॉजिकल सर्वे, एरियल ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, फील्ड रिपोर्ट और रिमोट सेंसर से मिलने वाले डेटा को एक जगह इकट्ठा किया जाता है. इसके बाद कंपनी के अपने ट्रेन किए हुए लोकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल की मदद से पुराने और नए आंकड़ों का विश्लेषण करती है. इस प्लेटफॉर्म में 100 साल तक के पुराने रिकॉर्ड भी शामिल किए जा सकते हैं. AI की मदद से किसी विशेष इलाके में पहले हुई घटनाओं, बारिश की मात्रा, जमीन की स्थिति और सेंसर से मिली जानकारी का मिलान करके खतरे का अनुमान लगाया जा सकता है. किसी क्षेत्र में अगर बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है तो वहां ख़तरे को पहचानकर सिस्टम अलर्ट दे सकता है. इससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है.
तीन चरणों में बदलेगा आपदा प्रबंधन का तरीका : सिद्धेश के मुताबिक "आपदा प्रबंधन में ड्रोन का इस्तेमाल तीन प्रमुख चरणों में किया जा सकता है. पहला, आपदा आने से पहले संभावित खतरे वाले क्षेत्रों की निगरानी. दूसरा, आपदा के दौरान सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और तीसरा, आपदा के बाद प्रभावित लोगों तक जरूरी राहत सामग्री पहुंचाना."
पहाड़ों की निगरानी और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान : भूस्खलन की आशंका वाले पहाड़ी इलाकों में ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा सकती है. इससे ढलानों की स्थिति, संवेदनशील हिस्सों और संभावित खतरे वाले क्षेत्रों की जानकारी जुटाने में मदद मिलती है. ड्रोन से मिलने वाली तस्वीरों और डेटा का विश्लेषण कर विशेषज्ञ यह समझ सकते हैं कि किन स्थानों पर विशेष निगरानी और सुरक्षा उपायों की जरूरत है. इस तकनीक का फायदा यह है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में हर जगह कर्मचारियों को तैनात करने की जरूरत कम हो सकती है. ड्रोन कम समय में बड़े इलाके का सर्वे कर सकते हैं और वहां की जानकारी कंट्रोल सेंटर तक पहुंचा सकते हैं.
मलबे में फंसे लोगों की तलाश : भूस्खलन या अन्य प्राकृतिक आपदा के बाद सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों तक पहुंचना होता है. कई बार सड़कें टूट जाती हैं और राहत दलों के लिए घटनास्थल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में ड्रोन आसमान से प्रभावित इलाके की निगरानी कर सकते हैं. सिद्धेश के अनुसार, "एक ड्रोन प्रभावित क्षेत्र का सर्वे कर सकता है, जबकि दूसरे ड्रोन की मदद से जरूरतमंदों तक मेडिकल सामग्री पहुंचाई जा सकती है. थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन कैमरों से रात के समय भी तलाशी अभियान में सहायता मिल सकती है". कंपनी का दावा है कि उसके ड्रोन से रेस्क्यू टीम को मलबे में फंसे लोगों की संभावित लोकेशन की जानकारी देने में मदद मिलती है. उन्होंने बताया कि कंपनी ने कुछ रेस्क्यू सेवाओं के साथ मिलकर भी काम किया है. इन अभियानों में मेडिकल सहायता पहुंचाने और प्रभावित क्षेत्र में लोगों की लोकेशन का पता लगाने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया
दवाइयां और राहत सामग्री पहुंचाने में मदद : आपदा में कई बार प्रभावित इलाकों का सड़क संपर्क टूट जाता है. ऐसे में दवाइयां और दूसरी जरूरी सामग्री पहुंचाना चुनौती बन जाता है. कंपनी के मुताबिक, उसके कुछ ड्रोन करीब दो किलोग्राम तक मेडिकल सामग्री उठाकर प्रभावित स्थानों तक पहुंचा सकते हैं. ड्रोन के जरिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लाइव जानकारी प्राप्त की जा सकती है. कंपनी ने इसके लिए रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ ऐप और वेबसाइट आधारित व्यवस्था भी विकसित की है. इससे प्रभावित क्षेत्र की स्थिति देखकर राहत कार्यों की योजना बनाने में मदद मिल सकती है.
15 से 120 किलोमीटर तक की रेंज वाले ड्रोन : कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर सिद्धेश ने बताया कि "उनकी कंपनी के पास अलग-अलग जरूरतों के लिए पांच श्रेणियों के ड्रोन हैं. सामान्य ड्रोन की उड़ान क्षमता करीब 10 से 15 किलोमीटर तक बताई गई है, जबकि फिक्स्ड विंग सीरीज के ड्रोन लगभग 120 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं. फिक्स्ड विंग ड्रोन का इस्तेमाल बड़े क्षेत्र की निगरानी और लंबी दूरी के सर्वे में किया जा सकता है. वहीं, दूसरे मॉडल जरूरत के हिसाब से निगरानी और राहत कार्यों के लिए तैयार किए गए हैं. कंपनी के अनुसार, अलग-अलग मॉडल की क्षमता भी अलग है. कुछ ड्रोन का वजन करीब तीन किलोग्राम है, जबकि विभिन्न मॉडल दो किलोग्राम से लेकर 200 किलोग्राम तक का पेलोड उठाने में सक्षम बताए गए हैं. यानी इनका इस्तेमाल छोटे मेडिकल पैकेट पहुंचाने से लेकर भारी सामग्री के परिवहन तक की जरूरतों के अनुसार किया जा सकता है."
अंधेरे में भी तलाश : आपदा के समय कई बार रात में राहत और बचाव अभियान चलाना पड़ता है. घने जंगल, पहाड़ और मलबे वाले क्षेत्रों में सामान्य कैमरों से किसी व्यक्ति को तलाशना आसान नहीं होता. इस समस्या को देखते हुए कंपनी के कुछ ड्रोन में थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं. थर्मल कैमरे किसी व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली गर्मी के आधार पर आसपास के वातावरण से अलग तापमान वाले हिस्सों की पहचान करने में मदद करते हैं. इससे अंधेरे में भी संभावित मानवीय मौजूदगी का पता लगाने में सहायता मिल सकती है. हालांकि, मलबे की गहराई, आसपास के तापमान और अन्य परिस्थितियों के आधार पर पहचान की क्षमता प्रभावित हो सकती है. सिद्धेश के मुताबिक, कंपनी के ड्रोन में लगे कैमरे 4K क्वालिटी में तस्वीरें ले सकते हैं और करीब तीन किलोमीटर तक जूम करने की क्षमता रखते हैं. इसके अलावा लेजर रेंज फाइंडर के जरिए किसी व्यक्ति या वाहन की दूरी मापने में मदद मिलती है. इससे रेस्क्यू टीम को प्रभावित इलाके की स्थिति समझने और कार्रवाई की योजना बनाने में सहायता मिल सकती है.
सैटेलाइट कनेक्टिविटी से कमांड सेंटर तक पहुंचेगी जानकारी : ड्रोन तकनीक में संचार व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है. पहाड़ी क्षेत्रों और आपदा प्रभावित स्थानों पर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो सकती हैं. ऐसे में कंपनी अपने कुछ ड्रोन में सैटेलाइट से सीधे कनेक्ट होने वाली तकनीक का इस्तेमाल करने का दावा करती है. सिद्धेश के अनुसार, इस व्यवस्था के माध्यम से ड्रोन से प्राप्त जानकारी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाई जा सकती है. इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में भी निगरानी जारी रखना है, जहां सामान्य संचार व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती या बाधित हो जाती है. सर्विलांस ड्रोन का मुख्य काम किसी संवेदनशील क्षेत्र की रियल टाइम जानकारी कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाना है. इससे दूर बैठे अधिकारी भी घटनास्थल की स्थिति पर नजर रख सकते हैं और जरूरत के अनुसार राहत या निगरानी से जुड़े फैसले ले सकते हैं.
सेना और सरकारी संस्थानों के साथ भी काम कर रही कंपनी : सिद्धेश ने बताया कि "कंपनी के कई प्रोजेक्ट रक्षा क्षेत्र और सरकारी संस्थानों के साथ चल रहे हैं. उनके मुताबिक, कंपनी के ड्रोन का परीक्षण जम्मू-कश्मीर सहित अलग-अलग क्षेत्रों में किया गया है. कंपनी भारतीय सेना को भी ड्रोन उपलब्ध कराने का काम करती है. इसके अलावा डीआरडीओ के साथ भी उसका समझौता हुआ है, जिसके तहत विशेष परिस्थितियों में काम करने वाले ड्रोन डिजाइन किए जाते हैं. उनका कहना है कि इन ड्रोन को तेज हवा, बारिश और खराब मौसम जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है. कंपनी का फोकस ऐसी तकनीक विकसित करने पर है, जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी निगरानी और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने में मदद कर सके."
ड्रोन उड़ाने के लिए ट्रेनिंग भी जरूरी : ड्रोन की आधुनिक तकनीक के साथ इनके सुरक्षित संचालन और प्रशिक्षित पायलट की उपलब्धता भी जरूरी है. सिद्धेश के अनुसार, "ड्रोन उड़ाने के लिए संबंधित नियमों के तहत डीजीसीए से मान्यता प्राप्त पायलट की जरूरत होती है. कंपनी नए ड्रोन ऑपरेटरों को उनकी जरूरत और तकनीक के अनुसार करीब तीन से छह महीने तक प्रशिक्षण देती है. इस प्रशिक्षण में ड्रोन का संचालन, तकनीकी जानकारी और अलग-अलग परिस्थितियों में उसके इस्तेमाल से जुड़े पहलुओं को समझाया जाता है."
आपदा प्रबंधन में कितनी बदल सकती है तस्वीर? : भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है. शुरुआती जानकारी मिलने से प्रशासन को खतरे वाले क्षेत्रों में पहले से तैयारी करने का अवसर मिल सकता है. वहीं, आपदा के बाद ड्रोन के जरिए प्रभावित क्षेत्र का सर्वे करने और राहत टीमों को जरूरी जानकारी देने से बचाव अभियान को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकता है. हालांकि, ड्रोन जमीन पर काम कर रही रेस्क्यू टीमों का विकल्प नहीं हैं. इनका मुख्य उद्देश्य मुश्किल क्षेत्रों में जानकारी जुटाना, संभावित पीड़ितों की तलाश में मदद करना और जरूरी सामग्री पहुंचाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है. WLF7 में प्रदर्शित यह तकनीक बताती है कि भविष्य में AI, थर्मल इमेजिंग, सैटेलाइट कनेक्टिविटी और लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले ड्रोन आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण उपकरण बन सकते हैं. जरूरत इस बात की है कि इन तकनीकों को वास्तविक परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए प्रशासन, वैज्ञानिक संस्थानों और तकनीकी कंपनियों के बीच बेहतर तालमेल हो.
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