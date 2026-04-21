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फरीदाबाद में मानसून से पहले एक्शन मोड में प्रशासन, डीसी ने किया हाईवे का निरीक्षण, दिए सुधार के निर्देश

फरीदाबाद में मानसून से पहले प्रशासन सक्रिय नजर आ रही है. डीसी ने हाईवे का निरीक्षण कर ड्रेनेज सुधार के निर्देश दिए.

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फरीदाबाद में मानसून से पहले एक्शन मोड में प्रशासन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 21, 2026 at 5:27 PM IST

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फरीदाबाद: फरीदाबाद में मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है. हर साल बारिश के दौरान शहर के कई हिस्सों में, खासकर नेशनल हाईवे पर जलभराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है. इस बार प्रशासन पहले से ही सतर्क नजर आ रहा है और व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

डीसी ने किया हाईवे का निरीक्षण: इसी कड़ी में उपायुक्त आयुष सिन्हा ने नेशनल हाईवे का दौरा कर उन स्थानों का निरीक्षण किया, जहां जलभराव की आशंका रहती है. उन्होंने मौके पर पहुंच कर हालात का जायजा लिया. संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में पानी जमा नहीं होना चाहिए.

मानसून से पहले एक्शन मोड में प्रशासन (ETV Bharat)

नालों की सफाई पर जोर: निरीक्षण के दौरान डीसी ने नालों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, "कहीं भी कचरा जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पानी की निकासी बाधित होती है. साथ ही सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया."

ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के निर्देश: डीसी ने अधिकारियों को ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त करने और जहां जरूरत हो, वहां पंपिंग व्यवस्था को मजबूत करने के आदेश दिए. इस बारे में डीसी ने कहा कि, "हमारी प्राथमिकता है कि जलभराव की समस्या को जड़ से खत्म किया जाए.ठ

संवेदनशील जगहों की पहचान: प्रशासन ने उन सभी स्थानों की पहचान कर ली है, जहां हर साल पानी भरता है. इन इलाकों में निगरानी के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

जनता को राहत देना लक्ष्य: डीसी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और यातायात हर हाल में सुचारू रहना चाहिए. प्रशासन का दावा है कि इस बार की तैयारियां जलभराव की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित करेंगी."

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