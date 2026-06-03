फरीदाबाद में अवैध निर्माणों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, देवांश ग्रीन गार्डन और वेंकट हॉल ध्वस्त
फरीदाबाद में डीटीपी विभाग ने अवैध देवांश ग्रीन गार्डन और वेंकट हॉल पर बुलडोजर चलाया. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही.
Published : June 3, 2026 at 11:50 AM IST
फरीदाबाद: जिले में अवैध निर्माणों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग का अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में मंगलवार को कैली गांव के पास संचालित किए जा रहे अवैध देवांश ग्रीन गार्डन और वेंकट हॉल पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माण के कई हिस्सों को ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा.
अधिकारियों की निगरानी में हुई कार्रवाई : दरअसल, मंगलवार सुबह डीटीपी विभाग की टीम जेसीबी मशीनों और अन्य उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची. अधिकारियों की निगरानी में अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई. प्रशासन की कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में हलचल का माहौल रहा और आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए.
सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम: तोड़फोड़ अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. पुलिस बल ने पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखा ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की जा सके. अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान किसी प्रकार का विरोध या कानून-व्यवस्था संबंधी समस्या सामने नहीं आई.
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई: डीटीपी विभाग के अनुसार यह पहली बार नहीं है जब इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई हो. इससे पहले भी दो से तीन बार यहां तोड़फोड़ अभियान चलाया जा चुका है. बावजूद इसके संचालकों द्वारा दोबारा निर्माण कर गार्डन और हॉल का संचालन शुरू कर दिया जाता था. विभाग की ओर से कई बार नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने और व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए थे.
"अभियान आगे भी रहेगा जारी": इस बारे में डीटीपी इन्फोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी ने कहा कि, "विभाग की ओर से संबंधित संचालकों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे. नियमों की अनदेखी किए जाने के बाद अवैध निर्माणों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है. जिले में अवैध कॉलोनियों, अवैध निर्माणों और बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा."
बता दें कि कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाए गए कई ढांचों को ध्वस्त कर स्थल को खाली कराया गया. डीटीपी विभाग का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि शहर में नियमानुसार विकास सुनिश्चित किया जा सके.
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