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फरीदाबाद में अवैध निर्माणों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, देवांश ग्रीन गार्डन और वेंकट हॉल ध्वस्त

अवैध निर्माणों पर चला प्रशासन का बुलडोजर ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: जिले में अवैध निर्माणों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग का अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में मंगलवार को कैली गांव के पास संचालित किए जा रहे अवैध देवांश ग्रीन गार्डन और वेंकट हॉल पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माण के कई हिस्सों को ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा. अधिकारियों की निगरानी में हुई कार्रवाई : दरअसल, मंगलवार सुबह डीटीपी विभाग की टीम जेसीबी मशीनों और अन्य उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची. अधिकारियों की निगरानी में अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई. प्रशासन की कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में हलचल का माहौल रहा और आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए. देवांश ग्रीन गार्डन और वेंकट हॉल ध्वस्त (ETV Bharat) सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम: तोड़फोड़ अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. पुलिस बल ने पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखा ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की जा सके. अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान किसी प्रकार का विरोध या कानून-व्यवस्था संबंधी समस्या सामने नहीं आई.