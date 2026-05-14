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फरीदाबाद में अर्बन फ्लड कंट्रोल को लेकर प्रशासन अलर्ट, अंडरपास में हुआ बड़ा मॉक ड्रिल, 4 लोगों का सफल रेस्क्यू

फरीदाबाद: फरीदाबाद में अर्बन फ्लड कंट्रोल को लेकर ओल्ड अंडरपास क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल आयोजित की गई. इस दौरान SDRF, पुलिस, NCC, आपदा मित्र, फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और रोडवेज सहित कई विभागों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया. मॉक ड्रिल का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ जैसी आपात परिस्थितियों से प्रभावी तरीके से निपटने की तैयारी को मजबूत करना रहा.

4 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू: मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़ प्रभावित स्थिति का वास्तविक माहौल तैयार किया गया, जिसमें गंभीर रूप से प्रभावित चार लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया. राहत टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षित निकासी, प्राथमिक उपचार और आपदा के दौरान जरूरी संसाधनों के उपयोग का प्रदर्शन किया. इस अभ्यास के जरिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को परखा गया.

फरीदाबाद में अर्बन फ्लड कंट्रोल को लेकर प्रशासन अलर्ट (ETV Bharat)

लोगों को दी गई सुरक्षा संबंधी जानकारी: मॉक ड्रिल के दौरान आम लोगों को भी आपदा प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई. लोगों को बताया गया कि बाढ़ या जलभराव की स्थिति में किस तरह सतर्क रहना चाहिए और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन कैसे करना चाहिए. इस दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की प्रक्रिया को भी विस्तार से समझाया गया. इस बारे में फरीदाबाद की एसडीएम हनी बंसल ने कहा कि, "इस मॉक ड्रिल के दौरान आमजन को भी आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा संबंधी दिशा में किए जा रहे आवश्यक प्रयासों की जानकारी मिल सकी. संयुक्त प्रयासों के तहत गंभीर रूप से प्रभावित 4 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया. ऐसे अभ्यास भविष्य में आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी तथा समयबद्ध बनाने में मदद करेंगे."

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