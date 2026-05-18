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फरीदाबाद में मुठभेड़: सचिन हत्याकांड के आरोपी को लगी गोली, गिरफ्तार, पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद

फरीदाबाद में मुठभेड़ के दौरान सचिन हत्याकांड के आरोपी इंद्र त्यागी उर्फ पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

ENCOUNTER IN FARIDABAD
इंद्र त्यागी उर्फ पंडित गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 18, 2026 at 5:12 PM IST

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फरीदाबाद: संगीन अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है. हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी इंद्र त्यागी उर्फ पंडित को अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया. आरोपी दिल्ली के मोल्डबंद इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है और उस पर हत्या सहित कई गंभीर आरोप हैं.

नाकाबंदी के बाद पुलिस पर किया हमलाः दरअसल, 17 और 18 मई की रात अपराध शाखा डीएलएफ की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि सचिन हत्याकांड में फरार आरोपी इंद्र त्यागी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गणेश कॉलोनी के पास भूपानी मोड़ मास्टर रोड की तरफ आने वाला है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके में नाकाबंदी कर दी और सांई कॉलोनी के कच्चे रास्ते वाले कट के पास जांच अभियान शुरू किया.

सचिन हत्याकांड के आरोपी को लगी गोली (ETV Bharat)

पुलिस टीम पर लगातार तीन राउंड फायरिंग: इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार युवक आता दिखाई दिया. पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी ने रुकने की बजाय भागने की कोशिश की. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर लगातार तीन राउंड फायरिंग कर दी. इसमें दो गोलियां पुलिस वाहन पर लगीं, जबकि एक गोली एएसआई प्रदीप की ओर चलाई गईय अचानक हुई. फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

इलाज के लिए आरोपी को अस्पताल में कराया गया भर्तीः पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी को घेर लिया. जवाबी फायरिंग में आरोपी इंद्र त्यागी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल होकर नीचे गिर पड़ा. इसके बाद पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

सचिन हत्याकांड में वांछित था आरोपीः पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, तीन खाली खोल और एक मोटरसाइकिल बरामद की है. एसीपी क्राइम वरुण कुमार दहिया ने बताया कि "आरोपी 9 और 10 अप्रैल की रात रेड लायन ओयो होटल के सामने हुई सचिन हत्याकांड में वांछित चल रहा था और लंबे समय से फरार था. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके अन्य आपराधिक मामलों की भी जांच की जा रही है."

ये भी पढ़ें-फरीदाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक घायल, दूसरा गिरफ्तार

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