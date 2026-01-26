ETV Bharat / state

फरीदाबाद में सड़क हादसा, डिवाइडर से टकरा कर चकनाचूर हुई कार, देखें वीडियो

Road accident in Faridabad: दिल्ली-आगरा-मथुरा हाईवे पर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार डिवाइडर से टकरा गई.

Road accident in Faridabad
दिल्ली-आगरा-मथुरा हाईवे पर हादसा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 26, 2026 at 1:56 PM IST

फरीदाबाद: सेक्टर-16 क्षेत्र में मैगपाई टूरिज्म के सामने दिल्ली-आगरा-मथुरा हाईवे पर रविवार रात एक सड़क हादसा हुआ. यह हादसा रात करीब 8:15 बजे ओल्ड मेट्रो स्टेशन से लगभग 200 मीटर आगे हुआ. स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसाः बाइक सवार को बचाने के प्रयास में एक क्रेटा कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर की ग्रिल से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं हाईवे पर लगी ग्रिल भी टूट गई. कार में चालक मोहित और उसका एक साथी सवार था, जो दिल्ली की तरफ से बल्लभगढ़ की ओर अपने परिवार के पास जा रहे थे. अचानक सामने बाइक सवार आ जाने से चालक घबरा गया और कार को बाईं ओर मोड़ दिया, जिससे यह हादसा हो गया.

फरीदाबाद में डिवाइडर से टकराई कार (Etv Bharat)

यातायात हुआ बहालः गनीमत रही कि कार में सवार दोनों युवक पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी को कोई चोट नहीं आई. हादसा होते ही आसपास मौजूद राहगीर मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को कार से बाहर निकाला. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

मामले की जांच में जुटी फरीदाबाद पुलिस: सूचना मिलते ही सेक्टर-16 चौकी इंचार्ज राकेश मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने कार मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और पता दर्ज कर लिया है. क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को हाईवे से हटाकर सड़क पर यातायात सुचारु कर दिया गया है. इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है.

