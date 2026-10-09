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फरीदाबाद में 17 वर्षीय किशोर की संदिग्ध मौत के बाद बवाल, लड़की के घर में तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव, दो पुलिसकर्मी घायल

फरीदाबाद में 17 वर्षीय किशोर की संदिग्ध मौत ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: जिले के मवई स्थित शिव शक्ति एन्क्लेव में 17 वर्षीय किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद तनावपूर्ण स्थिति बन गई. दरअसल, किशोर का शव एक लड़की के घर के अंदर मिला था. सूचना मिलने पर खेड़ी पुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कुछ ही देर में मृतक के परिजन और उनके साथ आए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया. गुस्साए लोगों ने लड़की के घर में तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव कर दिया. घटना में दो पुलिसकर्मियों को चोटें आईं. हालात पर काबू पाने के लिए छह से अधिक थानों की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमों को मौके पर बुलाना पड़ा. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

लड़की के घर में मिला किशोर का शव: मृतक की पहचान साई नगर पार्ट-2 निवासी अर्जुन के रूप में हुई है. उसकी उम्र 17 वर्ष बताई गई है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अर्जुन का शव टीटू कॉलोनी के पास शिव शक्ति एन्क्लेव स्थित एक लड़की के घर में मिला. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जुटने लगी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. इसी दौरान किशोर के परिजन भी बड़ी संख्या में लोगों के साथ वहां पहुंच गए. मौत की खबर से गुस्साए लोगों ने लड़की के घर को निशाना बनाया और वहां जमकर तोड़फोड़ की.

पुलिस पर पथराव, दो पुलिसकर्मी घायल (ETV Bharat) एक ही स्कूल में पढ़ते थे दोनों: पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अर्जुन और संबंधित लड़की एक ही स्कूल में पढ़ते थे. लड़की के परिवार ने पुलिस को बताया कि किशोर उनकी बेटी को परेशान करता था. परिवार के मुताबिक इस संबंध में स्कूल प्रबंधन से शिकायत भी की गई थी. उनका दावा है कि पहले हुई शिकायत के बाद किशोर के परिजनों ने माफी मांगी थी. परिवार ने पुलिस को यह भी बताया कि घटना वाले दिन अर्जुन उनके घर पहुंचा और वहां जान दे दी. हालांकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह क्या थी और किन परिस्थितियों में किशोर की मौत हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस सभी तथ्यों और संबंधित लोगों के बयानों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है. फरीदाबाद में 17 वर्षीय किशोर की संदिग्ध मौत के बाद बवाल (ETV Bharat)