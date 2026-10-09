फरीदाबाद में 17 वर्षीय किशोर की संदिग्ध मौत के बाद बवाल, लड़की के घर में तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव, दो पुलिसकर्मी घायल
फरीदाबाद में 17 वर्षीय किशोर की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा हो गया. किशोर का शव एक लड़की के घर में पाया गया.
Published : October 9, 2026 at 10:48 AM IST
फरीदाबाद: जिले के मवई स्थित शिव शक्ति एन्क्लेव में 17 वर्षीय किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद तनावपूर्ण स्थिति बन गई. दरअसल, किशोर का शव एक लड़की के घर के अंदर मिला था. सूचना मिलने पर खेड़ी पुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कुछ ही देर में मृतक के परिजन और उनके साथ आए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया. गुस्साए लोगों ने लड़की के घर में तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव कर दिया. घटना में दो पुलिसकर्मियों को चोटें आईं. हालात पर काबू पाने के लिए छह से अधिक थानों की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमों को मौके पर बुलाना पड़ा. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
लड़की के घर में मिला किशोर का शव: मृतक की पहचान साई नगर पार्ट-2 निवासी अर्जुन के रूप में हुई है. उसकी उम्र 17 वर्ष बताई गई है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अर्जुन का शव टीटू कॉलोनी के पास शिव शक्ति एन्क्लेव स्थित एक लड़की के घर में मिला. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जुटने लगी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. इसी दौरान किशोर के परिजन भी बड़ी संख्या में लोगों के साथ वहां पहुंच गए. मौत की खबर से गुस्साए लोगों ने लड़की के घर को निशाना बनाया और वहां जमकर तोड़फोड़ की.
एक ही स्कूल में पढ़ते थे दोनों: पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अर्जुन और संबंधित लड़की एक ही स्कूल में पढ़ते थे. लड़की के परिवार ने पुलिस को बताया कि किशोर उनकी बेटी को परेशान करता था. परिवार के मुताबिक इस संबंध में स्कूल प्रबंधन से शिकायत भी की गई थी. उनका दावा है कि पहले हुई शिकायत के बाद किशोर के परिजनों ने माफी मांगी थी. परिवार ने पुलिस को यह भी बताया कि घटना वाले दिन अर्जुन उनके घर पहुंचा और वहां जान दे दी. हालांकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह क्या थी और किन परिस्थितियों में किशोर की मौत हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस सभी तथ्यों और संबंधित लोगों के बयानों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है.
शव ले जाने का विरोध, पथराव में पुलिसकर्मी घायल: किशोर का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की कार्रवाई के दौरान परिजनों और मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध किया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और भीड़ ने लड़की के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा. इसी दौरान पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए छह से अधिक थानों की पुलिस टीमों के साथ क्राइम ब्रांच को भी मौके पर बुलाया गया. अतिरिक्त पुलिस बल की मदद से स्थिति को नियंत्रित किया गया और शव को बीके अस्पताल पहुंचाया गया.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: इस पूरे मामले में खेड़ी पुल थाना प्रभारी राकेश ने कहा कि, "किशोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भेजा गया है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच पूरी होने के बाद ही किशोर की मौत की परिस्थितियों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घटना से पहले क्या हुआ था और विवाद किन कारणों से बढ़ा. फिलहाल मौत के कारणों को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी."
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