फरीदाबाद में गारबेज कलेक्शन वालों की गुंडागर्दी! युवक को घर से बाहर घसीटकर पीटा, जानें क्यों हुआ विवाद

फरीदाबाद में घर-घर कूड़ा कलेक्शन करने वालों ने युवक को घर से बाहर घसीटकर पीटा. कूड़ा कलेक्शन की राशि मांगने पर जमकर हुआ विवाद.

फरीदाबाद में गारबेज कलेक्शन वालों की गुंडागर्दी!
फरीदाबाद में गारबेज कलेक्शन वालों की गुंडागर्दी!
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 31, 2025 at 9:55 AM IST

Updated : October 31, 2025 at 10:57 AM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद से घर-घर कूड़ा कलेक्शन करने वालों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है. दरअसल, पर्वतीय चौकी क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 संजय एनक्लेव के मोदी चौक पर विवाद हो गया. कूड़ा उठाने के लिए पैसों की पर्ची काटने वाले दो युवकों ने गली के एक युवक के साथ सरेआम मारपीट कर दी. जिसके बाद पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में दो से तीन युवक एक युवक को गली में घसीटते और घूंसे मारते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं. घटना ने इलाके में नाराजगी फैला दी है. पास खड़े लोगों ने यह वीडियो अपने मोबाइल में बनाया है.

कूड़ा कलेक्शन राशि पर विवाद: संजय एनक्लेव की गली नंबर 12 में रहने वाले प्रदीप कुमार ने बताया कि "गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे कूड़ा कलेक्शन करने वाला ट्रैक्टर उनके इलाके में आया. ट्रैक्टर पर सवार दो से तीन युवक घर पर जाकर कूड़ा उठाने की पर्ची काट रहे थे. जब उन्होंने पैसे मांगे तो प्रदीप ने उनसे पूछा कि पिछले 4-5 दिनों से कूड़ा नहीं उठाया गया. तो फिर पर्ची और पैसे किस बात के मांग रहे हैं. इसी बात पर दोनों पक्षों में बहस हो गई".

युवक को घसीटकर पीटा: प्रदीप ने बताया कि "बहस इतनी बढ़ गई कि कूड़ा कलेक्शन वालों ने उन्हें घर के अंदर से घसीट दिया और बाहर निकाला. गली में बुरी तरह से मारपीट शुरू कर दी. दोनों ने उनके कपड़े फाड़ दिए. अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया. जब घर की महिलाएं उन्हें बचाने के लिए बाहर आई तो उनकी मां और पत्नी के साथ भी धक्का-मुक्की कर दी और डराने की कोशिश की गई".

कूड़ा कलेक्शन राशि पर विवाद

गली में जमकर हुआ हंगामा: वहीं, गली में हंगामा होता देख आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि "कूड़ा कलेक्शन वालों ने प्रदीप को धमकी दी कि "देख लेंगे". मौके से फरार हो गए". प्रदीप ने बताया कि "उन्होंने घटना की शिकायत पुलिस में दी है. कूड़ा कलेक्शन कर्मचारियों की मनमानी के खिलाफ कई बार पहले भी शिकायत दी जा चुकी है". वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि "कूड़ा उठाने वाले लापरवाही से काम करते हैं. जब लोग विरोध करते हैं, तो उन्हें धमकाया जाता है". स्थानीय लोगों ने पुलिस से मांग की है कि "इस मामले में तत्काल कार्रवाई की जाए. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी हिंसात्मक घटनाएं न हो".

Last Updated : October 31, 2025 at 10:57 AM IST

STREET FIGHT IN SANJAY ENCLAVE
GARBAGE COLLECTION FEE DISPUTE
फरीदाबाद में कूड़ा कलेक्शन विवाद
संजय एनक्लेव में मारपीट
FARIDABA GARBAGE COLLECTION DISPUTE

