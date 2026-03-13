ETV Bharat / state

लखनऊ में अलविदा की नमाज; टीले वाली मस्जिद समेत प्रमुख मस्जिदों में उमड़ी भीड़, ड्रोन से की गई निगरानी

नमाज से पहले मौलाना फजलुल मन्नान रहमानी ने अपनी तकरीर में देश में अमन-चैन, भाईचारे और तरक्की के लिए दुआ की. इस दौरान बड़ी संख्या में बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे मस्जिद परिसर में मौजूद रहे. वहीं, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहा. जगह-जगह सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी की गई. नमाज पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई.

लखनऊ : लखनऊ में रमजान के आखिरी जुमे यानी अलविदा की नमाज पूरे अमन और सुकून के साथ अदा की गई. शहर की ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद पर बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने अलविदा की नमाज अदा की.

तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार पुलिस प्रशासन की ओर से मस्जिद के गेट को बंद करने की कोशिश की गई थी, जिसका मस्जिद कमेटी ने कड़ा विरोध किया. उन्होंने बताया कि काफी प्रयास और बातचीत के बाद गेट को खोला गया. मौलाना ने कहा कि मस्जिद से जुड़ा मामला अदालत में विचाराधीन है और इस संबंध में किसी तरह का नया आदेश जारी नहीं हुआ है.

लखनऊ के आसिफी मस्जिद में अलविदा की नमाज़ के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया. मौलाना कल्बे जव्वाद ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि ईरान पर हमलों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की. कई लोग ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की तस्वीरें भी हाथों में लिए हुए थे.

लखनऊ की जामा मस्जिद ईदगाह में भी अलविदा के मौके पर जुमे की नमाज अदा की गई. यहां नमाज की इमामत मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने की. नमाज़ के बाद देश की तरक्की और अमन-शांति के लिए दुआ मांगी गई. साथ ही दुनिया भर में चल रही जंग के खत्म होने की दुआ की गई.

इस मौके पर यह मांग भी उठाई गई कि खाड़ी देशों में काम करने वाले लोग ईद मनाने के लिए अपने वतन आना चाहते हैं, इसलिए सरकार को उनके लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वे आसानी से अपने परिवार के साथ ईद मना सकें.

