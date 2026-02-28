ETV Bharat / state

यूपी के तीन सीनियर IPS अफसर रिटायर, विदाई समारोह में DGP ने किया सम्मानित

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के हस्ताक्षर भवन में शनिवार को विदाई समारोह आयोजित किया गया.

विदाई समारोह में DGP ने किया सम्मानित.
विदाई समारोह में DGP ने किया सम्मानित. (Photo credit: मीडिया सेल)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 28, 2026 at 8:40 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के हस्ताक्षर भवन में शनिवार को विदाई समारोह आयोजित किया गया. डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया. इस मौके पर अधिकारियों ने अपने कार्यकाल की चुनौतियों और सफलता के संस्मरण साझा किए. वहीं, सहकर्मियों ने स्मृति चिन्ह भेंटकर उनके उज्ज्वल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की.

​इन अधिकारियों को दी गई विदाई

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, ​विदाई समारोह में मुख्य रूप से तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों संदीप सालुंके, दिपेश जुनेजा और के. सत्यनारायणा को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया.

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में मौजूद अधिकारी.
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में मौजूद अधिकारी. (Photo credit: मीडिया सेल)



​डीजीपी राजीव कृष्ण ने अपने संबोधन में सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए उनके व्यक्तित्व, निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि 30-35 वर्षों की दीर्घ सेवा के उपरांत पुलिस विभाग एक परिवार के समान हो जाता है, जहां व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर सेवा, कर्तव्य और संगठन के प्रति समर्पण ही जीवन का मुख्य अनुभव बन जाता है. उन्होंने उपस्थित तीनों अधिकारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त होने वाले समस्त अधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की.

​अधिकारियों का शानदार सेवा सफर

​संदीप सालुंके : संदीप सालुंके जी का जन्म 03 फरवरी 1966 को नासिक (महाराष्ट्र) में हुआ था. वर्ष 1990 में ‘भारतीय पुलिस सेवा’ में चयनित हुये. प्रशिक्षण के उपरान्त राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए वर्ष 2021 में ‘पुलिस महानिदेशक’ के पद पर प्रोन्नत होकर पुलिस महानिदेशक, उप्र मानव अधिकार आयोग, लखनऊ के पद पर नियुक्त हुये.

​दिपेश जुनेजा : दिपेश जुनेजा का जन्म 11 फरवरी 1966 को देहरादून (उत्तराखण्ड) में हुआ था. वर्ष 1992 में ‘भारतीय पुलिस सेवा’ में चयनित हुये. प्रशिक्षण के बाद राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए वर्ष 2025 में ‘पुलिस महानिदेशक’ के पद पर प्रोन्नत होकर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उप्र लखनऊ के पद पर नियुक्त हुये.

​के. सत्यनारायणा : के सत्यनारायणा का जन्म 15 अक्टूबर 1967 को विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में हुआ था. वर्ष 1998 में ‘भारतीय पुलिस सेवा’ में चयनित हुये. प्रशिक्षण के उपरान्त राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए वर्ष 2023 में ‘अपर पुलिस महानिदेशक’ के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त अपर पुलिस महानिदेशक सीबीसीआईडी, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात एवं अपर पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उप्र लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे.


​कार्यक्रम के दौरान डीजी मुख्यालय रेणुका मिश्रा, पूर्व डीजीपी एस.एन. सावत और एडीजी बी.डी. पॉल्सन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सेवानिवृत्त हो रहे साथियों के साथ बिताए गए महत्वपूर्ण क्षणों और चुनौतियों को साझा किया. सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भी अपने अनुभवों को याद करते हुए विभाग से प्राप्त स्नेह और मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त किया.


