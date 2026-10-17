फरेंदा विधायक को मिली यूपी सीएलपी लीडर की कमान, आराधना मिश्रा ने सौंपा वीरेंद्र चौधरी को बैटन, जानें पूरी डिटेल
यूपी में सीएलपी के इतिहास-भूगोल पर पड़ताल पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में अखिल पाण्डेय की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 2:30 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस में अब तक 14 नेता विधान मंडल दल के नेता बन चुके थे. शुक्रवार को 15वें नेता विधानमंडल दल के रूप में विधायक वीरेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" ने कार्यभार सौंपा. अब कांग्रेस के नए 15वें सीएलपी लीडर के रूप में वीरेंद्र चौधरी दायित्व निभाएंगे.
अब तक अगर कांग्रेस के सीएलपी लीडर्स की बात की जाए तो, 14 सीएलपी बन चुके हैं. इनमें ऐसे बड़े नाम भी शामिल हैं, जो नेता विधान मंडल दल बनने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तो बने ही, आगे चलकर प्रदेश की कुर्सी भी उन्होंने ही संभाली. ऐसे 10 नेता, विधान मंडल दल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. वीर बहादुर सिंह आखिरी सीएलपी थे, जो मुख्यमंत्री बने थे. आइए जानते हैं कौन-कौन से नेता सीएलपी के साथ और भी बड़े पद पर काबिज हुए.
ये नेता बने यूपी के मुख्यमंत्री
गोविंद बल्लभ पंत: 17 जुलाई 1937 से लेकर दो नवंबर 1939 और फिर एक अप्रैल 1946 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक कांग्रेस के नेता विधान मंडल दल रहे. वे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे.
डॉ. संपूर्णानंद: 28 दिसंबर 1954 से छह दिसंबर 1960 तक नेता विधान मंडल दल रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने.
चंद्रभानु गुप्त: सात दिसंबर 1954 से लेकर छह दिसंबर 1960 तक, इसके बाद 14 मार्च 1967 से लेकर 15 अप्रैल 1968 तक और फिर 26 फरवरी से 1969 से लेकर 28 नवंबर 1969 तक नेता विधान मंडल दल रहे. मुख्यमंत्री भी बने.
सुचेता कृपलानी: दो अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967 तक नेता विधान मंडल दल रहीं और मुख्यमंत्री भी बनीं.
कमलापति त्रिपाठी: 25 नवंबर 1969 से लेकर आठ नवंबर 1973 तक नेता विधान मंडल दल रहे और मुख्यमंत्री भी बने.
हेमवती नंदन बहुगुणा: आठ नवंबर 1973 से लेकर 21 जनवरी 1976 तक कांग्रेस के नेता विधान मंडल दल रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने.
नारायण दत्त तिवारी: 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977, 17 जून 1977 से 17 मार्च 1978 तक, 12 अक्टूबर 1978 से 28 अगस्त 1979 तक, तीन अगस्त 1984 से 10 मार्च 1985 तक, 11 मार्च 1985 से 24 सितंबर 1985 तक, 25 जून 1988 से चार दिसंबर 1989 तक और सात दिसंबर 1989 से चार अप्रैल 1991 तक कांग्रेस के नेता विधान मंडल दल रहे. उत्तर प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री भी रहे. इसके बाद वे उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री भी बने.
विश्वनाथ प्रताप सिंह: नौ जून 1980 से लेकर 19 जुलाई 1982 तक कांग्रेस के नेता विधान मंडल दल रहे और मुख्यमंत्री भी बने.
श्रीपति मिश्रा: 19 जुलाई 1982 से तीन अगस्त 1984 तक कांग्रेस के नेता विधान मंडल दल रहे और मुख्यमंत्री भी बने.
वीर बहादुर सिंह: 24 सितंबर 1985 से लेकर 24 जून 1988 तक कांग्रेस के नेता विधान मंडल दल रहे और मुख्यमंत्री भी बने. वीर बहादुर सिंह के बाद से सीएलपी लीडर तो कई बने, लेकिन कोई मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुंच पाया.
कांग्रेस विधान मंडल दल के सीएलपी का पदभार संभालने वाले नेता
प्रमोद तिवारी: 27 जून 1991 को वह कांग्रेस के नेता विधान मंडल दल बने. इसके बाद 14 दिसंबर 1993 से 12 अक्टूबर 1996 तक, 12 अक्टूबर 1996 से 28 अप्रैल 2002 तक, आठ फरवरी 2008 से जून 2012 तक नेता विधान मंडल दल रहे.
प्रदीप माथुर: छह जून 2012 से लेकर 11 मार्च 2017 तक कांग्रेस के नेता विधान मंडल दल के पद पर काबिज रहे.
अजय कुमार लल्लू: 12 मई 2017 से लेकर 10 अक्टूबर 2019 तक कांग्रेस के नेता विधान मंडल डाल रहे और वह अपने कार्यकाल के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे.
आराधना मिश्रा मोना: 11 अक्टूबर 2019 को कांग्रेस की नेता विधान मंडल दल बनी. इसके बाद वे फिर से 27 मार्च 2022 को निर्वाचित हुईं. इसके बाद उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया. दो अक्टूबर 2026 को वे प्रदेश अध्यक्ष बनीं और 11 अक्टूबर 2026 को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला. 16 अक्टूबर 2026 को उन्होंने नेता विधानमंडल दल का कार्यभार छोड़ दिया.
वीरेंद्र चौधरी: कांग्रेस के 15 वें नेता विधान मंडल दल के रूप में वीरेंद्र चौधरी ने 16 अक्टूबर 2026 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है. वीरेंद्र चौधरी महराजगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत फरेंदा विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं.
सीएलपी लीडर के रूप में प्रमोद तिवारी का रहा सबसे लंबा कार्यकाल
कांग्रेस पार्टी के नेता विधान मंडल दल तो 15 कांग्रेस लीडर बने, लेकिन सबसे लंबे समय तक नेता विधानमंडल दल का दायित्व प्रमोद तिवारी ने निभाया. वर्ष 1991 से लेकर 2012 तक वह कांग्रेस के नेता विधान मंडल दल रहे. 2014 में वे राज्यसभा सांसद बन गए. प्रमोद तिवारी एक ही विधानसभा सीट से लगातार नौ बार विधायक बने, यह रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है.
क्या कहती हैं प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना"
कांग्रेस की उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" ने "ईटीवी भारत" से कहा कि "मुझे सौभाग्य मिला है कि सीएलपी लीडर की जो सूची रही है, उसमें बड़े ही गणमान्य नेता शामिल रहे हैं. ऐतिहासिक नेताओं ने यह दायित्व निभाया है. उन्होंने प्रदेश में पार्टी का और देश में भी पार्टी का परचम लहराया है. मुझे इस पद पर पार्टी ने इतने लंबे समय तक जिम्मेदारी दी. आज पार्टी की तरफ से औपचारिक रूप से मैं वीरेंद्र चौधरी को यह जिम्मेदारी सौंप रही हूं. मुझे पूरा भरोसा है कि वह अनुभवी राजनेता हैं. उन्होंने संगठन में भी काम किया. प्रदेश में भी बहुत काम किया और विधानसभा में भी मेरे साथ काफी मजबूती से पार्टी का पक्ष रखा है. इनका कार्यकाल बहुत सफल रहेगा. मुझे पूरा भरोसा है. मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं."