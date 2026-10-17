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फरेंदा विधायक को मिली यूपी सीएलपी लीडर की कमान, आराधना मिश्रा ने सौंपा वीरेंद्र चौधरी को बैटन, जानें पूरी डिटेल

15वें नेता विधानमंडल दल के रूप में विधायक वीरेंद्र चौधरी को वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" ने कार्यभार सौंपा. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस में अब तक 14 नेता विधान मंडल दल के नेता बन चुके थे. शुक्रवार को 15वें नेता विधानमंडल दल के रूप में विधायक वीरेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" ने कार्यभार सौंपा. अब कांग्रेस के नए 15वें सीएलपी लीडर के रूप में वीरेंद्र चौधरी दायित्व निभाएंगे.

अब तक अगर कांग्रेस के सीएलपी लीडर्स की बात की जाए तो, 14 सीएलपी बन चुके हैं. इनमें ऐसे बड़े नाम भी शामिल हैं, जो नेता विधान मंडल दल बनने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तो बने ही, आगे चलकर प्रदेश की कुर्सी भी उन्होंने ही संभाली. ऐसे 10 नेता, विधान मंडल दल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. वीर बहादुर सिंह आखिरी सीएलपी थे, जो मुख्यमंत्री बने थे. आइए जानते हैं कौन-कौन से नेता सीएलपी के साथ और भी बड़े पद पर काबिज हुए.

15वें नेता विधानमंडल दल के रूप में विधायक वीरेंद्र चौधरी को वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" ने कार्यभार सौंपा. (ईटीवी भारत) ये नेता बने यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत: 17 जुलाई 1937 से लेकर दो नवंबर 1939 और फिर एक अप्रैल 1946 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक कांग्रेस के नेता विधान मंडल दल रहे. वे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे. डॉ. संपूर्णानंद: 28 दिसंबर 1954 से छह दिसंबर 1960 तक नेता विधान मंडल दल रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने. यूपी कांग्रेस के नए 15वें सीएलपी लीडर बने वीरेंद्र चौधरी. (ईटीवी भारत) चंद्रभानु गुप्त: सात दिसंबर 1954 से लेकर छह दिसंबर 1960 तक, इसके बाद 14 मार्च 1967 से लेकर 15 अप्रैल 1968 तक और फिर 26 फरवरी से 1969 से लेकर 28 नवंबर 1969 तक नेता विधान मंडल दल रहे. मुख्यमंत्री भी बने. सुचेता कृपलानी: दो अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967 तक नेता विधान मंडल दल रहीं और मुख्यमंत्री भी बनीं. कमलापति त्रिपाठी: 25 नवंबर 1969 से लेकर आठ नवंबर 1973 तक नेता विधान मंडल दल रहे और मुख्यमंत्री भी बने. हेमवती नंदन बहुगुणा: आठ नवंबर 1973 से लेकर 21 जनवरी 1976 तक कांग्रेस के नेता विधान मंडल दल रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने. यूपी कांग्रेस के नए 15वें सीएलपी लीडर बने वीरेंद्र चौधरी. (ईटीवी भारत) नारायण दत्त तिवारी: 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977, 17 जून 1977 से 17 मार्च 1978 तक, 12 अक्टूबर 1978 से 28 अगस्त 1979 तक, तीन अगस्त 1984 से 10 मार्च 1985 तक, 11 मार्च 1985 से 24 सितंबर 1985 तक, 25 जून 1988 से चार दिसंबर 1989 तक और सात दिसंबर 1989 से चार अप्रैल 1991 तक कांग्रेस के नेता विधान मंडल दल रहे. उत्तर प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री भी रहे. इसके बाद वे उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री भी बने. विश्वनाथ प्रताप सिंह: नौ जून 1980 से लेकर 19 जुलाई 1982 तक कांग्रेस के नेता विधान मंडल दल रहे और मुख्यमंत्री भी बने. श्रीपति मिश्रा: 19 जुलाई 1982 से तीन अगस्त 1984 तक कांग्रेस के नेता विधान मंडल दल रहे और मुख्यमंत्री भी बने.