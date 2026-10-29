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भारत बांग्लादेश गंगाजल समझौते से पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, मौसम के कारण गंगा सर्वे पर पड़ा असर

बिहार में गंगा का प्रवाह ( ETV Bharat )

केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए ही जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष फरक्का जल समझौता से संबंधित नीतीश संवाद कर रहे हैं. अब बिहार के जल संसाधन विभाग की ओर से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसमें एक्सपर्ट को बुलाया गया है. विशेषज्ञों द्वारा गंगा का हवाई सर्वेक्षण भी किया जाना था लेकिन खराब मौसम के कारण इस कार्यक्रम पर असर पड़ा है.

30 को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन लेकिन मौसम के कारण सर्वे पर असर बांग्लादेश के साथ फरक्का जलसंधि के कारण गंगा में बढ़ते सिल्ट से बाढ़ की समस्या को लेकर 30 अक्टूबर को जल संसाधन विभाग की ओर से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है. पटना के चाणक्य होटल में यह कार्यक्रम होगा, जिसमें जल विशेषज्ञ शामिल होंगे. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की ओर से यह पूरा कार्यक्रम हो रहा है. ईटीवी भारत संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट (ETV Bharat) ''कार्यक्रम बिहार के हितों में ध्यान को रखकर आयोजित किया गया है, जिसमें विशेषज्ञ सिल्ट और बाढ़ की समस्या से निदान का उपाय बताएंगे. अभी हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में भी राष्ट्रीय गादनीति बनाने की मांग की है.''- विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार क्या बोले संजय झा? फरक्का जलसंधि को लेकर जदयू की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है. जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस अभियान को लीड कर रहे हैं. गंगा किनारे 12 जिलों में नीतीश संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं. अंतिम चरण का कार्यक्रम बच गया है. संजय झा राज्यसभा में भी इस मामले को सबसे पहले उठा चुके हैं, जिस पर विदेश मंत्री के तरफ से आश्वासन भी मिला है. संजय झा का कहना है कि बिहार का जल संसाधन विभाग अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कर रहा है जिसमें मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री और हम लोग भी शामिल होंगे. जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा (ETV Bharat) शुक्रवार पर टिकी नजर चूंकि मौसम खराब होने का कारण आज सर्वेक्षण का कार्य नहीं हुआ. ऐसे में सभवाना है कि कल सुबह-सुबह यह कार्य किया जा सकता है. हालांकि मौसम के साफ रहने पर ही सर्वेक्षण का कार्य होगा. जिसमें गंगा की बदलती धारा, नदी के तल में जमा हो रही गाद और बढ़ते जल के फैलाव का वैज्ञानिक आंकलन करने के लिए बक्सर से भागलपुर होते हुए फरक्का तक उच्चस्तरीय हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा. वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन सर्वेक्षण से जुटाए गए चित्र और वीडियो पटना में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाएंगे, जहां देश-विदेश के विशेषज्ञ बाढ़ नियंत्रण और गाद प्रबंधन के स्थायी उपायों पर मंथन करेंगे. गंगा की बदलती धारा, नदी के तल में जमा हो रही गाद और लगातार बढ़ते जल फैलाव को समझने के लिए सरकार अब वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन की दिशा में आगे बढ़ रही है. ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat) विशेष कैमरों और तकनीकी उपकरणों की मदद हवाई सर्वेक्षण के दौरान नदी के प्रवाह क्षेत्र, उसके फैलाव, धारा में आए बदलाव और तलहटी में जमा गाद की स्थिति का आकलन किया जाएगा. सर्वेक्षण के लिए विशेष कैमरों और तकनीकी उपकरणों की मदद ली जाएगी, ताकि गंगा के मौजूदा स्वरूप की विस्तृत तस्वीर सामने आ सके. WALMI के विशेषज्ञ भी होंगे शामिल इस अभियान में पटना स्थित जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (WALMI) के तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल होंगे. हवाई सर्वेक्षण के दौरान गंगा के विभिन्न हिस्सों की उच्च-रिजॉल्यूशन तस्वीरें और वीडियो फुटेज जुटाए जाएंगे। इनकी मदद से नदी के उन हिस्सों की पहचान करने में सहायता मिलेगी, जहां गाद जमा होने के कारण पानी की गहराई कम हुई है या नदी की धारा में बदलाव आया है. जल संसाधन विभाग ने दी जानकारी जल संसाधन विभाग के मुताबिक, इस हवाई सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य गंगा के प्रवाह क्षेत्र, नदी के फैलाव और तलहटी में जमा गाद की मौजूदा स्थिति का सटीक आंकलन करना है. इसके लिए विशेषज्ञों की टीम हवाई मार्ग से तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करेगी. आंकड़ों का होगा वैज्ञानिक विश्लेषण विभाग के अनुसार, सर्वेक्षण के बाद जुटाए गए आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा. इसके आधार पर नदी की गहराई, तलछट के जमाव और जल प्रवाह में आए बदलावों को समझने की कोशिश होगी. आगे चलकर गाद निकालने यानी ड्रेजिंग, तटबंधों को मजबूत करने और अन्य तकनीकी उपायों की संभावनाओं पर भी विचार किया जा सकता है. गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र, उसके फैलाव और तलहटी में जमा गाद की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है. सर्वेक्षण के दौरान विशेष कैमरों और उपकरणों की मदद से तस्वीरें और वीडियो जुटाए जाएंगे. सर्वेक्षण से प्राप्त दृश्य सामग्री को पटना में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा. ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat) फरक्का जलसंधि जागरूकता रन का आयोजन केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए जदयू की तरफ से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं. 31 अक्टूबर को एक दौड़ का भी आयोजन राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर किया जा रहा है. इसमें फरक्का जल संधि को लेकर जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जाएगी. जीतने वाले प्रतिभागी को 11000 रुपये प्रथम पुरस्कार, 7500 द्वितीय पुरस्कार और 5000 तृतीय पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है. विशेषज्ञ भी कर रहे सराहना