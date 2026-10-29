भारत बांग्लादेश गंगाजल समझौते से पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, मौसम के कारण गंगा सर्वे पर पड़ा असर
चक्रवाती तूफान व खराब मौसम की वजह से बक्सर से फरक्का तक गंगा नदी का हवाई सर्वे नहीं हो पाया. रिपोर्ट अविनाश कुमार
Published : October 29, 2026 at 7:20 PM IST
पटना : बांग्लादेश के साथ गंगाजल समझौते का 30 वर्ष की अवधि 12 दिसंबर को पूरा हो रहा है. बिहार सरकार की ओर से लगातार केंद्र पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस संधि को रद्द किया जाए. यदि संधि किया जाए तो उसमें बिहार के हितों का ध्यान रखा जाए.
केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए ही जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष फरक्का जल समझौता से संबंधित नीतीश संवाद कर रहे हैं. अब बिहार के जल संसाधन विभाग की ओर से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसमें एक्सपर्ट को बुलाया गया है. विशेषज्ञों द्वारा गंगा का हवाई सर्वेक्षण भी किया जाना था लेकिन खराब मौसम के कारण इस कार्यक्रम पर असर पड़ा है.
30 को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन लेकिन मौसम के कारण सर्वे पर असर
बांग्लादेश के साथ फरक्का जलसंधि के कारण गंगा में बढ़ते सिल्ट से बाढ़ की समस्या को लेकर 30 अक्टूबर को जल संसाधन विभाग की ओर से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है. पटना के चाणक्य होटल में यह कार्यक्रम होगा, जिसमें जल विशेषज्ञ शामिल होंगे. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की ओर से यह पूरा कार्यक्रम हो रहा है.
''कार्यक्रम बिहार के हितों में ध्यान को रखकर आयोजित किया गया है, जिसमें विशेषज्ञ सिल्ट और बाढ़ की समस्या से निदान का उपाय बताएंगे. अभी हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में भी राष्ट्रीय गादनीति बनाने की मांग की है.''- विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार
क्या बोले संजय झा?
फरक्का जलसंधि को लेकर जदयू की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है. जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस अभियान को लीड कर रहे हैं. गंगा किनारे 12 जिलों में नीतीश संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं. अंतिम चरण का कार्यक्रम बच गया है. संजय झा राज्यसभा में भी इस मामले को सबसे पहले उठा चुके हैं, जिस पर विदेश मंत्री के तरफ से आश्वासन भी मिला है. संजय झा का कहना है कि बिहार का जल संसाधन विभाग अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कर रहा है जिसमें मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री और हम लोग भी शामिल होंगे.
शुक्रवार पर टिकी नजर
चूंकि मौसम खराब होने का कारण आज सर्वेक्षण का कार्य नहीं हुआ. ऐसे में सभवाना है कि कल सुबह-सुबह यह कार्य किया जा सकता है. हालांकि मौसम के साफ रहने पर ही सर्वेक्षण का कार्य होगा. जिसमें गंगा की बदलती धारा, नदी के तल में जमा हो रही गाद और बढ़ते जल के फैलाव का वैज्ञानिक आंकलन करने के लिए बक्सर से भागलपुर होते हुए फरक्का तक उच्चस्तरीय हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा.
वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन
सर्वेक्षण से जुटाए गए चित्र और वीडियो पटना में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाएंगे, जहां देश-विदेश के विशेषज्ञ बाढ़ नियंत्रण और गाद प्रबंधन के स्थायी उपायों पर मंथन करेंगे. गंगा की बदलती धारा, नदी के तल में जमा हो रही गाद और लगातार बढ़ते जल फैलाव को समझने के लिए सरकार अब वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन की दिशा में आगे बढ़ रही है.
विशेष कैमरों और तकनीकी उपकरणों की मदद
हवाई सर्वेक्षण के दौरान नदी के प्रवाह क्षेत्र, उसके फैलाव, धारा में आए बदलाव और तलहटी में जमा गाद की स्थिति का आकलन किया जाएगा. सर्वेक्षण के लिए विशेष कैमरों और तकनीकी उपकरणों की मदद ली जाएगी, ताकि गंगा के मौजूदा स्वरूप की विस्तृत तस्वीर सामने आ सके.
WALMI के विशेषज्ञ भी होंगे शामिल
इस अभियान में पटना स्थित जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (WALMI) के तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल होंगे. हवाई सर्वेक्षण के दौरान गंगा के विभिन्न हिस्सों की उच्च-रिजॉल्यूशन तस्वीरें और वीडियो फुटेज जुटाए जाएंगे। इनकी मदद से नदी के उन हिस्सों की पहचान करने में सहायता मिलेगी, जहां गाद जमा होने के कारण पानी की गहराई कम हुई है या नदी की धारा में बदलाव आया है.
जल संसाधन विभाग ने दी जानकारी
जल संसाधन विभाग के मुताबिक, इस हवाई सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य गंगा के प्रवाह क्षेत्र, नदी के फैलाव और तलहटी में जमा गाद की मौजूदा स्थिति का सटीक आंकलन करना है. इसके लिए विशेषज्ञों की टीम हवाई मार्ग से तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करेगी.
आंकड़ों का होगा वैज्ञानिक विश्लेषण
विभाग के अनुसार, सर्वेक्षण के बाद जुटाए गए आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा. इसके आधार पर नदी की गहराई, तलछट के जमाव और जल प्रवाह में आए बदलावों को समझने की कोशिश होगी. आगे चलकर गाद निकालने यानी ड्रेजिंग, तटबंधों को मजबूत करने और अन्य तकनीकी उपायों की संभावनाओं पर भी विचार किया जा सकता है. गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र, उसके फैलाव और तलहटी में जमा गाद की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है. सर्वेक्षण के दौरान विशेष कैमरों और उपकरणों की मदद से तस्वीरें और वीडियो जुटाए जाएंगे. सर्वेक्षण से प्राप्त दृश्य सामग्री को पटना में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा.
फरक्का जलसंधि जागरूकता रन का आयोजन
केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए जदयू की तरफ से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं. 31 अक्टूबर को एक दौड़ का भी आयोजन राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर किया जा रहा है. इसमें फरक्का जल संधि को लेकर जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जाएगी. जीतने वाले प्रतिभागी को 11000 रुपये प्रथम पुरस्कार, 7500 द्वितीय पुरस्कार और 5000 तृतीय पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है.
विशेषज्ञ भी कर रहे सराहना
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और लगातार हो रहे संवाद कार्यक्रम को विशेषज्ञ भी बिहार के हित में बता रहे हैं. गंगा पर लंबे समय से काम कर रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर आरके सिन्हा का कहना है कि अभी देश में बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है. बिहार और बंगाल में भी बीजेपी की सरकार है. बांग्लादेश के साथ फरक्का जल समझौता को लेकर सही फैसला लेने का अच्छा मौका है. यह बिहार के लिए भी अच्छा मौका है.
''अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और फरक्का जलसंधि से संबंधित होने वाले कार्यक्रम से केंद्र सरकार पर निश्चित रूप से दबाव पड़ेगा. बिहार सरकार को गंगाजल का अधिक से अधिक इस्तेमाल कैसे करें इसकी भी तैयारी करनी चाहिए. बक्सर में जहां गंगा प्रवेश करती है, वहां गंगाजल का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है.''- डॉक्टर आरके सिन्हा, विशेषज्ञ
'अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में मिलेंगे'
डॉक्टर आरके सिन्हा आगे कहते हैं कि गंगा के जल को लिफ्ट करके नहर के माध्यम से सिंचाई योजना शुरू की जा सकती है. पेयजल का भी अधिक से अधिक इस्तेमाल हो सकता है. प्रोफेसर सिन्हा का यह भी कहना है कि गाद को लेकर बिहार सरकार की तरफ से जो आवाज उठाई गई है, निश्चित रूप से अब इससे समस्या के समाधान पर बात होने लगी है. अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में मिलेंगे.
फरक्का जलसंधि में बिहार के हितों की अनदेखी
बिहार के 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार तक गंगा नदी 445 किलोमीटर की लंबाई में बहती है. 99 किलोमीटर तो सिर्फ पटना जिले से होकर गुजरती है. इसके बावजूद 12 दिसंबर 1996 में जब बांग्लादेश के साथ समझौता किया गया तो बिहार के हितों का ख्याल नहीं रखा गया.
बक्सर के चौसा में जब गंगा बिहार में प्रवेश करती है तो उस समय 14 हजार से 15 हजार क्यूसेक पानी लेकर आती है और जब बिहार से गंगा निकलती है तब 50 हजार से 55 हजार क्यूसेक पानी लेकर जाती है. केंद्र सरकार की तरफ से लिन पीरियड जनवरी से मई तक गंगाजल के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा हुआ है. बिहार सरकार चाह कर भी गर्मी के दिनों में गंगाजल को पेयजल के रूप में या सिंचाई या फिर औद्योगिक कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती है
बांग्लादेश के साथ फरक्का जलसंधि के अनुसार उड़ी गंगा में 70000 क्यूसेक पानी है तो उसमें से 35000 क्यूसेक पानी भारत इस्तेमाल करेगा और ₹35000 क्यूसेक पानी बांग्लादेश को मिलेगा. 75000 क्यूसेक से अधिक पानी हुआ तो 40000 क्यूसेक पानी भारत इस्तेमाल करेगा और शेष बांग्लादेश में प्रवाह हो जाएगा. इस समझौते में बिहार कहीं नहीं है.
फरक्का जलसंधि को लेकर बिहार के तरफ से अब तक प्रयास
1. जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने राज्यसभा में बिहार के हित का मामला उठाया.
2. संजय झा की ओर से गंगा नदी के किनारे के 12 जिलों में फरक्का से संबंधित जागरूकता के लिए नीतीश संवाद का कार्यक्रम.
3. उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी की ओर से केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया.
4. बिहार सरकार की ओर से फरक्का जलसंधि को लेकर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन.
5. जदयू की ओर से 31 अक्टूबर को जागरूकता के लिए रन का आयोजन होगा. इसमें पुरस्कार की राशि भी दी जाएगी.
6. राज्यसभा सांसद संजय झा और बिहार सरकार के प्रयास के बाद विदेश मंत्री के तरफ से बिहार के हित को ध्यान में रखने का आश्वासन मिला है.
7. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञों के सुझाव को केंद्र के सामने रखा जाएगा.
फरक्का जलसंधि को लेकर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन
नीतीश कुमार की तरफ से पहले भी एक बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फरक्का बराज को लेकर आयोजित किया जा चुका है. उसकी भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी गई थी. इस बार का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन उस समय हो रहा है जब एक महीने बाद ही बांग्लादेश के साथ फरक्का जल संधि का 30 साल का समय अवधि पूरा हो रहा है. या तो यह संधि समाप्त होगी या फिर नई संधि बांग्लादेश के साथ की जाएगी. ऐसे में विशेषज्ञों के दिए सुझाव के आधार पर बिहार सरकार फरक्का जलसंधि को लेकर तथ्यों के साथ अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगी.
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