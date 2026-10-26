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फरक्का जलसंधि को लेकर बिहार के लिए अंतिम मौका, दिल्ली में बैठक से लेकर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन तक की तैयारी

फरक्का जल संधि ( ETV Bharat )

पटना : फरक्का जलसंधि को लेकर बिहार के तरफ से केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है. 27 अक्टूबर को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बैठक बुलाई है. जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड से सुझाव लिया जाएगा. बिहार की तरफ से उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी बैठक में भाग लेने दिल्ली जाएंगे. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हो सकते हैं.

बैठक को लेकर बिहार सरकार के तरफ से तैयारी की गई है. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बैठक में फरक्का जलसंधि से संबंधित बातें भी हम लोग रखेंगे. इसके साथ ही बिहार की जो बाढ़ की समस्या है उसे प्रमुखता से रखी जाएगी. 30 अक्टूबर को हम लोगों ने पटना में विशेषज्ञों का सम्मेलन बुलाया है उसमें फरक्का जलसंधि को लेकर विशेष रूप से चर्चा होगी.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat) बिहार सरकार की तरफ से अंतिम कोशिश एक सप्ताह में बिहार सरकार के तरफ से फरक्का जलसंधि को लेकर दो बड़े प्रयास हो रहे हैं. एक तो दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में गंगा बाढ़ नियंत्रण की 19वीं बैठक हो रही है. उसमें बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मजबूती से बिहार के हित की बात रखेंगे. दूसरा 30 अक्टूबर को पटना के चाणक्य होटल में फरक्का जलसंधि को लेकर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है. जल संसाधन विभाग के तरफ से यह कार्यक्रम हो रहा है जिसमें विशेषज्ञ शामिल होंगे. बांग्लादेश के साथ फरक्का जलसंधि का 30 साल की अवधि 12 दिसंबर को इस साल पूरा हो रहा है. उससे पहले बिहार सरकार की तरफ से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है. जिसमें देश-विदेश के प्रमुख जल विशेषज्ञ शामिल होंगे. फरक्का बराज से बिहार को हो रहे नुकसान और बाढ़ की समस्या पर विशेष रूप से चर्चा होगी. ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat) सम्मेलन से एक दिन पहले 29 अक्टूबर को बक्सर से भागलपुर होते हुए फरक्का बराज तक व्यापक हवाई सर्वेक्षण भी किया जाएगा, जिसमें आधुनिक सेंसर और कैमरे से गाद और जल प्रवाह की तस्वीर ली जाएगी. सम्मेलन के बाद 15 नवंबर से बक्सर से भागलपुर तक नदी के तल की मिली मीटर स्तर पर जांच के लिए ड्रोन से 3D मैपिंग की शुरुआत भी होगी. ''केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ दिल्ली में 27 अक्टूबर की बैठक में हम लोग फरक्का जलसंधि से संबंधित बिहार की जो आपत्ति है उसे रखेंगे. साथ ही बिहार में जो बाढ़ की समस्या है उसे भी रखा जाएगा. 30 अक्टूबर को हम लोग बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं. जिसमें फरक्का जल संधि के कारण बिहार को हो रहे नुकसान और बाढ़ की समस्या पर विशेष रूप से चर्चा होगी. फिर केंद्र सरकार को हम लोग उसकी रिपोर्ट भी भेजेंगे.''- विजय चौधरी, उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन विभाग मंत्री, बिहार फरक्का जलसंधि को लेकर बिहार की आपत्ति विजय कुमार चौधरी का कहना है कि जब केंद्र में 1996 में एचडी देवगौड़ा की सरकार थी, तब बांग्लादेश के साथ 30 साल के लिए फरक्का जलसंधि किया गया था, जो अब पूरा हो रहा है. जिसका फिर से रिन्युअल होगा. उस समय बिहार के हितों का ध्यान नहीं रखा गया. पानी को लेकर भी बिहार के साथ नाइंसाफी हुई. ''जनवरी से लेकर मई तक के लीन पीरियड में बिहार जब गंगाजल का उपयोग करना चाहता है तो केंद्र सरकार के तरफ से कई तरह की आपत्ति होती है. जबकि आज पानी का इस्तेमाल सिंचाई से लेकर औद्योगिक कार्य और पेयजल के रूप में भी जरूरत है. बिहार सरकार ने गंगाजल को राजगीर नवादा बोधगया पहुंचाया है. लेकिन गंगाजल का हम इस्तेमाल केवल मानसून के समय ही कर सकते हैं.''- विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का कहना है कि बिहार की आपत्ति फरक्का बराज के कारण भी है. क्योंकि उसके बनने के बाद से गंगा नदी में गार्ड काफी बड़ा है. उसके कारण बाढ़ की समस्या विकराल हुई है. हम लोग चाहते हैं इसका कोई समाधान निकाले क्योंकि गंगा में ही सभी प्रमुख नदियां आकर मिलती है. उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव (ETV Bharat) पिछले 15 सालों से गंगा बचाओ अभियान के तहत अभियान चलाने वाले गुड्डू बाबा का कहना है कि 1996 में बांग्लादेश के साथ जो समझौता हुआ था, साइंटिस्ट भी कहते हैं कि उस समय बिहार से आवाज उठती तब वह समझौता नहीं होता. बिहार के बारे में कोई सोचता ही नहीं था. हम तो पिछले 15 साल से धरना प्रदर्शन करते रहे. ''आज गंगा कालीघाट जैसे जगह से भी दूर चली गई है. फरक्का के कारण सिल्ट जमा होने लगा क्योंकि बिहार को ही सबसे ज्यादा नुकसान इससे उठाना पड़ा है. अब फरक्का को लेकर आवाज उठाई जा रही है अच्छी बात है. राजनीतिक बात है या नहीं यह मुझे पता नहीं.''- गुड्डू बाबा, संयोजक, गंगा बचाओ अभियान ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat) 'अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से समझौता को नया स्वरूप मिल सकता है' विशेषज्ञ इंजीनियर सुनील चौधरी का कहना है फरक्का बराज का निर्माण हुगली नदी के तरफ है. गंगा का पानी जाए इसके लिए किया गया था, जिससे वहां बंदरगाह को पानी की समस्या ना हो. इसके कारण गाद इतना जमा हो गया कि बिहार को बाढ़ की समस्या और जल संकट की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है. इसलिए इस संधि में संशोधन जरूरी है. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होने से विशेषज्ञ के तरफ से फरक्का जलसंधि को लेकर कोई नया सुझाव आता है तो उससे लाभ मिल सकता है. 'BJP-JDU टकराव बढ़ेगा'