Explainer: फरक्का जल संधि पर बंगाल के इंजीनियर की 65 साल पुरानी भविष्यवाणी सच, सवाल- क्या बिहार का रखा जाएगा ख्याल?
Farakka Treaty Controversy पटना में मंथन. कपिल भट्टाचार्य का जिक्र, विशेषक्ष कह रहे- अब बिहार की बात होनी चाहिए. रिपोर्ट- अविनाश
Published : October 30, 2026 at 8:47 PM IST
पटना : 12 दिसंबर को बांग्लादेश के साथ फरक्का जल संधि का 30 साल पूरा हो रहा है. बांग्लादेश के साथ गंगा के जल को लेकर होने वाले संधि में बिहार का हित रखा जाए यह मांग बिहार सरकार की तरफ से लगातार उठ रही है. गंगा जल संधि और बिहार की जल सुरक्षा विषय पर आज नेशनल सेमिनार का आयोजन भी किया गया. जिसमें देश के जाने-माने विशेषज्ञ शामिल हुए.
सभी विशेषज्ञों ने कहा कि बांग्लादेश के साथ जो गंगाजल की संधि हुई थी वह सही नहीं थी. बिहार के हितों का ख्याल नहीं रखा गया. अब बिहार के हितों का ध्यान रखना चाहिए. पहले जब संधि हुई थी उसमें बिहार की आबादी काफी कम थी. आज 14 करोड़ बिहार की आबादी हो गई है. पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक कार्य के लिए बिहार को पानी चाहिए.
पटना में "गंगा जल संधि : बिहार की जल सुरक्षा" विषय पर आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ कर संबोधित किया। बिहार के हितों की रक्षा, पेयजल, सिंचाई एवं उद्योगों के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता हमारी प्राथमिकता है। https://t.co/ENXHgsFpKk— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 30, 2026
इंजीनियर ने 1950 के दशक में जताई थी आपत्ति
इसी बीच फरक्का को लेकर बंगाल के इंजीनियर कपिल भट्टाचार्य की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने फरक्का बराज को लेकर सवाल खड़े किये थे. अब उनकी बातों को ही सभी विशेषज्ञ एक तरह से सही मान रहे हैं. कपिल भट्टाचार्य ने 1950 से 1960 के दशक में ही फरक्का बराज परियोजना का विरोध किया था.
फरक्का बाराज और कपिल भट्टाचार्य की भविष्यवाणियां
1950 और 1960 के दशक में, कोलकाता पोर्ट की नेविगेबिलिटी बढ़ाने के बहाने फरक्का बराज बनाने का फैसला लिया गया था. उस समय कपिल भट्टाचार्य ने इसके टेक्निकल और एनवायरनमेंटल खतरों के बारे में साफ चेतावनी दी थी. उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से दिखाया कि अगर फीडर कैनाल से 40,000 क्यूसेक पानी भी निकाल दिया जाए, तो भी भागीरथी-हुगली नदी की नेविगेबिलिटी हमेशा के लिए नहीं बढ़ेगी. इसके उलट, ऊपर (बिहार और झारखंड में) और नीचे (मालदा, मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश में) गंभीर सेडिमेंटेशन होगा.
लगाए गए कई गंभीर आरोप
फरक्का बाराज के खिलाफ बोलने पर कपिल भट्टाचार्य पर उस समय की सरकार और मीडिया ने बहुत बुरा हमला किया था. उन्हें 'पाकिस्तान एजेंट' और 'देशद्रोही' कहा गया और बदनाम किया गया. सरकारी दबाव और गुस्से के कारण उन्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा. हालांकि बाद में, 1975 में फरक्का के चालू होने के बाद से, उनकी हर मैथमेटिकल और साइंटिफिक भविष्यवाणी एक-एक करके सही निकली. अभी, एक्सपर्ट बिहार में बाढ़ और पश्चिम बंगाल में मालदा-मुर्शिदाबाद के कटाव के लिए फरक्का में गाद की समस्या को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.
DVC और नदी प्लानिंग का परिचय
कपिल भट्टाचार्य भारत के इतिहास में सबसे दूर की सोचने वाले नदी एक्सपर्ट, सिविल इंजीनियर और पर्यावरण आंदोलन के पायनियर में से एक थे. उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर के तौर पर काम किया. कपिल भट्टाचार्य आज़ाद भारत में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (DVC) में तकनीकी कमियों और नदियों पर बड़े बांध बनाने की पॉलिसी को सबसे पहले सामने लाने वाले थे.
कुदरती पानी के बहाव में रुकावट
कपिल भट्टाचार्य ने लॉजिकली समझाया था कि गंगा-ब्रह्मपुत्र-दामोदर जैसी तेज बहने वाली नदियों पर बड़े बांध बनाने से गाद जमा होगा और नदी का तल ऊपर उठ जाएगा. आर्टिफिशियल बांध नदी की तलछट रोकने की क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे थोड़ी सी बारिश में भी गंभीर बाढ़ या आर्टिफिशियल बाढ़ आ जाती है.
कपिल भट्टाचार्य की बातों को ही बिहार सरकार उठा रही है. फरक्का बराज और बांग्लादेश के साथ गंगाजल के समझौते पर सवाल खड़ा कर रही है क्योंकि इसी फरक्का बराज के कारण बिहार को सिल्ट और बाढ़ की समस्या से जूझना पड़ रहा है. बिहार सरकार की ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही है. आज राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन किया गया जिसमें देश के जाने-माने विशेषज्ञ शामिल हुए.
गंगाजल की समस्या डोमेस्टिक और इंटरनल
सेंटर ऑफ गंगा बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज आईआईटी कानपुर के डॉ विनोद तारे का कहना है कि बिहार की जो समस्या है और अपनी जो डिमांड प्रस्तुत की है वह सही है. मुझे लगता है जो अधिकतर समस्या है वह हमारा डोमेस्टिक और इंटरनल है. इसके लिए केंद्र सरकार से बात करके समस्या को निपटाना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो ट्रीटी है वह तो हमारे देश से जो पानी बाहर निकल जाता है उसके लिए है. वहां तक क्या पहुंचता है यह हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है.
''बांग्लादेश के साथ जो संधि है उसको खत्म करना चाहिए या नहीं क्योंकि यह लार्जर ईशु है. उसमें बिहार के हित का ध्यान जरूर रखना चाहिए. मुझे लगता है बिहार की जो समस्या है वह गाद की समस्या है. उसके लिए केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए. चाहे वह आंकड़ों के जरिए हो, या फिर ग्राउंड पर जो काम करना है उसके लिए संसाधन के माध्यम से हो.''- डॉ विनोद तारे, फाउंडर, सेंटर ऑफ गंगा बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज. आईआईटी कानपुर
'नेपाल से संधि करना, कॉपोरेशन करना ज्यादा जरूरी'
डॉ विनोद तारे ने कहा कि बांग्लादेश के साथ समझौता के रिनुअल की जो बात है वह हमारे लिए अवसर का समय है. इसके लिए केंद्र और राज्य को मिल बैठकर बात करनी चाहिए. थोड़ी बहुत हमें ऊपर वाले देश से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि नेपाल से ही सभी नदियां भारत में आती हैं. इसलिए नेपाल से संधि करना कॉपोरेशन करना ज्यादा जरूरी है.
'अब बिहार की आबादी काफी बढ़ी है'
पद्मश्री से सम्मानित जल विशेषज्ञ उमाशंकर पांडेय पिछले 30 सालों से चित्रकूट में जल पर काम कर रहे हैं. उनका कहना है कि गंगाजल को लेकर 1996 में जब बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ था, उस समय बिहार की आबादी कम थी, पर्याप्त जल था. यदि अपने से अधिक पानी है तो देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब बिहार की आबादी काफी बढ़ी है. इसलिए पहले हम अपनी जरूरत को देखेंगे, पड़ोसी का भी ध्यान रखेंगे लेकिन जब हमारी जरूरत पूरा हो जाएगा तब.
''बिहार विनोबा भावे, महात्मा गांधी, राजेंद्र बाबू और जयप्रकाश नारायण की भूमि रही है. बिहार उदार रहा है लेकिन हम अपनी जरूरत को पूरा करें, जो बचे उसे दें. इस कार्यक्रम से काफी अच्छा मैसेज जाएगा. पानी बनाया नहीं जा सकता है, पानी को बचाया जा सकता है. यह दो देशों के बीच का मामला है. मुझे लगता है प्रधानमंत्री बिहार को लेकर फैसला करेंगे.''- उमाशंकर पांडेय, जल विशेषज्ञ, पद्मश्री से सम्मानित
राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित जल विशेषज्ञ किशोर जायसवाल का कहना है कि फरक्का को लेकर दो संधि हुई थी, 1977 में और 1996 में. आज हम लोग 1996 की संधि की चर्चा कर रहे हैं. जो बांग्लादेश के साथ जल बंटवारे के लिए हुई थी, उसमें हम लोग हारे नहीं थे बल्कि नेगोशिएशन टेबल पर ही नहीं थे. वह एकतरफा संधि थी, अब बिहार की मांग है कि जो भी संधि हो उसमें प्रदेश की जरूरत का ख्याल रखा जाए. पहले की संधि में बिहार की कोई भी बात नहीं रखी गई थी.
'भारत दुनिया का इकलौता देश जो अपने पड़ोसियों को अधिक पानी दे रहा'
सिविल इंजीनियर और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले जल कानून में देश के इकलौते डॉक्टरेट डॉक्टर अवधेश प्रताप का कहना है जल का अंतरराष्ट्रीय कानून है कि अपर रिपेयरियेन अपनी आवश्यकता को पूरा करने के बाद लोअर रिपेयरियेन को पानी देता है. क्योंकि नदी ऊपर से नीचे बहती है लेकिन बांग्लादेश के साथ जो समझौता हुआ वह सही नहीं था.
फरक्का जल संधि के जरिए नदियों के पानी पर न सिर्फ बिहार के हक की बलि चढ़ा दी गई थी बल्कि देश के हित भी अनदेखी की गई। बिहार के जनप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शुरू से ही फरक्का बराज और फरक्का जल संधि से बिहार को हो रहे नुकसान का मुद्दा विभिन्न मंचों पर उठाते रहे हैं। अब समय आ गया है इस संधि के नवीनीकरण खिलाफ पूरा प्रदेश एकजुट हो। बिहार को अगले 25 साल तक, यानी 2050 तक पानी की जितनी जरूरत होगी, उसे ध्यान में रख कर ही कोई नई व्यवस्था होनी चाहिए। पटना के होटल चाणक्य में जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित ‘गंगा जल संधि, बिहार की जल सुरक्षा’ विषयक एक दिवसीय सेमिनार को संबोधित करने का अवसर मिला। कार्यक्रम में मा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा मा. उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी जी और विजेंद्र प्रसाद यादव जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। सेमिनार में गंगा जल संधि, बिहार के जल संसाधनों, किसानों के हितों और राज्य की जल सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। #FarakkaWaterTreaty #Ganga #Bihar @Jduonline @WRD_Bihar @DoWRRDGR_MoJS @CWCOfficial_GoI @NRCD_MoJS— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) October 30, 2026
''दुनिया में भारत इकलौता देश है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जिसमें हमने अपने इस्तेमाल से अधिक इन देशों को पानी दिया है. पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नदी को लेकर ऐसा कहीं समझौता दिखता नहीं है अंतरराष्ट्रीय कानून है नदी की प्रकृति भी है बहने की और अंत में समुद्र में मिलने की तो हम लोग उसे रोक नहीं सकते हैं लेकिन हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के बाद पानी दें यह जरूर कर सकते हैं.''- डॉ अवधेश प्रताप, इंजीनियर सह सुप्रीम कोर्ट में वकील
'समृद्ध बिहार के लिए चाहिए बिहार को जल'
बिहार के जल संसाधन विभाग के पूर्व अभियंता प्रमुख इंजीनियर ईश्वर चंद्र ठाकुर का कहना है कि विकसित भारत के लिए समृद्ध बिहार आवश्यक है. इसके लिए बिहार में उद्योग धंधा लगे, खेती पर जो दबाव है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास पानी रहे. दक्षिण बिहार में पानी की कमी है, तो उसके लिए हमारे पास पानी हो. नए संधि के समय इस पर विचार होना चाहिए. बंगाल और बिहार दोनों भारत के ही राज्य हैं. बंगाल भी अपनी मांग रखेगा, बिहार भी अपनी मांग रखेगा.
बांग्लादेश के साथ फरक्का समझौते में क्या है फार्मूला?
बांग्लादेश के साथ फरक्का जलसंधि के अनुसार गंगा में 70000 क्यूसेक पानी है, तो उसमें से 35000 क्यूसेक पानी भारत इस्तेमाल करेगा और 35000 क्यूसेक पानी बांग्लादेश को मिलेगा. 75000 क्यूसेक से अधिक पानी हुआ तो 40000 क्यूसेक पानी भारत इस्तेमाल करेगा और शेष बांग्लादेश में प्रवाह हो जाएगा.
नए समझौते में बिहार को क्या चाहिए?
फरक्का गंगाजल समझौते को बिहार समाप्त करने की मांग कर रहा है. यदि समझौता हो तो बिहार के हित का ध्यान रखा जाए. बिहार की तरफ से यह मांग की जा रही है कि जनवरी से मई तक के लीन पीरियड में भी बिहार अपने जरूरत के हिसाब से गंगाजल का इस्तेमाल कर सके. जिससे पेयजल कृषि कार्य और औद्योगिक जरूरत को पूरा किया जा सके. इसके साथ बिहार की मांग यह भी है कि गंगा नदी में जो सिल्ट जमा हो रहा है, उस समस्या का निदान निकले.
बंगाल की क्या मांग है?
फरक्का बराज का निर्माण ही कोलकाता बंदरगाह को बचाने के लिए किया गया था. गंगा का पानी 42 किलोमीटर लंबे एक फीडर कैनल के जरिए हुगली नदी की तरफ मोड़ना था, ताकि नदी में पर्याप्त जल प्रवाह बना रहे और उसमें गाद जमा ना हो सके. जिससे कोलकाता और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह तक बड़े जहाज की आवाजाही हो सके.
पश्चिम बंगाल की तरफ से यह लगातार मांग होती रही है कि फरक्का से हुगली नदी की ओर पानी का प्रवाह निरंतर बना रहे. मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया जिले में गंगा के कारण हुए भीषण कटाव और गाद जमा होने की समस्या का निदान हो. राज्य के भविष्य की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही अब आगे जल का बंटवारा हो.
बांग्लादेश तो नेपाल को भी शामिल करना चाह रहा!
बांग्लादेश की आपत्ति इस बात से है कि 1996 में जो समझौता किया गया उसमें गंगा में अधिक पानी रहने पर बांग्लादेश को कितनी पानी दी जाएगी इसका जिक्र किया गया है, लेकिन न्यूनतम पानी के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है. साथ ही 2 साल पर समीक्षा करने की बात कही गई थी, वह भी कारगर नहीं हुआ. बांग्लादेश के विशेषज्ञ अब समझौते में नेपाल को भी शामिल करने की बात कर रहे हैं. जिससे गंगा नदी के केवल जल का ही नहीं बल्कि उसमें रहने वाले जीव जंतु को लेकर भी चर्चा हो सके.
बिहार में गंगा कम पानी लेकर आती है, ज्यादा ले जाती है
बिहार के 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार तक गंगा नदी 445 किलोमीटर की लंबाई में बहती है. 99 किलोमीटर तो सिर्फ पटना जिले से होकर गुजरती है. इसके बावजूद 12 दिसंबर 1996 में जब बांग्लादेश के साथ समझौता किया गया तो बिहार के हितों का ख्याल नहीं रखा गया.
बक्सर के चौसा में जब गंगा बिहार में प्रवेश करती है तो उस समय 14 हजार से 15 हजार क्यूसेक पानी लेकर आती है और जब बिहार से गंगा निकलती है तब 50 हजार से 55 हजार क्यूसेक पानी लेकर जाती है. बिहार में गंगा में सोन, पुनपुन, गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा जैसी नदियों का पानी मिलता है. फरक्का बराज बनने के बाद से बिहार में बाढ़ की समस्या भी विकराल हुई है क्योंकि नदियों में गाद काफी जमा हो गया है.
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