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Explainer: फरक्का जल संधि पर बंगाल के इंजीनियर की 65 साल पुरानी भविष्यवाणी सच, सवाल- क्या बिहार का रखा जाएगा ख्याल?

फरक्का जल संधि पर बिहार की चिंता ( ETV Bharat )

पटना : 12 दिसंबर को बांग्लादेश के साथ फरक्का जल संधि का 30 साल पूरा हो रहा है. बांग्लादेश के साथ गंगा के जल को लेकर होने वाले संधि में बिहार का हित रखा जाए यह मांग बिहार सरकार की तरफ से लगातार उठ रही है. गंगा जल संधि और बिहार की जल सुरक्षा विषय पर आज नेशनल सेमिनार का आयोजन भी किया गया. जिसमें देश के जाने-माने विशेषज्ञ शामिल हुए.

सभी विशेषज्ञों ने कहा कि बांग्लादेश के साथ जो गंगाजल की संधि हुई थी वह सही नहीं थी. बिहार के हितों का ख्याल नहीं रखा गया. अब बिहार के हितों का ध्यान रखना चाहिए. पहले जब संधि हुई थी उसमें बिहार की आबादी काफी कम थी. आज 14 करोड़ बिहार की आबादी हो गई है. पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक कार्य के लिए बिहार को पानी चाहिए.