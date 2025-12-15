ETV Bharat / state

Lionel Messi को देखने के लिए कई राज्यों से दिल्ली पहुंचे फैंस, CM रेखा गुप्ता व ICC चेयरमैन जय शाह भी रहे मौजूद

कार्यक्रम में लियोनेल मेसी के साथ टर मियामी टीम के साथी लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के रोड्रिगो डी पॉल. साथ में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता व ICC चेयरमैन जय शाह ( ETV Bharat )

मुख्य कार्यक्रम अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां हजारों की संख्या में फुटबॉल प्रेमी लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे. कार्यक्रम की शुरुआत एक 'GOAT कप एग्जीबिशन मैच' से हुई, जिसमें युवा भारतीय फुटबॉलरों ने भाग लिया. मेसी ने जैसे ही स्टेडियम में प्रवेश किया, 'मेसी, मेसी' के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा. इस दौरान उन्होंने बच्चों व युवा खिलाड़ियों के साथ कुछ देर फुटबॉल खेला और उन्हें प्रेरित किया.

नई दिल्ली: दुनिया के महानतम फुटबॉलरों में से एक लियोनेल मेसी के बहुचर्चित GOAT इंडिया टूर 2025 का समापन देश की दिल्ली में मेसी के प्रशंसकों में अपार उत्साह के बीच हुआ. खराब मौसम के कारण उनकी उड़ान में देरी हुई, लेकिन जैसे ही अर्जेंटीना के इस दिग्गज ने दिल्ली में कदम रखा, प्रशंसकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया. लियोनेल मेसी, अपने इंटर मियामी टीम के साथी लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के रोड्रिगो डी पॉल के साथ, मुंबई से चार्टर फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली पहुंचे. उनके आगमन को लेकर पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, विशेषकर चाणक्यपुरी स्थित द लीला पैलेस होटल और कार्यक्रम स्थल अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास. इन दोनों जगहों पर कार्यक्रम से कई घंटे पहले से ही प्रशंसकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी. लोग 5 हजार से लेकर 6500 और सात हजार रुपये तक के टिकट लेकर मेसी को देखने के लिए पहुंचे थे.

वीआईपी मुलाकातें और सम्मान: अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान, लियोनेल मेसी ने कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों से भी मुलाकात की. स्टेडियम में, आईसीसी चीफ जय शाह ने लियोनेल मेसी को भारतीय क्रिकेट टीम की नंबर-10 जर्सी भेंट की, जो महान सचिन तेंदुलकर की जर्सी की याद दिलाती है. इसके अलावा, उन्हें टी20 वर्ल्ड कप का आमंत्रण टिकट भी दिया गया. इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी साथ रहीं. मेसी को करीब से देखने की चाहत ऐसी थी कि 'मीट एंड ग्रीट' सेशन की लाखों रुपये की टिकटें भी हाथों-हाथ बिक गईं. हालांकि, कुछ प्रशंसकों को कोहरे के कारण उड़ान में हुई देरी की वजह से इंतजार करना पड़ा, लेकिन मेसी के मैदान पर आते ही सारा इंतजार खुशी में बदल गया. उनका दिल्ली दौरा न सिर्फ फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक यादगार पल रहा, बल्कि इसने भारत में फुटबॉल के प्रति बढ़ते क्रेज को भी दर्शाया. मेसी सोमवार देर रात निजी कार्यक्रमों के बाद दिल्ली से मियामी के लिए रवाना होंगे.

अलग अलग राज्यों से मेसी को देखने पहुंचे फैंस: मेसी को देखने के लिए राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ महाराष्ट्र से भी देखने के लिए पहुंचे. कोई मेसी का टैटू बनवाकर तो कोई मेसी के नाम की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर स्टेडियम में पहुंचा था. मेसी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बाहर निकले प्रशंसक बहुत ही उत्साहित दिखाई दिए. उन्होंने ईटीवी भारत के साथ अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वह 12:00 से ही स्टेडियम के बाहर पहुंच गए थे. फिर एंट्री होने के बाद 4:00 बजे तक मेसी के आने का इंतजार किया. 4:15 पर उनका इंतजार खत्म हुआ और वह मेसी को देख पाए. मेसी के प्रोग्राम में देर से पहुंचने के कारण प्रोग्राम को जल्दी खत्म कर दिया गया. इसको लेकर भी लोग मायूस दिखे, लोगों का कहना था कि प्रोग्राम थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था ताकि हम ज्यादा समय मेसी को देख पाते. कार्यक्रम के बाद लोग स्टेडियम से निकले लोग उत्साहित दिखे.

यह भी पढ़ें-

ICC चेयरमैन जय शाह ने मेसी को किया सम्मानित, वर्ल्ड कप टिकट समेत तीन चीजें कीं गिफ्ट