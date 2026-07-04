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सरकारी स्कूली में बड़ा हादसा, छात्रों से सिर पर गिरा पंखा, रुद्रपुर का मामला

उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां सरकारी स्कूल में क्लास में पढ़ते समय छत से पंखा गिरा.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 4, 2026 at 10:11 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. रुद्रपुर के अटल उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में शामिल एएनझा इंटर कॉलेज में शनिवार को कक्षा में पढ़ाई के दौरान अचानक से छत पर लगा पंखा टूटकर नीचे गिर गया. इस हादसे में दो छात्रों को चोटें आई है, जिसमें से एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है. घायल छात्र को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है.

जानकारी के अनुसार प्रीत विहार कॉलोनी निवासी संगम शनिवार को नियमित रूप से विद्यालय पहुंचा था. पांचवें पीरियड में कक्षा नौ-डी में पढ़ाई चल रही थी और शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे. इसी दौरान छत पर लगा पंखा अचानक अपनी फिटिंग से उखड़ गया और सीधे संगम के सिर पर आ गिरा. पंखे की तेज चोट लगने से उसके सिर से काफी खून बहने लगा. उसके ठीक पास बैठा छात्र वैष्णव भी पंखे की चपेट में आकर घायल हो गया.

घटना को देखकर कक्षा में मौजूद छात्र-छात्राएं घबरा गए और कुछ देर के लिए वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही विद्यालय के अन्य शिक्षक भी तुरंत मौके पर पहुंचे. शिक्षक एमएम जोशी घायल छात्र संगम को तत्काल जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर चोट का उपचार करते हुए सिर पर टांके लगाए.

चिकित्सकों के अनुसार समय पर इलाज मिलने से छात्र की स्थिति अब सामान्य है और वह खतरे से बाहर है. वहीं दूसरे घायल छात्र को भी प्राथमिक उपचार दिया गया. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि पंखे को छत से थामने वाली लोहे की रॉड या उसकी फिटिंग कमजोर हो चुकी थी, जिसके कारण पंखा अचानक टूटकर नीचे गिर गया. हालांकि घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए विद्यालय प्रशासन ने जांच कराने की बात कही है.

विद्यालय के प्रधानाचार्य राजपति बिंद ने बताया कि यह घटना नए भवन में संचालित कक्षा नौ-डी में हुई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भवन जर्जर नहीं है, लेकिन पंखा गिरने की घटना गंभीर है. उनके अनुसार संभव है कि पंखे की रॉड कमजोर हो गई हो या उसका कोई बोल्ट निकल गया हो. मामले की तकनीकी जांच कराई जाएगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना एक बार फिर स्कूल भवनों में सुरक्षा मानकों और विद्युत उपकरणों के नियमित रखरखाव की आवश्यकता को उजागर करती है. अभिभावकों का कहना है कि विद्यालयों में लगे पंखों, बिजली की फिटिंग और अन्य उपकरणों का समय-समय पर निरीक्षण होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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RUDRAPUR FAN FELL IN SCHOOL
छात्रों से सिर पर गिरा पंखा
सरकारी स्कूली में हादसा
GOVERNMENT SCHOOL IN RUDRAPUR

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