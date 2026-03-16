बाड़मेर में सरकारी स्कूल की लापरवाही: छत से पंखा गिरा, दो मासूम बच्चे घायल
बाड़मेर के एक सरकारी स्कूल में कमरे में लगे पंखे का हुक टूटने से वह टूटकर नीचे गिर गया.
Published : March 16, 2026 at 5:37 PM IST
बाड़मेर: जिले के एक सरकारी स्कूल में छत से पंखा गिरने से दो बच्चों के घायल हो गए. घायल बच्चों को आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. यहां उनका उपचार चल रहा है. परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. घटना जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सांसियों का तला की है.
स्कूल के शिक्षक मुकेश अमन ने बताया कि सोमवार को स्कूल में प्रार्थना के बाद बच्चे क्लास रूम में पढ़ने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान अचानक कक्षा कक्ष की छत में लगा पंखा नीचे गिर गया, जिससे दो छात्र घायल हो गए. घटना के बाद स्कूल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दोनों घायल बच्चों को बाड़मेर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन भी अस्पताल पहुंचे. इस हादसे में 5 वर्षीय मनीष पुत्र अर्जुन राम और 6 वर्षीय मनीष पुत्र जबराराम घायल हुए हैं.
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बच्चों को लग चुका करंट: घायलों में से एक बच्चे की परिजन चंपा देवी ने बताया कि सुबह बच्चे को तैयार कर स्कूल भेजा था. स्कूल जाने के बाद स्कूल के टीचर ने बताया कि मनीष को चोट लग गई है, तो अस्पताल पहुंचे. इसके बाद स्कूल टीचर और पड़ोसी बाइक पर बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में स्कूल के टीचर्स की लापरवाही है. उन्हें ध्यान रखना चाहिए था. स्कूल में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं. दो-तीन दिन पहले बच्चे को करंट लगा था. उस घटना पर स्कूल स्टाफ ने पर्दा डाल दिया और आज पंखा गिर गया. दो बच्चों को चोट आई है. एक बच्चे को अपनी बाइक पर बिठाकर अस्पताल लाया और भर्ती कराया. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही है, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया.