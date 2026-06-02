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चंडीगढ़ में रैपर बादशाह के क्लब पर बड़ा एक्शन, सागो क्लब को प्रशासन ने कर दिया सील

चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित मशहूर रैपर बादशाह के सागो क्लब को सील कर दिया गया है.

Famous singer rapper badshah Sago Club Sealed in Chandigarh
चंडीगढ़ में रैपर बादशाह के क्लब पर बड़ा एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 2, 2026 at 10:21 PM IST

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Updated : June 2, 2026 at 10:36 PM IST

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चंडीगढ़ : प्रशासन ने मंगलवार को सेक्टर-26 स्थित मशहूर रैपर बादशाह के सागो क्लब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया. ये कार्रवाई प्रशासन की बिल्डिंग ब्रांच की टीम ने की है. अधिकारियों के अनुसार क्लब में भवन नियमों और स्वीकृत नक्शे से जुड़े उल्लंघनों को लेकर लंबे समय से मामला चल रहा था.

सागो क्लब सील : जानकारी के मुताबिक प्रशासन की ओर से क्लब प्रबंधन को कई बार नोटिस जारी कर नियमों के अनुरूप आवश्यक सुधार करने और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए थे. इसके लिए समय भी दिया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर नियमों का पालन नहीं किया गया. मंगलवार सुबह प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद क्लब को सील कर दिया. कार्रवाई के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम मौके पर मौजूद रही.

चंडीगढ़ में रैपर बादशाह के क्लब पर बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

जवाब नहीं मिलने पर क्लब सील : क्लब परिसर में भवन निर्माण से संबंधित कुछ ऐसे बदलाव और संरचनाएं पाई गई थीं, जो स्वीकृत मानकों के अनुरूप नहीं थीं. प्रशासन ने पहले नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करने और नियमों के पालन का अवसर दिया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आखिरकार सीलिंग की कार्रवाई की गई. सागो क्लब को सेक्टर-26 का प्रमुख मनोरंजन और नाइटलाइफ हब माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. ऐसे में इस कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि शहर में भवन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं क्लब प्रबंधन की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है.

chandigarh singer rapper badshah Sago Club Sealed
बादशाह का सागो क्लब (ETV Bharat)
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सागो क्लब सील (ETV Bharat)

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Last Updated : June 2, 2026 at 10:36 PM IST

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