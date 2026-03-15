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संगमनगरी में कैलाश खेर ने बिखेरा जलवा; तेरी दीवानी... गाकर दर्शकों को बनाया दीवाना, 'सरस मेले' में जमाया माहौल

सिमगर कैलाश खेर की परफॉर्मेंस पर झूमी महफिल, सिंगर ने की प्रयागराज की तारीफ.

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मशहूर गायक कैलाश खेर पहुंचे प्रयागराज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 7:46 PM IST

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प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में खुशियों और हुनर के एक नए सफर की शुरुआत हुई है. संगम नगरी के परेड ग्राउंड में 10 दिवसीय 'सरस मेले' का भव्य शुभारंभ शनिवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया. डिप्टी सीएम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के प्रयासों की सराहना भी की. वहीं, आज दूसरे दिन मशहूर सिंगर कैलाश खेर प्रयागराज पहुंचे.

कैलाश खेर की परफॉर्मेंस. (Video Credit; ETV Bharat)

सिंगर कैलाश खेर ने कहा कि आज दिन में ही भगवान शंकर की अलख जग रही है, यानी धुनि रम गई है. उन्होंने कहा कि वह यहां आकर धन्य हो गए. कैलाश ने कहा कि संगम को महाप्रयाग बोलते है, तीर्थ बोलते हैं. जब मैं यहां आता हूं तो मुझे यहां से जाने का मन नहीं करता है.

कैलाश खेर ने अपने मशहूर फिल्मी और एल्बम के गाने गाना शुरू किया, तो लोग हूटिंग करते हुए उत्साह के साथ सुनते गए और तालियां बजाते रहे. उनका गाना- तेरी दीवानी... आज फट्टे चक लेन दे...कौन है वो कौन है वो कहां से वो आया... ने समा बांधी, तो वहीं जब उन्होंने डमरू बजाया तो लोग वंस मोर के नारे लगाते रहे.

बता दें कि इस मेले में स्वयं सहायता समूह की 'दीदियों' के बनाए गए उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं. इन दीदियों की आमदनी बढ़े और वे सशक्त हों, यही सरकार का लक्ष्य है. मेले में न केवल प्रयागराज, बल्कि प्रदेश भर के लोग हस्तशिल्प, खान-पान और पारंपरिक कलाओं का आनंद ले रहें हैं.

वहीं, पहले दिन शनिवार को अभिनेता और सांसद रवि किशन ने यहां पहुंचकर सरकार की उपलब्धियों को बताया था और अपने अंदाज में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए. उपमुख्यमंत्री केशव ने जोर देते हुए कहा कि 'विकसित भारत' और 'विकसित उत्तर प्रदेश' के सपने को साकार करने के लिए गरीब परिवारों को समृद्ध बनाना बेहद जरूरी है.

केशव ने कहा कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की उन महिलाओं को एक मंच प्रदान करना है, जो अपने दम पर आत्मनिर्भर बन रही हैं. वहीं इस मेले में सांस्कृतिक और तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं.

आज प्रयागराज के पावन संगम पर एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री मोदी के विज़न और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है.

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10 दिवसीय सरस मेला प्रयागराज
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सरस मेला प्रयागराज कैलाश खेर
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