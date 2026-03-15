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संगमनगरी में कैलाश खेर ने बिखेरा जलवा; तेरी दीवानी... गाकर दर्शकों को बनाया दीवाना, 'सरस मेले' में जमाया माहौल

मशहूर गायक कैलाश खेर पहुंचे प्रयागराज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में खुशियों और हुनर के एक नए सफर की शुरुआत हुई है. संगम नगरी के परेड ग्राउंड में 10 दिवसीय 'सरस मेले' का भव्य शुभारंभ शनिवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया. डिप्टी सीएम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के प्रयासों की सराहना भी की. वहीं, आज दूसरे दिन मशहूर सिंगर कैलाश खेर प्रयागराज पहुंचे. कैलाश खेर की परफॉर्मेंस. (Video Credit; ETV Bharat) सिंगर कैलाश खेर ने कहा कि आज दिन में ही भगवान शंकर की अलख जग रही है, यानी धुनि रम गई है. उन्होंने कहा कि वह यहां आकर धन्य हो गए. कैलाश ने कहा कि संगम को महाप्रयाग बोलते है, तीर्थ बोलते हैं. जब मैं यहां आता हूं तो मुझे यहां से जाने का मन नहीं करता है. कैलाश खेर ने अपने मशहूर फिल्मी और एल्बम के गाने गाना शुरू किया, तो लोग हूटिंग करते हुए उत्साह के साथ सुनते गए और तालियां बजाते रहे. उनका गाना- तेरी दीवानी... आज फट्टे चक लेन दे...कौन है वो कौन है वो कहां से वो आया... ने समा बांधी, तो वहीं जब उन्होंने डमरू बजाया तो लोग वंस मोर के नारे लगाते रहे.